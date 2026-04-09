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China elige a España como uno de sus países para impulsar las importaciones
China anuncia un plan para impulsar sus importaciones bajo la iniciativa 'Exporta a China', en el que ha incluido a España como uno de los prioritarios.
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:
china
,
importaciones
,
españa
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relacionadas
#3
nemeame
*
Bien por Sanchez. Quien lo iba a decir, insultar, menospreciar y maltratar a otros países como hacen otros no es la mejor táctica para establecer relaciones diplomáticas y comerciales...
46
K
380
#33
Autarca
*
#3
#7
#2
#4
#6
A ver que tenemos un
déficit comercial de 42.000 millones de euros con China
Bienvenido sea que se rebaje un poco, pero seguro que no se va a cuadrar la suma
1
K
14
#36
nemeame
#33
Lo tenemos porque nosotros lo hemos querido, que nadie nos pone una pistola en la cabeza. A ver si ahora vamos a ser como Trump y argumentar como un niño de 5 años
3
K
28
#39
Autarca
*
#38
Si lo es
Es
terriblemente malo
, es empobrecerse cada día
Un país con déficit comercial continuo es un país avocado a la ruina
#36
Y es una tendencia negativa que hay que rectificar
O como lo estamos haciendo mal ahora, lo tenemos que seguir haciendo mal hasta el fin de los tiempos??
0
K
11
#38
drstrangelove
#33
Tener déficit comercial no es necesariamente malo.
Que los chinos estén ansiosos por vendernos cosas a cambio de euros, lejos de ser un problema, es una bendición. Algo tendrán que hacer luego con los euros, invertirlos en Europa, comprarnos cosas, etc.
2
K
24
#35
azathothruna
#3
Diras que no repetir los errores de la Pustula con no caucasicos.
1
K
24
#4
Un_señor_de_Cuenca
Hay que echar a Pedro Sánchez ya, esto es insostenible.
24
K
202
#26
mmlv
#4
Tendrán que venir Feijoo y Abascal para devolver España al barro
9
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94
#6
Atusateelpelo
Si EEUU pone aranceles a España y China facilita las exportaciones...
...que luego no venga Trump llorando.
12
K
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#7
javibaz
#6
Por favor, que venga llorando.
35
K
304
#9
Atusateelpelo
#7
El problema es que es como un niño y no vendria llorando sino con un bazoka. ¿Cual? Veo, asi de primeras, a Marruecos azuzandole para que le de apoyo en sus demandas sobre Ceuta, Melilla y hasta Canarias.
1
K
28
#10
javibaz
#9
demasiados frentes abiertos tiene, aunque no se puede descartar.
2
K
32
#23
allaquevamos
#10
Canarias requiere algo más, pero Ceuta y Melilla serian tomadas en unas horas.
Con USA del lado de Marruecos, todos los demas paises se pondrían de perfil y nos dejaría en la diatriba de elegir entre ceder o iniciar una guerra directa con Marruecos, y eso no iba a pasar.
Eso sin contar con que iniciar un conflicto directo con Marruecos nos deja expuestos con una quinta columna infiltrada actualmente en nuestro país por todas partes.
Con solo tener un 10% de radicales, suman casi 100.000 insurgentes en nuestro territorio.
Mejor no tener conflictos con Marruecos en la medida de lo posible.
1
K
13
#31
ingenierodepalillos
#23
Si Marruecos ataca a Melilla, ataca a Europa y ahí no les van a salir las cuentas.
1
K
15
#17
Becuadro
*
#9
Igual hasta estos también están cambiando de estrategia
www.elespanol.com/sociedad/20260405/marruecos-cambia-estrategia-lanza-importar-productos-china-consolida-relacion-comercial-ue
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12
#20
Suleiman
#9
No creo que le haga falta pegar un tiro.. con dar dinero a según que partidos,medios etc... Ya tiene suficiente, y por lo que se vez surge efecto.
2
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23
#29
Tertuliano_equidistante
#9
meneame.net/go?id=4166282
0
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10
#34
Priorat
*
#9
Eso de Marruecos es una chorrada como la copa se un pino. Marruecos no se va a meter en una guerra con España por dos mierdas de ciudades en el norte de África, con perdón de los ceutíes y los melillenses.
Le va muy bien como están. Y no me vengas con Canarias que menos. ¿Qué va a hacer con los canarios?
Por favor, dejad de decir chorradas para no aceptar que Sánchez lo está haciendo bien y muy bien con lo que hace con USA.
Lo que si no quiere Marruecos, y ahí es serio, que nadie le toque…
» ver todo el comentario
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K
12
#21
ronko
#6
,
#7
,
#8
"Vendrá",
sabiendo
que estamos en "algún lugar cerca de Mexico".
1
K
17
#8
elgranpilaf
*
#6
...que luego no venga Trump
llorando
bombardeando
2
K
31
#11
rystan
¿Alguien se imagina a Feijoo hablando con Xi Jinping? No. Claro que no. Ni siquiera sabe inglés ese analfabeto.
16
K
120
#13
Destrozo
*
#11
me lo imagino
"Aloz tles delisia" " sevesa flia"
Ese analfabeto supura racismo e ignorancia a partes iguales
2
K
23
#14
benkenube
#11
Y su idioma a duras penas...
2
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23
#16
harlam
#11
Lo único chino que ha visto ese subnormal son los rollitos de primavera con droga de Torrente 1. Las risas que se echaría con su amigo el narco...
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24
#24
avalancha971
#16
Qué va, siquiera ha visto las de Torrente. Cuando las vea se dará cuenta de que no son para un niño de 9 años. Pero es como aprender inglés, no lo hará nunca.
"Las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo creo que se ha visto casi todas".
meneame.net/story/feijoo-dice-hijo-ve-peliculas-torrente-tuiteros-llev
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10
#30
HaCHa
#11
Tú es que todavía no sabes que "Ano top at" en mandarín quiere decir "Mi culo sobre ti".
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11
#37
Alfon_Dc
#11
No habla chino porque no quiere.
0
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9
#1
Pilfer
*
Xi Yingping has been psoed.
Relacionada con la noticia de ayer:
meneame.net/story/china-espana-blindan-alianza-estrategica-cuarta-visi
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90
#2
TheGreatDoc
#1
Yo mas bien diría "perroed", porque esto no lo hace un psoe cualquiera....
32
K
299
#5
Pilfer
#2
sinte digo la verdad, no tenia claro cual de las dos poner
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#40
Antosa
#2
Super perro Bros
0
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7
#15
Razorworks
Si yo fuese el Perro Sanxe haría menos por este país lleno de desagradecidos. Y es que cuando esto de sus frutos dentro de 2-4-6 años entonces no estará el Perro Sanxe, sino que estará el Fakejoo con Ab-Askhaal, y se anotarán el tanto ellos.
6
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74
#27
CheliO_oS
#15
Espérate que todavía va la Ayuso de visita a ver la gran muralla y contrata a cuatro nativas para que le bailen flamenco y viene diciendo que es todo gracias a ella.
1
K
27
#25
Fisionboy
Bien hecho, Perro... Exportamos Estrella Galicia a China... y Cruzcampo a USA.
8
K
60
#12
bacilo
En cuanto entre a gobernar el dúo Feijascal nos echarán de comer aparte.
3
K
32
#19
Ed_Hunter
#12
como que la niña le va a dejar presentarse.
1
K
27
#28
mariKarmo
Otro éxito más del imparable Perro.
1
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21
#22
marcotolo
espero que el viejo naranja reaccione subiendonos aranceles,
seria lo perfecto para empezar a comerciar menos productos de eeuu y usar menos el dolar
1
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21
#32
almadepato
Importante movimiento comercial
0
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9
#18
fpove
Que diran frijolito y zionascal?
0
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7
Ver toda la conversación (
40
comentarios)
menéame
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Bienvenido sea que se rebaje un poco, pero seguro que no se va a cuadrar la suma
Es terriblemente malo, es empobrecerse cada día
Un país con déficit comercial continuo es un país avocado a la ruina
#36 Y es una tendencia negativa que hay que rectificar
O como lo estamos haciendo mal ahora, lo tenemos que seguir haciendo mal hasta el fin de los tiempos??
Que los chinos estén ansiosos por vendernos cosas a cambio de euros, lejos de ser un problema, es una bendición. Algo tendrán que hacer luego con los euros, invertirlos en Europa, comprarnos cosas, etc.
...que luego no venga Trump llorando.
Con USA del lado de Marruecos, todos los demas paises se pondrían de perfil y nos dejaría en la diatriba de elegir entre ceder o iniciar una guerra directa con Marruecos, y eso no iba a pasar.
Eso sin contar con que iniciar un conflicto directo con Marruecos nos deja expuestos con una quinta columna infiltrada actualmente en nuestro país por todas partes.
Con solo tener un 10% de radicales, suman casi 100.000 insurgentes en nuestro territorio.
Mejor no tener conflictos con Marruecos en la medida de lo posible.
www.elespanol.com/sociedad/20260405/marruecos-cambia-estrategia-lanza-importar-productos-china-consolida-relacion-comercial-ue
Le va muy bien como están. Y no me vengas con Canarias que menos. ¿Qué va a hacer con los canarios?
Por favor, dejad de decir chorradas para no aceptar que Sánchez lo está haciendo bien y muy bien con lo que hace con USA.
Lo que si no quiere Marruecos, y ahí es serio, que nadie le toque… » ver todo el comentario
llorandobombardeando
"Aloz tles delisia" " sevesa flia"
Ese analfabeto supura racismo e ignorancia a partes iguales
"Las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo creo que se ha visto casi todas".
meneame.net/story/feijoo-dice-hijo-ve-peliculas-torrente-tuiteros-llev
No habla chino porque no quiere.
Relacionada con la noticia de ayer:
meneame.net/story/china-espana-blindan-alianza-estrategica-cuarta-visi
seria lo perfecto para empezar a comerciar menos productos de eeuu y usar menos el dolar