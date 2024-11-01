Ayuso aparece junto a Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla: "El periodismo independiente"  

"La foto de la vergüenza". "El periodismo independiente invitando a Ayuso a su balcón". "Carlos Herrera de la COPE ha invitado a Ayuso al balcón en la Semana Santa de Sevilla. Fue condenado por utilizar 4 sociedades pantalla para no pagar impuestos. Es uno de los mayores especuladores de vivienda en Andalucía."