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Sánchez pide a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel tras su brutal oleada de bombardeos en Líbano
El presidente del Gobierno ha cargado contra el mandato de Netanyahu sobre la guerra: "No debe haber impunidad ante estos actos criminales"
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sánchez
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relacionadas
#1
chavi
Lo que es escandaloso es que no se haya suspendido ya hace mucho tiempo.
La UE da pena.
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#9
josde
#1
Pena no, da asco.
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#20
Capitan_Centollo
#1
Ojalá diese pena. Lo que da es asco, es simnplemente vomitiva.
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#25
frutosm
#1
Vergüenza es lo que da
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#2
Verdaderofalso
*
Qué cojones dice!
A un mes de Eurovisión?? Ni que fueran rusos
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#22
Jakeukalane
#2
¿no fue ya?
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#24
Alcalino
*
#2
Menudo marrón nos quitamos de encima!
Muchos países estarán ahora arrepintiéndose de no haber elegido el camino de España
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#3
cocolisto
Ya les vale a los dirigentes europeos su inanidad cuando no colaboración con los asesinos nazis sionistas asesinos.
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#11
pitercio
*
#3
están comprados todos. Son una panda de traidores.
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#4
oceanon3d
*
Ya los puesto en un apuro muy gordo solo con proponer lo obvio. Están en un nivel tan bajo que ya no tienen ni donde esconderse.
Ahora mismo se estarán cagando en la madre del Perro porque los ha colocado de nuevo frente a sus opiniones públicas/votantes.
A la espera de como la caga de nuevo el PP de Feijoo; eso es una constante fija y universal.
27
K
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#5
JoseRvValjean
#4
Ahora toca decir la tontería de siempre al subnormal de Feijoo, España contra sus socios, España en el lado equivocado, después los socios se van sumando al Perro hasta que hay casi unanimidad en la Unión Europea, acto seguido el subnormal de forma que no se note, taimada y por la espalda se suma también, esto es la basura de oposición que tenemos, somos afortunados de haber caído con esta gentuza desde la gestión del COVID hasta ahora
28
K
262
#7
unocualquierax
*
#4
#5
Cuando Sánchez "reconoció" que el Sáhara era de Marruecos, se dijo que Hassan mediante Pegasus lo tenía cogido por los huevos. Suponiendo que eso fuera cierto, y siendo Pegasus de los israelíes, ¿cómo es que no lo tienen cogido por los huevos ?.
10
K
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#12
josde
#7
Fue un bulo que cogió mucha fuerza y con gente que defendió esa "verdad".
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#21
soberao
*
#5
Pues Israel ha detenido hoy a un soldado español en Líbano, en Líbano, a ver qué cojones hace Israel en Líbano y encima tocando los cojones. A ver que dice Feijoo de esto.
1
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#10
josde
#4
Y Abascal defensor de EE.UU y Israel, donde esta, sera como Wally, desaparecido entre la multitud.
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#6
candonga1
Antisemita!!!!
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#16
kAlvaro
¿Habéis firmado ya la Iniciativa Ciudadana Europea?
eci.ec.europa.eu/055/public/
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45
#18
Veelicus
#16
Gracias, recien hecho.
Te sugiero que mas adelante subas ese link como noticia indicando el motivo para lo que es, tendra mucha mas visibilidad y seguro que se consiguen muchas firmas
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20
#19
utópicotipico
#16
hecho, gracias
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#17
laruladelnorte
Asimismo, Netanyahu ha señalado que Teherán, sobre las negociaciones con Washington, se encuentra “derrotado y más débil que nunca”, aunque no ha considerado que éste sea aún “el fin de la campaña”: “Todavía tenemos objetivos por cumplir y los lograremos mediante acuerdo y consenso o bien reanudando la guerra porque estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario. Nuestros dedos están en el gatillo”, ha continuado amenazando.
El carnicero israeli todavía sigue sediento de sangre.
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#8
Cehona
Temo por la FPNUL, españoles e indonesios.
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#23
JethroNull
Por encima de los Alemanes
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#14
mente_en_desarrollo
Es bonito sentir orgullo de patria aunque sea unos ratitos...
Pero (flipas con el traductor):
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#13
Dene
Por fin!
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12
#15
pirat
Está sobradamente justificado el no permitir la circulación de sionazis por la Unión, siendo una temeridad que esas bestias convivan con personas, en este caso europedas hipócritas y cobardes.
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9
#26
DayOfTheTentacle
Ostras...me alegra y sorprende.
0
K
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26
comentarios)
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La UE da pena.
A un mes de Eurovisión?? Ni que fueran rusos
Muchos países estarán ahora arrepintiéndose de no haber elegido el camino de España
Ahora mismo se estarán cagando en la madre del Perro porque los ha colocado de nuevo frente a sus opiniones públicas/votantes.
A la espera de como la caga de nuevo el PP de Feijoo; eso es una constante fija y universal.
Cuando Sánchez "reconoció" que el Sáhara era de Marruecos, se dijo que Hassan mediante Pegasus lo tenía cogido por los huevos. Suponiendo que eso fuera cierto, y siendo Pegasus de los israelíes, ¿cómo es que no lo tienen cogido por los huevos ?.
eci.ec.europa.eu/055/public/
Te sugiero que mas adelante subas ese link como noticia indicando el motivo para lo que es, tendra mucha mas visibilidad y seguro que se consiguen muchas firmas
El carnicero israeli todavía sigue sediento de sangre.
Pero (flipas con el traductor):