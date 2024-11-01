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China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín

China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín

En un movimiento que consolida a España como el principal interlocutor europeo con el gigante asiático, la Cancillería china ha anunciado oficialmente que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aterrizará en Pekín para desplegar una visita de Estado que se extenderá del 11 al 15 de abril. Este encuentro, el cuarto que protagoniza Sánchez en los últimos cuatro años, tendrá como plato fuerte una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping. Según fuentes diplomáticas, el objetivo es realizar un "intercambio profundo" sobre el tablero

| etiquetas: alianza , estrategica , entre , china , españa
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
siempreesverano #1 siempreesverano
Mira que no me gusta este hombre, pero me imagino a Rajoy en la misma situación y Pedro me parece un puto superhéroe.
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Spirito #2 Spirito *
#1 Yo creo que Sánchez lo está haciendo bastante bien.

También tiene mucho que ver que tiene la presión de estar en coalición con partidos progresistas, porque si no la cabra socialista siempre tira al monte.
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txillo #10 txillo
#2 es que ahora mismo las opciones reales para Presidente son Pedro Sánchez o el inútil de Feijoo con el gandul fascista de Abascal de vicepresidente con mucho poder.

Creo que hay que estar muy mal de la cabeza para no ver claramente qué es lo mejor para todos.

Si en estos últimos 6 años hubiera estado Feijoo o el defenestrado Casado haciendo lo que han propuesto durante todo este tiempo en la oposición, la mitad estaríamos probablemente viviendo en la calle o muertos.
2 K 31
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 Al lado de Rajoy hasta cañita brava parece un superhéroe
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Poplíteo #8 Poplíteo
#1 El listón estaba muy bajo. Sánchez es el mejor Presidente de la historia de España, porque el listón estaba debajo de lo que hay debajo de la mierda.

Sigue transigiendo con la estafa vaticana, la monarquía cerril, y bajo su mandato sigue concentrándose ofensivamente la riqueza a un ritmo inédito, y eso lo sitúa muy abajo, muy abajo, muy abajo en el espectro de las potencialidades que puede ostentar un presidente justo, así que hay que invocar al Señor Lobo:

No empecemos a chuparnos las pollas todavía.

Valiendo más que ninguno, sigue sin valer ni pa tomar por culo.

Hay que consolarse.
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karakol #15 karakol
#8 Sin olvidar la ley mordaza, la reforma del poder judicial y decenas de cosas más.

Pero sí. Comparado con la derecha extrema y la extrema derecha, el Perro está a varias órdenes de magnitud por encima, lo cual ya da una idea del nivel y de con lo poco que nos conformamos.
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#11 ces
#1 Esperaríamos sentados a que recibiera Xi Jinping a Feijóo
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#12 jorgeesc
#1 completamente de acuerdo, no soy de los believers, pero creo que es el mejor presidente que hemos tenido (puede que detrás de Zapatero solo, aunque el final de Zapatero fueran lltannplufff).
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#14 Alcalino
#1 Hombre... es que si vienes y dices que te gustan Feijoo o Abascal....
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devilinside #3 devilinside
Feijoo no va a China porque no quiere
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Bapho #4 Bapho
#3 es más, no va a China de presidente porque no quiere.
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devilinside #6 devilinside
#4 Exacto. Es más, no es Emperador Palpatine porque no quiere
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manzitor #9 manzitor
#6 Positivo por friki
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devilinside #13 devilinside
#9 Pues menos mal que cambié mi primera opción, que era el Emperador Ming de Mongo, pero eso revelaría mi edad
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manzitor #7 manzitor
Si Ciertamente España se convierte en referente europeo para China, la jugada es de manual, viendo en lo que está US.
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menéame