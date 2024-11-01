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La mayoría de los canadienses estarían dispuestos a unirse a la Unión Europea, según una encuesta [ENG]

La mayoría de los canadienses estarían dispuestos a unirse a la Unión Europea, según una encuesta [ENG]

Una nueva encuesta sugiere que la mayoría de los canadienses cree que Canadá debería estudiar la posibilidad de unirse a la Unión Europea en un momento complicado para las relaciones geopolíticas. Un sondeo realizado en marzo a 4.000 personas por la división de estudios de la consultora Spark Advocacy que uno de cada cuatro encuestados considera que sería una buena idea que Canadá se integrara formalmente en el bloque económico y político de países europeos. Otro 58 % indicó que se trata de una propuesta que merece explorarse más a f

| etiquetas: canadá , ue , unirse , europa
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9 comentarios
17 3 0 K 211 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Estaría bien. Y poner una base común en Groenlandia
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manzitor #3 manzitor
Sería una gran alianza estratégica para la UE, sobre todo para materias primas.
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Cherenkov #4 Cherenkov
Gracias Donald xD
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#9 Tensk
Parece que algunos comentaristas por aquí no recuerdan lo del fletán, o que no hace tanto tiempo suspendieron la búsqueda de los cuerpos de los marineros del Villa de Pitanxo porque como ya no se iban a encontrar con vida, para qué seguir buscando.

Sí, serán "más simpáticos" que los yankees pero no nos demos el pegote.
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antesdarle #2 antesdarle
Pues sería un puntazo. A parte que tenemos bastante en común con los canadienses, a diferencia de EEUU
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alesay #8 alesay
El artículo es solo una entradilla ?
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Sawyer76 #6 Sawyer76
Entonces habría que modificar lo de "europea"
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#6 Canadá son las afueras de Bilbao.
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#5 kondnado
Euronadá.
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