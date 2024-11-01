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El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP

El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP

Quizá Rajoy sea de todos los presidentes el que tuvo el temperamento menos autoritario por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno. El calendario judicial ha obligado a todos a ponerse las pilas justo después del fin de las vacaciones de Semana Santa. Dos grandes juicios coinciden en el tiempo y cada uno de ellos refleja lo peor de los dos principales partidos españoles.

| etiquetas: pp , juicio , kitchen , ministerio , interior , no tiene , ver , con pp
26 6 0 K 207 corruPPción
4 comentarios
26 6 0 K 207 corruPPción
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Son capaces de decir que perro sanxe es el culpable de que ellos sean unos delincuentes, y ETA.
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mariKarmo #3 mariKarmo
El mensaje va hacia sus votantes. Y ya sabemos las pocas luces que tienen.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
La democracia española no es tal sino una trampa mortal para sus ciudadanos si permite que un partido que ha hecho lo que ha hecho el PP se pueda seguir presentando a las elecciones como si no hubiese pasado nada, minimizando sus delitos y normalizando sus robos y su impunidad.

Los españoles que conservamos un fiel apuntando al 0 nos sentimos impotentes ante el PP, ante sus delitos y ante la justicia que se los perdona y hace como si no pasara nada.
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oceanon3d #2 oceanon3d *
Recuerdo con Casado que Genova 13 se vendía entre otras cosas por las ingentes deudas ... luego eso se enterró y con Feijoo se paso a otra cosa. Se ve que ahora nadan en la abundancia. Todo coincidió con el poder territorial del PP especialmente el afianzamiento de Ayuso y Almeida en Madrid y en bonachón en Andalucía.

Nadie pensaría que esa abundancia es una nueva Caja C del PP con sus privatizaciones a diestro y sinietro .
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menéame