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Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de seis años tras presentar 70 pruebas científicas: "Es el mayor hackeo cerebral de la historia"

"No estamos en contra de las pantallas ni de la tecnología, pero hay que respetar los derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si a nosotros como adultos ya nos cuesta controlarlo, es imposible que los niños se puedan autorregular. (Visible en modo lector).

| etiquetas: sociedades , médicas , uso , pantallas , menores , hackeo , cerebral
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3 comentarios
24 8 1 K 129 ciencia
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues súmale el acceso a redes sociales
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#2 tropezon
#1 Tu lo que quieres es que medio meneame implosione :troll:

Si ya hubo lio cuando se prohibió mandar noticias de redes... no te quiero contar
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#3 Joroñas
Como puedo verla sin el muro de paga ni suscribirme al (in)Mundo?
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menéame