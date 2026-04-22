Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de seis años tras presentar 70 pruebas científicas: "Es el mayor hackeo cerebral de la historia"

"No estamos en contra de las pantallas ni de la tecnología, pero hay que respetar los derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si a nosotros como adultos ya nos cuesta controlarlo, es imposible que los niños se puedan autorregular. (Visible en modo lector).
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Si ya hubo lio cuando se prohibió mandar noticias de redes... no te quiero contar