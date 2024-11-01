edición general
471 meneos
1488 clics
Ayuso aparece junto a Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla: "El periodismo independiente"

Ayuso aparece junto a Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla: "El periodismo independiente"  

"La foto de la vergüenza". "El periodismo independiente invitando a Ayuso a su balcón". "Carlos Herrera de la COPE ha invitado a Ayuso al balcón en la Semana Santa de Sevilla. Fue condenado por utilizar 4 sociedades pantalla para no pagar impuestos. Es uno de los mayores especuladores de vivienda en Andalucía."

| etiquetas: ayuso , carlos herrera , periodismo , semana santa
172 299 2 K 406 Madriléame
24 comentarios
172 299 2 K 406 Madriléame
Comentarios destacados:        
Chinchorro #2 Chinchorro
Los madrileños felices de pagarle las vacaciones a la novia de la muerte. Y guapa! Y reina!
22 K 225
reivaj01 #7 reivaj01
No sabía que había procesiones en Somalia.
21 K 205
woody_alien #8 woody_alien
#7 Ha vuelto por la guerra del golfo, en cuanto se tranquilice todo se vuelve.
0 K 12
#10 mcfgdbbn3
#7: Eso iba a decir. ¿Es que no hay procesiones en Somalia?
¿Qué pinta la #Pimpampún en Sevilla, cuando ella es muy madridcéntrica?
1 K 14
oceanon3d #1 oceanon3d *
Solo un retrasado pensaría que este tipo no es solo un bien pagado de la derechona.

El término periodista no solo le queda grande sino que es de risa.
12 K 111
riazor97 #23 riazor97
#1 otro mamporrero de Ayuso
0 K 7
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es muy de la derechona salir con sus palmeros.  media
8 K 97
#11 harverto
La gente quiere ir con los que ganan, da igual que les roben, los pongan a comer mierda o los maten, yendo con los que ganan ellos son campeones.
3 K 39
Petrovic #5 Petrovic
Y no sé olviden de marcar la casilla de la iglesia en su declaración.
Para que le insulten a diario con su propio dinero.
3 K 31
Blackat #4 Blackat
Los poderes facticos se atrincheran en su inmoralidad para seguir cometiendo fechorias y crimenes contra la humanidad.

Representan lo peor de cada casta...el cacique y la descreida. Ambos fruto de un sistema podrido , ambos igual de repudiables.
1 K 22
calde #6 calde
Casualidad, hombre, casualidad. Casualidad de que son ricos, y casualmente, se han encontrado en el palco VIP... todo casualidad!
1 K 21
#15 fernando_sierra
Necesitan H&S en cantidades industriales, que cantidad de caspa.
1 K 18
XtrMnIO #24 XtrMnIO
Es foto nos ha costado unos cuantos millones a los españoles.

Pagazas de las buenas.
0 K 12
perrico #22 perrico
¿En la procesión del santo Cristo defraudador de Somalia?
0 K 12
FunFrock #14 FunFrock
Esto no lo veríamos entre los políticos de izquierdas y los periodistas. Jamás...
1 K 11
#19 kodinho
#14 Cada palo que aguante su vela.
0 K 6
#13 NeuronaSur
Cuanta coordinación. Ayuso y Harrera y festival del humor…. Su gracia tiene
0 K 10
#12 JotaMcnulty
Una política y un periodista juntos en la misma foto. ¡Menudo notición!
1 K 10
tollendo #9 tollendo
Pena que no sean turistas británicos.
0 K 10
capitansevilla #18 capitansevilla
La Ayuso mientras que no sabe si está viendo "la madrugá", "la macarena", o la fórmula 1
0 K 10
#20 soberao
#18 ¿Y el novio en Madrid de Rodriguez contando billetes o no quiere que lo vean juntos?
0 K 20
loomax #21 loomax
#20 el novio esta con la legion es "el novio de la muerte" www.facebook.com/reel/1354273476554980
0 K 9
millanin #17 millanin
Lo que mas odio es el pastizal de sueldo que trinca el Herrera de dinero público.
0 K 8
#16 Anais33
El Miércoles (Herrera) el diario Independiente, dependiente del Jueves(Ayuso). Pero la señorita no va a pié de calle, sube al balcón de un periodista, y el maromo detrás de la cortina. No soy monárquica, pero a veces que el VI quiere hacerle rabiar, se va a Madrid-Carabanchel a pié de calle y sin balcones
0 K 7

menéame