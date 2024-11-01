China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín

En un movimiento que consolida a España como el principal interlocutor europeo con el gigante asiático, la Cancillería china ha anunciado oficialmente que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aterrizará en Pekín para desplegar una visita de Estado que se extenderá del 11 al 15 de abril. Este encuentro, el cuarto que protagoniza Sánchez en los últimos cuatro años, tendrá como plato fuerte una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping. Según fuentes diplomáticas, el objetivo es realizar un "intercambio profundo" sobre el tablero
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También tiene mucho que ver que tiene la presión de estar en coalición con partidos progresistas, porque si no la cabra socialista siempre tira al monte.
Creo que hay que estar muy mal de la cabeza para no ver claramente qué es lo mejor para todos.
Si en estos últimos 6 años hubiera estado Feijoo o el defenestrado Casado haciendo lo que han propuesto durante todo este tiempo en la oposición, la mitad estaríamos probablemente viviendo en la calle o muertos.
Sigue transigiendo con la estafa vaticana, la monarquía cerril, y bajo su mandato sigue concentrándose ofensivamente la riqueza a un ritmo inédito, y eso lo sitúa muy abajo, muy abajo, muy abajo en el espectro de las potencialidades que puede ostentar un presidente justo, así que hay que invocar al Señor Lobo:
No empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Valiendo más que ninguno, sigue sin valer ni pa tomar por culo.
Hay que consolarse.
Pero sí. Comparado con la derecha extrema y la extrema derecha, el Perro está a varias órdenes de magnitud por encima, lo cual ya da una idea del nivel y de con lo poco que nos conformamos.