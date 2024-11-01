La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán

Esta semana, analistas independientes que siguen la guerra utilizaron software de cartografía 3D para triangular el origen de un lanzamiento de misil iraní capturado en fotografías. El resultado fue revelador: no era una base militar, no era un cuartel, no era una ciudad. Era una montaña. En medio de la nada. A kilómetros de cualquier instalación visible. Una montaña que se abrió, disparó y volvió a ser montaña.