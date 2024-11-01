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La periodista libanesa Amal Khalil muere en un ataque israelí contra una localidad del sur del Líbano [ENG]

La periodista libanesa Amal Khalil muere en un ataque israelí contra una localidad del sur del Líbano [ENG]

El diario Al-Akhbar confirmó que su reportera, Amal Khalil, había fallecido en el ataque contra la localidad sureña de al-Tiri. El ministro de Información, Paul Morcos, también confirmó la muerte de Khalil y lo condenó. El cadáver de la periodista fallecida fue rescatado de entre los escombros horas después de un ataque aéreo israelí sobre el sur del Líbano. La Cruz Roja había evacuado anteriormente a otra periodista, Zeinab Faraj, que resultó herida en el mismo ataque, junto con los cadáveres de dos personas que se encontraban en un coche...

| etiquetas: amal khalil , periodista libanesa , ataque israelí , zeinab faraj , al-tiri
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1 comentarios
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#1 CuiProdestHocBellum
Los sionistas asesinando las voces que puedan contar sus miserias y atrocidades.
5 K 58

menéame