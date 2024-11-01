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El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas

El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas

El 61% de las viviendas del mercado del alquiler está en manos de particulares con dos o más viviendas en alquiler, personas jurídicas y entidades públicas, mientras que el resto pertenece a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada. El informe demuestra que más de la mitad del alquiler gestionado por particulares en España está en manos de multiarrendadores, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas. En concreto, la cifra asciende al 52,8%, por lo que la figura del pequeño casero no es la predominante.


| etiquetas: multipropietarios , alquiler , particulares , fondos , burbuja
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
ehizabai #2 ehizabai
¿Volverán los defensores de lo indefendible con la murga de que la mayoría de caseros son una parejita de jubilados que alquila para complementar la pensión?
Hay que prohibir que una empresa pueda poseer inmuebles residenciales.
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Feindesland #4 Feindesland
#1 #2 No sé si os dais cuenta de que lo que proponéis es reducir la oferta. Una idea sin fisuras, vaya...
4 K 53
ehizabai #5 ehizabai
#4 ¿Esas casas van a desaparecer porque la empresa propietaria esté obligada a deshacerse de ellas?
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Feindesland #6 Feindesland *
#5 Sí, claro. Pasan del mercado de alquiler al de venta. Y el que no pueda comprar, por distintos motivos, revienta.
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StuartMcNight #10 StuartMcNight
#6 Igual que el no puede comprar ahora si que podra comprar entonces con precios ajustados para reflejar la realidad donde los acaparadores no pueden acumular propiedas. O quien sabe.... en lugar de tener gente acaparando vivienda tendriamos esa situacion idilica que nos estais vendiendo en las noticias donde todas las viviendas de alquiler son parejas de jubilados que complementan la pension.

Por lo que sea... esa situacion idilica que fingis es la realidad.... de golpe os parece imposible sin carroñeros acaparadores.
1 K 21
security_incident #12 security_incident
#6 Si pasan del mercado de alquiler al de venta, sube la oferta en el de venta. Si sube la oferta y se mantiene la demanda bajan los precios de venta. Si bajan los precios, sube la demanda. Esa demanda pasa del mercado de alquiler al mercado de venta. Si baja la demanda en el mercado de alquiler, bajan los precios.

Mercado de venta y alquiler son dos caras de la misma moneda
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Feindesland #16 Feindesland
#12 Para nada. Lo hemos discutido docenas de veces. Las personas que demandan alquuiler y compra no son las mismas. Puedes abaratarle el piso a las rentas medias altas, y reventarle el culo a las rentas medias bajas, que no pueden comprar.
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ehizabai #15 ehizabai *
#6 A veces parece que olvidas el poder de la administración para hacer "cositas". Hemos discutido de esto y sabes que mantengo que no hay varita mágica, y una sola medida universal eficaz. La prohibición de empresas rentistas es una medida que necesariamente debe ir en un pack más grande, destinada a la adquisición pública de vivienda, y la limitación de grandes tenedores.

¿Qué aporta una empresa rentista? Que las dineros se vayan al extranjero, a Suiza y a Panamá. Absolutamente nada más. No hay I+D, no hay valor añadido, no hay nada de nada.
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Feindesland #19 Feindesland *
#15 Pero es que ahora ya nos acercamos más, como siempre. La administración puede hacer cositas, pero quién sea el dueño del inmueble no afecta gran cosa a su disponibilidad. Cuando leo cosas sobre los malvados inversors en vivienda, me parece que leo ética (o religión) en vez de economía. A mí me da igual que un tío tnga mil viviendas, si las alquila en determinadas condiciones. O dos mil. Esa es la clave. Es más: que se invierta en eso, aunque sea Black Rock, aumenta la oferta.
A donde hay…   » ver todo el comentario
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ehizabai #22 ehizabai
#19 A mí no me da igual que se puedan crear situaciones de oligopolio en un tema como el de la vivienda.
Más cuando los grandes rentistas pagan para hacer campañas para engañar a la peña, y plantear que los rentistas poco menos que son un colectivo vulnerable.
La citroen o volkswagen por lo menos mantienen una plantilla de trabajadores, y los sueldos se quedan. Una empresa rentista, ni eso.
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Feindesland #23 Feindesland
#22 Aquí loo que sequedan son lo pisos, y la inversión.

Y precisamente estábamos de acuerdo en que las autoridade spueden hacer cositas para combatir esos oligopolios. Pero no asfixiar la oferta, coño.

Seguro qure a ti y a mí, que no somos unas lumbreras, se nos ocurren un par de cosas para combatir esos oligopolios. Si el precio está por debajo de X, le rebajo el 50% de los impuestos. Haga cuentas. Por ejemplo. Sin ser punitivo. Y publico X cada año en el BOE.
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ehizabai #25 ehizabai *
#23 Ninguna empresa rentista construye. Los pisos estaban aquí antes que los rentistas, y seguirán después de los rentistas.
Lo que no quedará serán los miles de millones de euros pagados en concepto de renta, que irán al extranjero.
Sigo negando que eliminar empresas rentistas sea reducir la oferta. Los pisos no son coches, que se producen en cadena y se pueden trasladar. Seguirán estando donde están.
Y hay que ser punitivo en lo que procede serlo. Menos mordazas y más intervención en el parque residencial.
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Feindesland #26 Feindesland
#25 En eso no estoy de acuerdo. He visto cantidad d epromociones construidas precisamente por la empresa rentista. Y no te niego que el otro caso también existe y puede que sea hasta mayoritario, que eso no lo sé.
Por lo que leo, si la empresa rentista es propia, no hay problema. ¿Realmente el problema es la inversióin extranjera? Tengo muchas dudas. Es como si aquí hablásemas mal de la hullera Vasco-leonesa (la conocerás) porque el dinero de nuestras minas de carbón se lo llevaron a Bilbao. Hombre, mira...
Y ya sabes que estoy completamente a favor del parque residencial público, pero lo considero tan deseable e improbable como la comunión de los santos, o algo así.
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ehizabai #29 ehizabai
#26 Repito que no son comparables una empresa que genera empleo, con una que se dedica a cobrar rentas. No lo son. Y por eso digo que hay que eliminar las empresas rentistas.
Será improbable mientras la gente se niegue a ver lo obvio: sin intervención en el mercado no se puede arreglar el problema.
Soplar y sorber. En misa y repicando.
O se soluciona el problema, o se permite el libre mercado. Ambos dos, no es posible.
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Feindesland #30 Feindesland
#29 El concepto de rentista es bastante escurridizo.
¿Dirías que Movistar es rentista?
Se construyó una infraestructura hace 30 años y se sigue explotando mediante cuotas.
¿Qué me dices?
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ehizabai #35 ehizabai
#30 Que Movistar ofrece otros servicios, mas allá de alquilar redes.
No creo que sea un concepto escurridizo.
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Feindesland #36 Feindesland
#35 A mí sí me lo parece. Como una autopista. Construyes algo y lo amortizas mediante cuotas.
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Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario *
#4 que la propieda no esté en manos de personas juridicas, no afecta al número de viviendas. De hecho, segun la teoría económica, si las personas juridicas se viesen obligadas a pober en el mercado todas las viviendas que poseen, el precio bajaría por la explosión de oferta. Y si además impides que una persona fisica conste como propietario en más de dos viviendas, y que los extranjeros no UE (legalmente es complicado vetar a los comunitarios) sean propietarios, ya lo bordas.
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Feindesland #17 Feindesland
#13 Si obligas a lass personas jurídicas a vender sus propuiedades, y además de golpe, pierdes un arbitraje como el de las renovables en cuestión de minutos. Puedes prohibir que compren más, pero lo otro no es viable.
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Nómada_sedentario #31 Nómada_sedentario
#17 no de golpe, basta con que facilites un periodo de 3 años para ponerlas en el mercado, tras lo cual, si no se han vendido, pasarán a ser propiedad de la comunidad autonoma donde se ubiquen, debiendo ser destinadas a vivienda social (solo alquiler) sin posibilidad de ser vendidas a terceros. Me atrevo a afirmar que la Constitución Española ampara una medida de ese tipo.
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Feindesland #33 Feindesland
#31 Pierdes el arbitraje igual. La Constitución permite la expropiación, pero con compensación por justiprecio.
Puedes expropiar lo que quieras por interés público, pero pagando. Como cuando se hacían pantanos.
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UnoYDos #32 UnoYDos *
#4 Padre, se ha equivocado de iglesia. Tardaba en salir la premisa sustentada en la fe tipica de los libretarras.
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Feindesland #34 Feindesland
#32 De ahí lo de Feindesland.
xD xD xD
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#1 Seat127
Ataquemos primero a los que son considerados grandes tenedores. Creo que a nadie le preocupa la persona que se ha comprado dos casas para alquilar y tener una renta para su jubilación. Los que tienen 5 o más, y sobre todo si son sociedades, a esos es a por los que hay que ir inmediatamente.
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fofito #11 fofito
#1 A mí si me preocupa.
Me preocupa porque no entiendo porque he de aceptar que quién no quiso cotizar en condiciones para tener una pensión digna que le permita vivir con holgura, ahora pretenda explotarme directamente a mí bajo la excusa de la propiedad privada y que si pobrecito que no me llega y que para eso yo invertí.
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#14 EISev
#11 hay una pensión pública máxima y por mucho que cotices no vas a cobrar más que eso.

Lo que es curioso es que fiscalmente interese más enterrarlo en ladrillo que invertir, o fondos, o acciones.
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Feindesland #27 Feindesland
#11 Pues al que no cotizó nunca y pide una no contributiva,¿qué le dirías? ¿Que se ahorque?

:palm:
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ElPerroDeLosCinco #21 ElPerroDeLosCinco
No se puede aceptar que se especule con un bien de primera necesidad de disponibilidad limitada. Habría que implantar un impuesto progresivo a los multi-propietarios, de forma que a ninguna persona ni empresa le resulte rentable tener decenas o cientos de viviendas para ganar dinero con ellas. Las casas son para vivir en ellas, no para forrarse a costa de la necesidad de otros.
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DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
Pues normal...

La heredada de los padres de él y lo mismo con los de ella. Puede que hasta una o dos en el pueblo (invendibles e inalquilables)
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strike5000 #24 strike5000
Titular alternativo: "Casi la mitad de las viviendas en alquiler son de pequeños propietarios".
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Feindesland #28 Feindesland
#24 Y algunos de los grandes son pringados que tienen tres casas en pueblos en la quinta mierda... Que de esos conozco yo varios.

Qur aquí parece que todas las viviendas están en Madrid...
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Nube_Gris #7 Nube_Gris *
Continuemos manteniendo el capitalismo, que a este ritmo vamos a pagar una habitación al precio de un palacio cobrando sueldos de mierda.
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Feindesland #8 Feindesland
#7 Espera, que en los demás sistemas sobra vivienda porque la gente huye...

:wall:
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Nube_Gris #9 Nube_Gris *
#8 En los demás sistemas que tú y yo conocemos, dirás, pero con lo inteligente que somos, que hemos enviado naves más allá de la helioesfera, solucionando problemas en un principio aparentemente imposibles me vas a decir tú a mí que no somos capaces de diseñar un sistema para vivir donde los que están en la cúspide no ganen trillones de €€ y de $$ a costa de que los que están abajo, que se quedan sin recursos apenas para comer o para tener una casa en propiedad a pesar de que echan más horas…   » ver todo el comentario
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Feindesland #18 Feindesland
#9 No, no somos capaces. Y mrenos a nivel global. ¿Hay un gobierno global que aborde los probolemas globales? No.
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#3 Dedalos *
Cuanto le cuesta a la prensa señalar a los especuladores! Ya la falta de regulación que permite está distopía en la que vivimos!

Ley y proteger derechos fundamentales es de lo que se tiene que hablar. De abolir la esclavitud y la pobreza que supone que se especule con un bien esencial para la vida de la gente.
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menéame