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Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo

El Gobierno de España impulsa una ayuda universal por hijo de 200 euros mensuales para todas las familias con menores a cargo

| etiquetas: “ayudas” , ”presupuestos generales”
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