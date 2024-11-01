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Un tipo comía un sándwich en el parque cuando le llegó un email de su IA

Un tipo comía un sándwich en el parque cuando le llegó un email de su IA

Sam Bowman comía un sándwich en el parque cuando se llevó “una desagradable sorpresa”. De pronto, le llegó a su teléfono un correo electrónico de la nueva inteligencia artificial experimental con la que estaba trabajando. ¿El problema? “Se suponía que no tenía acceso a internet”. Había dejado a la IA encerrada en un sandbox, una especie de ordenador caja fuerte desde la que teóricamente no podía conectarse al exterior. Pero lo hizo. Y eso no fue todo...

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , anthropic , claude , mythos
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3 comentarios
8 1 0 K 149 tecnología
efectogamonal #1 efectogamonal
La IA se va a convertir en el virus programado, más grande y peligroso de toda la historia {0x1f525}
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Kantinero #2 Kantinero
Fuera, fuera.... huye de la IA , huye de guguel.....
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#3 hackerman
En 2 semanas está ia encontró como destruir el mundo a través de cualquier sistema informático...¿Os acordáis cuando el gobierno de EEUU quería que esta gente trabajase para ellos en secreto? Pues ya sabéis porque...
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menéame