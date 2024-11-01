El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas

El 61% de las viviendas del mercado del alquiler está en manos de particulares con dos o más viviendas en alquiler, personas jurídicas y entidades públicas, mientras que el resto pertenece a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada. El informe demuestra que más de la mitad del alquiler gestionado por particulares en España está en manos de multiarrendadores, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas. En concreto, la cifra asciende al 52,8%, por lo que la figura del pequeño casero no es la predominante.
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Hay que prohibir que una empresa pueda poseer inmuebles residenciales.
Por lo que sea... esa situacion idilica que fingis es la realidad.... de golpe os parece imposible sin carroñeros acaparadores.
Mercado de venta y alquiler son dos caras de la misma moneda
¿Qué aporta una empresa rentista? Que las dineros se vayan al extranjero, a Suiza y a Panamá. Absolutamente nada más. No hay I+D, no hay valor añadido, no hay nada de nada.
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Más cuando los grandes rentistas pagan para hacer campañas para engañar a la peña, y plantear que los rentistas poco menos que son un colectivo vulnerable.
La citroen o volkswagen por lo menos mantienen una plantilla de trabajadores, y los sueldos se quedan. Una empresa rentista, ni eso.
Y precisamente estábamos de acuerdo en que las autoridade spueden hacer cositas para combatir esos oligopolios. Pero no asfixiar la oferta, coño.
Seguro qure a ti y a mí, que no somos unas lumbreras, se nos ocurren un par de cosas para combatir esos oligopolios. Si el precio está por debajo de X, le rebajo el 50% de los impuestos. Haga cuentas. Por ejemplo. Sin ser punitivo. Y publico X cada año en el BOE.
Lo que no quedará serán los miles de millones de euros pagados en concepto de renta, que irán al extranjero.
Sigo negando que eliminar empresas rentistas sea reducir la oferta. Los pisos no son coches, que se producen en cadena y se pueden trasladar. Seguirán estando donde están.
Y hay que ser punitivo en lo que procede serlo. Menos mordazas y más intervención en el parque residencial.
Por lo que leo, si la empresa rentista es propia, no hay problema. ¿Realmente el problema es la inversióin extranjera? Tengo muchas dudas. Es como si aquí hablásemas mal de la hullera Vasco-leonesa (la conocerás) porque el dinero de nuestras minas de carbón se lo llevaron a Bilbao. Hombre, mira...
Y ya sabes que estoy completamente a favor del parque residencial público, pero lo considero tan deseable e improbable como la comunión de los santos, o algo así.
Será improbable mientras la gente se niegue a ver lo obvio: sin intervención en el mercado no se puede arreglar el problema.
Soplar y sorber. En misa y repicando.
O se soluciona el problema, o se permite el libre mercado. Ambos dos, no es posible.
¿Dirías que Movistar es rentista?
Se construyó una infraestructura hace 30 años y se sigue explotando mediante cuotas.
¿Qué me dices?
No creo que sea un concepto escurridizo.
Puedes expropiar lo que quieras por interés público, pero pagando. Como cuando se hacían pantanos.
Me preocupa porque no entiendo porque he de aceptar que quién no quiso cotizar en condiciones para tener una pensión digna que le permita vivir con holgura, ahora pretenda explotarme directamente a mí bajo la excusa de la propiedad privada y que si pobrecito que no me llega y que para eso yo invertí.
Lo que es curioso es que fiscalmente interese más enterrarlo en ladrillo que invertir, o fondos, o acciones.
La heredada de los padres de él y lo mismo con los de ella. Puede que hasta una o dos en el pueblo (invendibles e inalquilables)
Qur aquí parece que todas las viviendas están en Madrid...
Ley y proteger derechos fundamentales es de lo que se tiene que hablar. De abolir la esclavitud y la pobreza que supone que se especule con un bien esencial para la vida de la gente.