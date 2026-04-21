·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10620
clics
Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
4727
clics
VÍDEO | Andrea Ropero deja K.O. al opositor venezolano Leopoldo López: la entrevista más viral
6366
clics
Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla
3969
clics
Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]
5528
clics
Oyarzabal sí saludó a Ayuso: la toma que lo confirma
más votadas
542
Israel reclama la propiedad de un yacimiento de gas libanés tras establecer una «línea amarilla» como nueva frontera [eng]
406
La OMS subraya que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera"
257
Más de 1.000 artistas piden boicotear Eurovisión 2026 por la participación de Israel
463
Los trabajadores de los hospitales Quirón van a la huelga, mientras Ayuso reconoce que pagó a la sanidad privada un 42% más en el 2024
419
Repsol encadena cinco años como la empresa más contaminante en España: Endesa, la segunda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
373
clics
VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar
El extesorero del PP confirma en pleno juicio que las siglas apuntaban a Mariano Rajoy y desata el sarcasmo en El Intermedio ...
|
etiquetas
:
mariano rajoy
,
m.r.
,
m.rajoy
,
mariano r
10
2
1
K
114
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
1
K
114
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
woody_alien
Bueno, bueno, podría ser el padre, de nombre M.Rajoy, o la hermana, de nombre M.Rajoy. o ... Hay muchos M.Rajoy en la familia Rajoy
0
K
12
#2
Democrito
Wyoming es mejor actor. Esperaba algo más explosivo, como cuando Agustín González se ponía campanudo
www.youtube.com/watch?v=YlAi25-7iNc
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/watch?v=YlAi25-7iNc