Despiporre con el momento entre Jiménez Losantos y María Corina Machado: "Se acaba de reventar el medidor de vergüenza ajena"

María Corina Machado ha continuado este martes con su visita a las derechas españolas, entre otros José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal... Se le ofreció reunirse con el presidente del Gobierno pero lo rechazó. Durante su estancia en nuestro país, la opositora venezolana también ha acudido al programa de Ana Rosa Quintana, al de Carlos Herrera... y este martes al de Federico Jiménez Losantos en esRadio, un presentador cuyo historial le precede.