Agresión homófoba a un menor en Sevilla por llevar un vestido

Un adolescente de 16 años ha sido víctima de una violenta agresión homófoba en la localidad sevillana de Gerena. El joven, visiblemente afectado y entre lágrimas, tras el dolor vivido dijo que: “Yo solo quiero ser feliz como soy”. Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde tres individuos, hasta ahora no identificados, abordaron al menor y lo golpearon brutalmente. El motivo de la agresión habría sido que el joven llevaba un vestido, no existió provocación ni conflicto previo, el ataque fue impulsado por el rechazo y la intolerancia.

etiquetas: agresión , homofobia , odio , vestido , gerena
19 9 0 K 355 Sucesos
Delay #1
Esta es la España que quieren algunos {0x1f1ea-1f1f8}
Dakaira #2
Panda de hijos de puta...
carademalo #3
Conozco un bar donde hacen fiestas drags. Con gusto invitaría a estos caballeros a acudir a dicho local e intentar agredir a las dragqueens, que no son chavalines de 16 años sino armarios roperos esculpidos a base de gimnasio, a ver si son tan "valientes". Porque qué casualidad que esta gentuza siempre elige a gente físicamente débil y a ser posible no acompañadas.
yabumethod #4
#3 Que encima fue entre tres... Cobardes a mas no poder.
