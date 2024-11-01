China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín

En un movimiento que consolida a España como el principal interlocutor europeo con el gigante asiático, la Cancillería china ha anunciado oficialmente que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aterrizará en Pekín para desplegar una visita de Estado que se extenderá del 11 al 15 de abril. Este encuentro, el cuarto que protagoniza Sánchez en los últimos cuatro años, tendrá como plato fuerte una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping. Según fuentes diplomáticas, el objetivo es realizar un "intercambio profundo" sobre el tablero