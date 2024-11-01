Expulsan a una concejala neerlandesa de su partido porque se pasó con la IA en su foto oficial: "Soy realmente yo"  

Patricia Reichman fue elegida concejala por Róterdam, en Holanda. Tras su elección, un periódico local le pidió una foto para completar su biografía. Entregó la imagen de una belleza generada con IA que debe rozar la treintena, pese a que ella tiene 59 años, y no se parece en nada. “De verdad que es mi foto, esa soy yo de verdad”, ha dicho a la prensa, para bochorno de su propio partido. Pese a todo, intentó convencer a todo el mundo de que era ella: “La foto del periódico local tenía muy poca resolución, así que la pasé por una herramienta...