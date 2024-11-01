El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas

El 61% de las viviendas del mercado del alquiler está en manos de particulares con dos o más viviendas en alquiler, personas jurídicas y entidades públicas, mientras que el resto pertenece a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada. El informe demuestra que más de la mitad del alquiler gestionado por particulares en España está en manos de multiarrendadores, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas. En concreto, la cifra asciende al 52,8%, por lo que la figura del pequeño casero no es la predominante.



