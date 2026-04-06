Morderte la lengua

Expongo la situación.
Dejo a mi hijo en su clase de saxofón y me doy una vuelta para gastar la hora de su clase sin aburrirme. Cuando paso por la puerta de un restaurante muy recomendado, escucho una conversación de un chico con sus amigos y amigas. La escucho porque habla en voz alta. La calle está vacía y su voz hace hasta eco. Está dando cátedra.
Mas o menos fue así.
"En la Gran pirámide han encontrado unos bloques de mármol que estaban trabajados con láser y no había láser antes de Cristo."
Soy un humilde licenciado en Historia y el mundo está en la mierda. Literal, bro.