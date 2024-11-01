·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7737
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
9886
clics
Ayuso publica este tuit sobre Sánchez y la réplica de un investigador de Harvard no la vieron venir ni en Sol
5790
clics
Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados
8755
clics
Un misil iraní explota justo al lado de tropas estadounidenses mientras los soldados se ponen a cubierto [ENG]
5567
clics
Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa
más votadas
432
El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000
612
La angustia de un hijo que no encuentra a su padre por culpa de LALIGA y los bloqueos
424
Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año
406
Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel
335
Se insta al gabinete de Trump a invocar la 25a enmienda contra el presidente [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
139
meneos
7737
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
Cuatro opciones y solo una correcta. ¿Eres capaz de identificarla y escribirla correctamente? Pon a prueba tus conocimientos sobre ortografía y gramática con estas diez oraciones.
|
etiquetas
:
ortografía
,
escritura
,
prueba
86
53
4
K
475
cultura
75 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
86
53
4
K
475
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Paltus
Menuda mierda de navegación en la página. La página se ha enmierdificado
12
K
100
#4
HAL9K
9/10... Me cago en el ex vice primer ministro.
13
K
99
#7
themarquesito
*
#3
A mí se me escapó únicamente la de ex vice primer ministro, que pensaba que seria "exviceprimer ministro"
#4
Veo que hemos caído en el mismo asunto
5
K
48
#16
thalonius
*
8 de 10
Fallé "injerencia" (y mira que dudé) pero elegí una con "estanqueidad" y eso era correcto
Y fallé la de "vice primer ministro" que me parece una locura la norma.
Todas las demás acertadas a conciencia conociendo el motivo.
Una vez tuve que explicarle y discutir con una una diplomada en magisterio que un "¡Que...!" no llevaba tilde, y me lo discutía porque tenía exclamación, pero en ese caso era una conjunción como en este ejemplo.
#4
#7
#15
no nos vamos a olvidar de esas palabras
Creo que "in
g
erencia" nos la juega con el verbo "ingerir"
3
K
32
#25
volsetes
#16
Lo peor de todo es que después de fallarla aún seguía pensando que se escribía con G
Al ver tu comentario he pensado: pero yo no lo había fallado por escribirla con J? Lo peor es que sabiendo que estanquidad y estanqueidad eran correctas y estanquedad no, solo estaba la respuesta posible de que fuera con J, qué mal!
Esa norma en valenciano es más fácil: no hay excepciones, si es e o i, g, las demás con J.
0
K
6
#38
BiRDo
#16
7/10 Interpreté mal el que del "¡Que llueva!" Sin la oración anterior creo que no podría ser conjunción.
0
K
10
#54
CerdoJusticiero
#16
Fallé las mismas que tú, incluyendo la que no considero un fallo.
0
K
8
#60
elelfo
#16
Exactamente lo mismo, pero 9/10 porque busqué injerencia para asegurarme (no sabía que se puede decir estanquidad).
1
K
15
#70
JAIL
#16
¡Es que la frase con ingerencia también es correcta!
Las tragaderas de los ingenieros hizo que el barco peligrara.
0
K
6
#29
A350XwbLR
#7
Ídem. Los de la RAE son unos mamones
0
K
6
#34
sieteymedio
#7
"Vice va pegado a la siguiente palabra excepto que la palabra esté compuesta por dos palabras"
Anda y vete a la mierda.
1
K
17
#40
BiRDo
#34
He de decir que esa la he acertado por experiencia lectora, no por conocimiento de causa. Ahí he sido el señor LLM.
0
K
10
#15
volsetes
#4
pues yo he fallado la de inJerencia
0
K
6
#46
imagosg
#4
jajaja,si, igual
0
K
11
#73
spect84
#4
Ídem
0
K
9
#10
capitan__nemo
¿Estanquidad?
6
K
67
#18
Jacusse
#10
la cagué en esa también.
Me suena como cocreta.
2
K
29
#27
Calomar
#18
aunque no sea la forma más correcta, concreta, almóndiga y otros palabrejos están aceptados
0
K
9
#28
thalonius
#27
Muchas veces el diccionario recoge vulgarismos si son tan extendidos que un extranjero tenga altas probabilidades de encontrarlo. Que esté recogido no significa que sea correcto, o que pueda usarse en el habla culta, sino que se recogen porque la gente lo usa y si su uso es muy extendido, pues que la gente pueda encontrar el significado.
Almóndiga creo que se escribe así en portugués y es común en algunas zonas de Galicia.
1
K
18
#35
oscarcr80
#27
#28
Estonces con "s" es correcto.
Cómo te has quedado?
0
K
8
#39
thalonius
#35
En canarias es muy común "nadie" y también cambiar la N de sitio en los imperativos conjugados con la forma de "ustedes" cuando se añade un "se" al final. Sobre todo en "Dense prisa" - "Desen prisa".
0
K
10
#44
thalonius
#39
donde puse "nadie" quería poner "nadieN" acabado en "N".
0
K
10
#26
GaiusLupus
#10
2 de 10. Me he quedado muy deprimido y no entiendo lo de estanquidad.
dle.rae.es/estanqueidad
No se Rick...
2
K
21
#50
Atusateelpelo
#10
Te lo explica:
"Las formas estanquidad y estanqueidad son válidas y significan lo mismo, aunque la RAE recomienda el uso de la primera. La palabra estanquedad, en cambio, es incorrecta y no aparece en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE."
CC
#26
1
K
26
#64
MoñecoTeDrapo
#26
lo que está mal es *
ingerencia
con g, no
estanqueidad
.
1
K
20
#3
Furiano.46
4 de 10.... Cura de humildad.
7
K
57
#5
BastardWolf
#3
yo a la quinta pregunta seguida que he palmado lo he dejado porque no quiero preocuparme con este tema
3
K
39
#6
Atusateelpelo
#5
Esa y la de estanquidad son 2 cosas que he aprendido hoy.
5
K
50
#8
mcfgdbbn3
*
#3
: No te creas, algunas pueden obedecer a interpretaciones diferentes. Además, no permite marcar las opciones descartadas, así que como te despistes un poco la marcas mal. No voy a decir que sea una basura, pero en papel se haría mucho mejor.
0
K
12
#67
paco_camps_2011
#3
Si te sirve de consuelo yo 3 de 10. A mi sirve de consuelo con el inglés que odio este tipo de cosas, ahora veo que también me ocurre en español.
¿Esta de la captura no estaría mal todas? Delante de "y" a mi siempre me dijeron que jamás se pone una coma.
1
K
19
#75
HAL9K
#67
Es que lo que ves delante de la 'y' no es una coma, es una oración explicativa (un inciso) que va entre comas.
Veintiún armas blancas
, incluyendo un hacha,
y veintiuna pistolas.
3
K
37
#68
eugeniodl
#3
Yo he sido equivalente y homólogo 5 bien y 5 mal.
0
K
10
#14
DotorMaster
A mí el test me ha salido muy, muy, muy, bien.
4
K
40
#71
porto
*
#14
Puedes leer la entradilla de este meneo:
www.meneame.net/story/gran-pregunta-marca-juicio-kitchen-impacta-pp-qu
También es muy, muy, muy bueno
1
K
25
#74
DotorMaster
#71
Es que escribir correctamente no es fácil, y que uno haya estudiado una carrera de letras no garantiza que sepa hacerlo. Hay algunos abogados que tela cómo escriben.
0
K
15
#17
bronco1890
Las formas estanquidad y estanqueidad son válidas y significan lo mismo, aunque la RAE recomienda el uso de la primera.
¿Seguro?
2
K
27
#33
oscarcr80
#17
Orquesta y orquestra con "r" ambos son correctos.
Cómo te has quedado?
1
K
15
#45
Meneacer
#33
orquestra está con la marca de "en desuso".
1
K
17
#47
HAL9K
#17
Sí, la culta y recomendada es estanquidad. La otra, estanqueidad, es una variante anómala aun siendo la más usada.
Etimológicamente la construcción de 'estanco' + sufijo '-dad' no debería tomar la variante "eidad", pues ésta se forma con adjetivos terminados en '-eo'.
Ej. Heterogéneo -> heterogeneidad.
0
K
11
#55
Bourée
#47
¿Es posible que ""estanqueidad"
Provenga de estanque?
0
K
11
#58
HAL9K
#55
Estanque no es un adjetivo.
1
K
22
#11
RecórtateTú
Que se haya aceptado que un ente sea una enta, le quita seriedad a la lengua.
Qué tiene de ente diferenciador una "presidenta" de una "gerente"? Por qué no se llama "presidento" a perrosanxe, pero sí "presidenta" a Ayuso?
3
K
23
#20
thalonius
#11
¿Desde cuándo dirías que se empezó a usar "presidenta"?
0
K
10
#49
RecórtateTú
#20
No lo sé, pero no es nuevo. Pero que no sea nuevo, no quita que sea incorrecto.
0
K
7
#63
thalonius
#49
¿Y por qué es incorrecto? Quizá te hayas confundido con una leyenda urbana que circula por ahí pero que no es lingüísticamente correcta.
www.rae.es/buen-uso-español/el-participio
No existen en el español actual participios de presente, abundantes en el español antiguo. De ellos provienen muchos adjetivos en -ante, -iente (aplastante, causante, proveniente…)
Fíjate que la palabra ASISTENTA no suele generar ninguna polémica, mira a ver si eso te hace oler algo
2
K
23
#72
fogueo
8/10. Fallé las "veintiún armas" y la "estanquidad" (conocía "estanqueidad", pero no la otra alternativa, así que tuve que recurrir al azar).
#11
(c.c.
#63
) Por la misma razón por la que en muchos comercios hay dependientas que atienden a clientas, y por la que la conocida novela de Clarín se titula La Regenta.
2
K
23
#59
zancudo
#11
la palabra presidente no proviene etimológicamente de ser un "ente que preside", si es lo que estás insinuando
2
K
27
#22
Cuñado
Estas diez frases.
1
K
19
#30
sofazen
Escribir, no sé, pero navegar no he sabido sin publi. Ni en modo texto.
1
K
19
#21
Marco_Pagot
9 de 10. Fallé la del vice primer ministro porque ya me estaba cansando e iba rápido.
1
K
19
#41
eqas
#21
la misma he fallado yo solamente
0
K
11
#43
Mltfrtk
Podía haber sacado un 8/10 si me hubiera fijado bien. Aré lo que pude
1
K
17
#12
eltxoa
a mí las que corresponden a la de "veintiuna" no me parece que estén bien.
0
K
12
#24
thalonius
*
#12
Es más fácil entenderlo por cacofonía. Si se van a juntar dos aes que al pronunciarlo sonaría raro, generalmente se quita la A al artículo.
La hacha (laá) = cacofonía = El hacha.
La área (laá) = cacofonía = El área
Después tienes caso como "La almendra" que la cacofonía en el habla no sería tan fuerte porque no se acentúa la segunda, sino que se unen en el mismo fonema "Lalmendra"
2
K
21
#48
nosurrender
#24
De acuerdo, pero yo siempre entendí que esto se restringía al uso del artículo "el". En los demás casos, era opcional, pero se recomendaba seguir con el femenino: "una arma" en vez de "un arma"
0
K
7
#51
nosurrender
*
#24
Acabo de leer en la Fundeu y es justo al contrario de lo que yo digo: se recomienda "un arma"
1
K
15
#1
Mark_
Le he preguntado a una IA y me ha dicho que
0
K
11
#42
Kleshk
Pues a mi me dice de pagar...
0
K
11
#32
eqas
9 de 10!!
0
K
11
#19
FueraSionistasdeMeneame
*
2 de 10, nostamal
La RAE es una estafa
estanquidad, venga, no me jodas...
0
K
11
#13
Bourée
¿Qué es una frase?
0
K
11
#53
Bourée
#13
Me respondo a mí mismo, desagradables que sois unos desagradables
La primera respuesta, bien las demás muro de pago
0
K
11
#62
asgard_gainsborough
Me gustaría que éste fuera el tipo de preguntas que aparecen en los exámenes de acceso a policía cuando salen esas noticias que dicen que han suspendido las pruebas de gramática española.
0
K
10
#37
sieteymedio
Pues 7. Aunque me da a mí que ya ha salido algo así en meneame hace tiempo. O alguna parecida.
0
K
10
#69
Asmode0
*
Esta es la prueba de que hay normas absurdas en el castellano que probablemente vengan de hace un porrón de años. Mira que sería fácil simplificar un montón de cosas para hacerlo más fácil y accesible pero no, vamos a retorcer todo con 40 excepciones y detalles para que solo 4 literatos remilgados puedan mirar a los demás por encima del hombro.
Dicho esto, 6/10. Jódete, sillón T.
0
K
10
#56
Espartalis
*
9/10.
La puta madre que parió a "veintiún armas blancas".
0
K
9
#36
falvarez
No veo las oraciones por ninguna parte.
0
K
9
#23
Cuñado
¿Alguien del Sanedrín de Menéame podría proponer la inclusión de
#listachorra
entre los votos negativos?
0
K
9
#31
oscarcr80
Yo confundí toda la vida;
Cajón de sastre con cajón desastre.
Y los chorros del oro con los chorros de loro.
0
K
8
#9
colemur
Hay otras complicadas de jotdown. Esta es fácil.
0
K
7
#65
Sacianez
Lo dejé en la segunda. Es una mierda de usabilidad
0
K
6
#52
ARIELON
Yo he puesto evacuen me ha dicho que está mal que es evacúen, una m..... para la RAE
0
K
6
#57
ARIELON
#52
son correctas las dos
0
K
6
#61
HAL9K
#52
No, en la frase que está escrita 'evacuen' (correcta) lo que está mal es 'apacígüen' que no debe ir con tilde.
0
K
11
#66
ARIELON
#61
ah vale ya me extrañaba no vi la tilde, sé que no lleva tilde.
0
K
6
Ver toda la conversación (
75
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#4 Veo que hemos caído en el mismo asunto
Fallé "injerencia" (y mira que dudé) pero elegí una con "estanqueidad" y eso era correcto
Y fallé la de "vice primer ministro" que me parece una locura la norma.
Todas las demás acertadas a conciencia conociendo el motivo.
Una vez tuve que explicarle y discutir con una una diplomada en magisterio que un "¡Que...!" no llevaba tilde, y me lo discutía porque tenía exclamación, pero en ese caso era una conjunción como en este ejemplo.
#4 #7 #15 no nos vamos a olvidar de esas palabras
Creo que "in
gerencia" nos la juega con el verbo "ingerir"
Al ver tu comentario he pensado: pero yo no lo había fallado por escribirla con J? Lo peor es que sabiendo que estanquidad y estanqueidad eran correctas y estanquedad no, solo estaba la respuesta posible de que fuera con J, qué mal!
Esa norma en valenciano es más fácil: no hay excepciones, si es e o i, g, las demás con J.
Las tragaderas de los ingenieros hizo que el barco peligrara.
Anda y vete a la mierda.
Me suena como cocreta.
Almóndiga creo que se escribe así en portugués y es común en algunas zonas de Galicia.
Cómo te has quedado?
dle.rae.es/estanqueidad
No se Rick...
CC #26
¿Esta de la captura no estaría mal todas? Delante de "y" a mi siempre me dijeron que jamás se pone una coma.
Veintiún armas blancas, incluyendo un hacha, y veintiuna pistolas.
También es muy, muy, muy bueno
¿Seguro?
Cómo te has quedado?
Etimológicamente la construcción de 'estanco' + sufijo '-dad' no debería tomar la variante "eidad", pues ésta se forma con adjetivos terminados en '-eo'.
Ej. Heterogéneo -> heterogeneidad.
Provenga de estanque?
Qué tiene de ente diferenciador una "presidenta" de una "gerente"? Por qué no se llama "presidento" a perrosanxe, pero sí "presidenta" a Ayuso?
www.rae.es/buen-uso-español/el-participio
No existen en el español actual participios de presente, abundantes en el español antiguo. De ellos provienen muchos adjetivos en -ante, -iente (aplastante, causante, proveniente…)
Fíjate que la palabra ASISTENTA no suele generar ninguna polémica, mira a ver si eso te hace oler algo
#11 (c.c. #63) Por la misma razón por la que en muchos comercios hay dependientas que atienden a clientas, y por la que la conocida novela de Clarín se titula La Regenta.
La hacha (laá) = cacofonía = El hacha.
La área (laá) = cacofonía = El área
Después tienes caso como "La almendra" que la cacofonía en el habla no sería tan fuerte porque no se acentúa la segunda, sino que se unen en el mismo fonema "Lalmendra"
La RAE es una estafa
estanquidad, venga, no me jodas...
La primera respuesta, bien las demás muro de pago
Dicho esto, 6/10. Jódete, sillón T.
La puta madre que parió a "veintiún armas blancas".
Cajón de sastre con cajón desastre.
Y los chorros del oro con los chorros de loro.