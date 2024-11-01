PIX, el sistema público de pagos de Brasil odiado por Trump (y que para un Nobel de Economía es el futuro del dinero)

El FMI ha fichado al 'padre' de PIX para incorporar el ‘know how’ brasileño a las finanzas globales. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira: con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres
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www.xtransfer.com/es/wiki/trade-terms/cips-and-its-role-in-revolutioni
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