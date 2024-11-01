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Expulsan a una concejala neerlandesa de su partido porque se pasó con la IA en su foto oficial: "Soy realmente yo"

Expulsan a una concejala neerlandesa de su partido porque se pasó con la IA en su foto oficial: "Soy realmente yo"  

Patricia Reichman fue elegida concejala por Róterdam, en Holanda. Tras su elección, un periódico local le pidió una foto para completar su biografía. Entregó la imagen de una belleza generada con IA que debe rozar la treintena, pese a que ella tiene 59 años, y no se parece en nada. “De verdad que es mi foto, esa soy yo de verdad”, ha dicho a la prensa, para bochorno de su propio partido. Pese a todo, intentó convencer a todo el mundo de que era ella: “La foto del periódico local tenía muy poca resolución, así que la pasé por una herramienta...

| etiquetas: concejala , róterdam , inteligencia artificial , reichman , optimista
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14 comentarios
10 2 0 K 141 actualidad
#6 DotorMaster
Espero que sus ratos libres no los dedique al Tinder xD
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Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Sería para reportarla a los @admin del Tinder xD
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#13 DotorMaster
#11 a las autoridades sanitarias, incluso :troll:
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#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Estoy de acuerdo pero.... creo que no se ha entendido lo que he querido decir :-|
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#9 Sacapuntas
#8 No he querido entrar en ese jardín. ;)
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Soy realmente yo retocada xD
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#5 Leclercia_adecarboxylata
La de la derecha está retocada, la de la izquierda, no, no está retocada :-|
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#7 Sacapuntas
#5 A la de la derecha no le hace falta retocarse nada. A la de la izquierda... quizá un poco ese cerebro...
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jonolulu #4 jonolulu
Ni pasando por el filtro de una botella de ginebra
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#3 Mustela
Infeliz.

Qué malas ideas se pueden propagar. Malditas herramientas de retoque y maldita herramienta que lo hace todo fácil para cualquiera. Cuánto daño hacen e hicieron las revistas y la moda.

Pero eh, que la idea es que tu sistema operativo sepa que eres mayor de edad. No me toquéis lo que no suena. www.meneame.net/story/systemd-soportara-verificacion-edad-linux

Aceptáos tal como sois, únicos.
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elTieso #12 elTieso
Le ha sentado fatal el paso por la política.
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#10 Ominous
¿Si se autopercibe guapa qué problema hay?
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#14 fernando_sierra
Se nota que los políticos viven alejados de la realidad
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magnifiqus #2 magnifiqus
Pues no encuentro las diferencias :troll:
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menéame