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VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar  

El extesorero del PP confirma en pleno juicio que las siglas apuntaban a Mariano Rajoy y desata el sarcasmo en El Intermedio ...

| etiquetas: mariano rajoy , m.r. , m.rajoy , mariano r
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2 comentarios
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woody_alien #1 woody_alien
Bueno, bueno, podría ser el padre, de nombre M.Rajoy, o la hermana, de nombre M.Rajoy. o ... Hay muchos M.Rajoy en la familia Rajoy xD
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Democrito #2 Democrito
Wyoming es mejor actor. Esperaba algo más explosivo, como cuando Agustín González se ponía campanudo
www.youtube.com/watch?v=YlAi25-7iNc
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menéame