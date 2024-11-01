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PIX, el sistema público de pagos de Brasil odiado por Trump (y que para un Nobel de Economía es el futuro del dinero)

PIX, el sistema público de pagos de Brasil odiado por Trump (y que para un Nobel de Economía es el futuro del dinero)

El FMI ha fichado al 'padre' de PIX para incorporar el ‘know how’ brasileño a las finanzas globales. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira: con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres

| etiquetas: pix , brasil , dinero digital
16 10 0 K 213 tecnología
6 comentarios
16 10 0 K 213 tecnología
ipanies #4 ipanies
Algo totalmente lógico que es un beneficio para la humanidad y no para unos pocos?!?!?! No lo veo... No va a funcionar.
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Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Quién es el propietario de Pix?
Follow the money
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DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
#1 Es el Banco Central de Brasil. ¿Por?
0 K 13
reivaj01 #5 reivaj01
#2 #3 Hasta que llegue el siguiente Bolsonaro
3 K 66
#3 IngridPared
#1 Es público. El Banco Central de Brasil.
0 K 11

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