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VÍDEO | Una empresa israelí confiesa que tiene a 60.000 personas trabajando en redes para amplificar la narrativa sionista

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| etiquetas: israel , bots , genocidio , gaza , líbano
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9 comentarios
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JackNorte #7 JackNorte
Todo para defender un genocidio.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
No creo que sean tantos. Si no habría alguno en MNM y aquí solo hay voluntarios.
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zorreame #8 zorreame
#6 la insistencia de la tonta y del plumífero bien puede ser porque tengan nómina, si no no me lo explico. Qué fervor.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 también hay algunos escorpiones persistentes de dificiícil explicación .
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Sacronte #4 Sacronte
Vamos, aquí hay unos cuantos...
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Y todo pagado con dinero de los contribuyentes gringos y europeos.
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ThePato #5 ThePato
Israel es un estado genocida
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manzitor #1 manzitor
No me lo hubiera podido imaginar,¿Votan en eurovisión?
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#2 no_soy_un_bot
Pues Vox debe tener 260.000
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menéame