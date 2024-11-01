La mayoría de los canadienses estarían dispuestos a unirse a la Unión Europea, según una encuesta [ENG]

Una nueva encuesta sugiere que la mayoría de los canadienses cree que Canadá debería estudiar la posibilidad de unirse a la Unión Europea en un momento complicado para las relaciones geopolíticas. Un sondeo realizado en marzo a 4.000 personas por la división de estudios de la consultora Spark Advocacy que uno de cada cuatro encuestados considera que sería una buena idea que Canadá se integrara formalmente en el bloque económico y político de países europeos. Otro 58 % indicó que se trata de una propuesta que merece explorarse más a f