edición general
12 meneos
154 clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán

La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán

Esta semana, analistas independientes que siguen la guerra utilizaron software de cartografía 3D para triangular el origen de un lanzamiento de misil iraní capturado en fotografías. El resultado fue revelador: no era una base militar, no era un cuartel, no era una ciudad. Era una montaña. En medio de la nada. A kilómetros de cualquier instalación visible. Una montaña que se abrió, disparó y volvió a ser montaña.

| etiquetas: irán , lanzaderas
10 2 0 K 132 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 132 actualidad
Ripio #1 Ripio
Han descubierto la rueda.

Irán lleva 40 años preparándose.
Estoy afónico de decir que es imposible sin nukes.
Pero Trumpo y el genocida Bibi insisten.
1 K 23
#2 Pitchford
Usa ya debe tener claro que no puede destruir una gran parte de las lanzaderas y no le queda otra, si no quiere firmar una paz humillante, que arrasar los servicios del pais (los iraníes y los represaliados del Golfo quedarán muy contentos) o invadir por tierra para abrir Ormuz, para presionar al gobierno iraní. Habrá que ver si alguna de esas formas de presión surte efecto o solo sirve para enmierdar más la situación.
0 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Si lo hace, el avispero que va a abrir va a ser tremendo.

Estos desgraciados pueden abrir la puerta a algo más grande y totalmente incontrolable.
0 K 14

menéame