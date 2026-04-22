VÍDEO | Una empresa israelí confiesa que tiene a 60.000 personas trabajando en redes para amplificar la narrativa sionista

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#7
JackNorte
Todo para defender un genocidio.
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#6
ur_quan_master
No creo que sean tantos. Si no habría alguno en MNM y aquí solo hay voluntarios.
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#8
zorreame
#6
la insistencia de la tonta y del plumífero bien puede ser porque tengan nómina, si no no me lo explico. Qué fervor.
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#9
ur_quan_master
#8
también hay algunos escorpiones persistentes de dificiícil explicación .
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#4
Sacronte
Vamos, aquí hay unos cuantos...
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#3
XtrMnIO
Y todo pagado con dinero de los contribuyentes gringos y europeos.
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#5
ThePato
Israel es un estado genocida
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#1
manzitor
No me lo hubiera podido imaginar,¿Votan en eurovisión?
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#2
no_soy_un_bot
Pues Vox debe tener 260.000
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