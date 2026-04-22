Agresión homófoba a un menor en Sevilla por llevar un vestido

Un adolescente de 16 años ha sido víctima de una violenta agresión homófoba en la localidad sevillana de Gerena. El joven, visiblemente afectado y entre lágrimas, tras el dolor vivido dijo que: “Yo solo quiero ser feliz como soy”. Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde tres individuos, hasta ahora no identificados, abordaron al menor y lo golpearon brutalmente. El motivo de la agresión habría sido que el joven llevaba un vestido, no existió provocación ni conflicto previo, el ataque fue impulsado por el rechazo y la intolerancia.
| etiquetas: agresión , homofobia , odio , vestido , gerena