Una noticia difícil de dar

Me encuentro con un artículo interesante de Redacción Médica pero, por desgracia, no puedo leerlo porque hace falta suscripción. Aprovecho para decir y lamentar que es un absurdo que ese diario tenga muro de pago más aún cuando es el diario de referencia para informar de la huelga médica y de cuáles son los motivos de los profesionales para hacerla, que no es exclusivamente lo que Antena 3 y otros medios quieren hacer creer que únicamente muestran las pretensiones corporativistas y no la principal queja del gremio, que es la mermada calidad de vida laboral de los médicos.

Así que me tengo que conformar con el titular, que es el siguiente: El aluvión de 30.303 médicos extranjeros aboca al MIR 2027 al colapso.

Aquí hay una cosa que este diario hace bien y es que las homologaciones las ha dado las universidades, no Pedro Sánchez ni el gobierno.

No pudiendo leer la noticia en cualquier caso a mí el contexto me queda claro, dado que he vivido la experiencia MIR (varias veces además).

Explico. En España hacer la especialidad médica es un requisito casi indispensable para poder trabajar como médico (dado que trabajo sin especialidad existe pero es habitualmente más precario y limitado, no ligado al sistema sanitario público salvo excepciones). Para poder hacer la especialidad, al contrario que en la mayoría de países de Europa, no accedes por una entrevista +/- prueba de aptitud (salvo en algunos contados hospitales privados y concertados con formación MIR) sino que tienes que hacer el examen MIR. Una vez sacada puntuación, se te ordena y se va del 1 hasta donde se llegue ofertando las plazas que vayan quedando, de forma muy resumida. Luego uno empieza la formación MIR (que es un trabajo, no son "prácticas") y pasados 4 o 5 años (dependiendo de la especialidad) te especializas, sin necesidad de hacer más exámenes.

Bien, pues el examen MIR ha sufrido muchas modificaciones.

- Hasta finales de la primera década el MIR era algo más "chollo" dado que no había nota de corte y uno podía escoger especialidad incluso habiendo suspendido.

- Posteriormente se añadió nota de corte y el veto a poder presentarse mientras se estaba haciendo ya un MIR.

- En 2010 se añadieron imágenes.

- En 2016 el examen pasó de 5 opciones de respuesta a 4 y de 250 preguntas a 200, lo que provocó colapsos en el modo de cribar (a partir de ahí, pequeñas variaciones en las netas empezaban a hacer saltar centenares de puestos).

- Posteriormente las academias MIR se extendieron a Latinoamérica y empezaron a presentarse latinoamericanos mucho mejor preparados, aunque hay un cupo de extracomunitarios que ha ido variando a lo largo de los años pero que habitualmente giraba en torno al 5% (pudiendo ellos coger plazas hasta el 4000 habitualmente).

- A partir de 2022-2023 hubo un boom esperado y necesario de oferta de plazas. Se pasó de ofertarse unas 6000-6500 plazas a ofertarse más de 8000. También subió el número de presentados (por poner un ejemplo: de 10500 en 2014 a 14000 en 2018). Sin embargo, gracias a esta mayor oferta de plazas la ratio opositor:plaza bajó para situarse ya repetidamente por debajo de 2 y habiendo ya casos de personas que cogían plaza incluso con un 10.000.

Todo este sistema, comparado con el de otros países con un sistema de examen de acceso favorece al opositor español y hace que, pese a que el MIR sea insufrible, casi te asegure una plaza si te lo preparas bien. El récord de presentados creo que no ha pasado de 16.000 para, en esta última convocatoria, haberse llegado a ofertar incluso 9000 plazas. Por tanto, una oposición asequible.

Si esto lo comparamos con otros países con examen de acceso nos encontramos con lo siguiente (estoy abierto a correcciones ya que esto puede haber variado en los últimos años):

- En Francia y Portugal es una examen de preguntas abiertas, no tipo test como el examen MIR.

- En Italia es un tipo test desde hace unos años pero la ratio es mucho peor, con un número de opositores mucho mayor (>20.000) y menor número de plazas.

En otros países se accede por entrevistas:

- En Inglaterra uno empieza una especialidad y puede saltar a otra, así hasta conseguir la que quiere completando una serie de items de formación.

- En Suiza va exclusivamente por entrevista. Vas al hospital, no te preguntan sobre medicina, pero si les parece bien, te permiten el acceso.

- En Alemania va por entrevista pero es un sistema de formación continuada y tienen que examinarse durante la especialidad incluido uno al final para obtener el título de especialista.

Respecto a qué ocurre si en España dejas la especialidad. Pues bien, si la dejas, tienes que volver a presentarte al examen MIR. El examen MIR es el único modo de poder acceder a una especialidad en España, el único y tampoco puedes cambiar de especialidad durante la residencia si no te gusta la que escogiste, debes primer dejar ese MIR y volver a presentarte.

Explicado todo esto se puede entender que si realmente va a haber ahora una avalancha de opositores a las próximas convocatorias MIR la ratio opositor:plaza va a empeorar muchísimo y muchos egresados de las universidades españolas puede que se queden sin plaza o sin su plaza soñada dado que si además estas personas ven su situación legal en España regularizada ya no estarían en el cupo de extracomunitarios sino en el cupo normal.

Claramente el examen MIR se va a poner más difícil (un sufrimiento más para los estudiantes de Medicina después del caos que ha causado el EBAU con sus 13).

Pues bien, me parecía interesante esta noticia y la he tratado de buscar en otro medio. El problema es que se hace la vinculación inevitable e innecesaria de que esta situación va a venir derivada de la regularización de inmigrantes y cómo no, el culpable de todo al final es el gobierno. Así que uno se encuentra con la noticia desinformada de este modo:

Así que ya tenemos la noticia apocalíptica del día. No me he parado a buscar qué impresiones ha causado esto ya que no es una noticia expansiva y se encuentran pocas reacciones pero la forma de informar algo arrastra a que la gente termine opinando sesgadamente de aquello que no conoce, como podemos ver en la siguiente captura:

Pero lo mejor de todo es cuando aparece el racismo. Y qué mejor manera que mencionando el IQ de la gente.

Así que esta noticia está abocada a ser informada de forma desastrosa. Tengo muy pocas esperanzas de que se explique con rigor cómo funciona el sistema MIR, cómo estamos en comparación con otros países y cómo se ha llegado a esta situación. Al final, para muchos medios, todo va a ser tan simple como que el problema ha sido la regularización masiva de inmigrantes por parte del gobierno. Podemos esperar sentados a que lo informen así.