Expulsan a una concejala neerlandesa de su partido porque se pasó con la IA en su foto oficial: "Soy realmente yo"  

Patricia Reichman fue elegida concejala por Róterdam, en Holanda. Tras su elección, un periódico local le pidió una foto para completar su biografía. Entregó la imagen de una belleza generada con IA que debe rozar la treintena, pese a que ella tiene 59 años, y no se parece en nada. “De verdad que es mi foto, esa soy yo de verdad”, ha dicho a la prensa, para bochorno de su propio partido. Pese a todo, intentó convencer a todo el mundo de que era ella: “La foto del periódico local tenía muy poca resolución, así que la pasé por una herramienta...
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Qué malas ideas se pueden propagar. Malditas herramientas de retoque y maldita herramienta que lo hace todo fácil para cualquiera. Cuánto daño hacen e hicieron las revistas y la moda.
Pero eh, que la idea es que tu sistema operativo sepa que eres mayor de edad. No me toquéis lo que no suena. www.meneame.net/story/systemd-soportara-verificacion-edad-linux
Aceptáos tal como sois, únicos.