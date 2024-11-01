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Despiporre con el momento entre Jiménez Losantos y María Corina Machado: "Se acaba de reventar el medidor de vergüenza ajena"

Despiporre con el momento entre Jiménez Losantos y María Corina Machado: "Se acaba de reventar el medidor de vergüenza ajena"

María Corina Machado ha continuado este martes con su visita a las derechas españolas, entre otros José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal... Se le ofreció reunirse con el presidente del Gobierno pero lo rechazó. Durante su estancia en nuestro país, la opositora venezolana también ha acudido al programa de Ana Rosa Quintana, al de Carlos Herrera... y este martes al de Federico Jiménez Losantos en esRadio, un presentador cuyo historial le precede.

| etiquetas: jimenez losantos , maria corina machado , visita , derechas españolas
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10 comentarios
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ipanies #1 ipanies
Ni para chiste dan entre la derecha criminal venezolana y la organización delictiva ppsuna.
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#5 luckyy
#1 "Según recogieron algunos medios, el antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, confesó durante el interrogatorio del juez Pablo Ruz que el Partido Popular inyectó en 2004 más de 400 000 euros a Libertad Digital durante una ampliación de capital, dinero negro que procedería de la llamada «Caja B» del partido, sacada a la luz con el escándalo de los papeles de Bárcenas.[4][5] Sin embargo, el diario desmintió que el PP inyectara capital directamente, siendo la ampliación…   » ver todo el comentario
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Blackat #3 Blackat
Si se saca la teta y le da leche para otra foto le hago un bizum de 3 euros...
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Cehona #4 Cehona
#3 Van otros 3€
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Blackat #8 Blackat
#4 Se nos hace rico Federico chupando camara y teta!
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karakol #2 karakol
La entradilla es un compendio de lo mejor que este país puede dar.
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pitercio #6 pitercio
Esta puesta en escena es grotesca.
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Spirito #7 Spirito
Un Losantocomplejines echándose a las faldas de una mantis religiosa.

Espero no lo descabece para que podamos seguir riéndonos de los delirios del susodicho. xD
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mudito #10 mudito
Es Maricarmen con una mezcla de Rockefeller y Monchito.
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SMaSeR #9 SMaSeR
La imagen es real??? parece una ventrílocua xD.
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menéame