Ayuso aparece junto a Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla: "El periodismo independiente"  

"La foto de la vergüenza". "El periodismo independiente invitando a Ayuso a su balcón". "Carlos Herrera de la COPE ha invitado a Ayuso al balcón en la Semana Santa de Sevilla. Fue condenado por utilizar 4 sociedades pantalla para no pagar impuestos. Es uno de los mayores especuladores de vivienda en Andalucía."
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¿Qué pinta la #Pimpampún en Sevilla, cuando ella es muy madridcéntrica?
El término periodista no solo le queda grande sino que es de risa.
Para que le insulten a diario con su propio dinero.
Representan lo peor de cada casta...el cacique y la descreida. Ambos fruto de un sistema podrido , ambos igual de repudiables.
Pagazas de las buenas.