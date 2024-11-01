Sánchez: “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”

Tras el anuncio de Donald Trump del alto al fuego de dos semanas en Irán, Pedro Sánchez ha celebrado que “los altos al fuego siempre son una buena noticia”, aunque ha subrayado que se trata de un “alivio momentáneo”. “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”.
| etiquetas: trump , usa , eeuu , guerra , irán , pedro sánchez
Te recuerdo que fue el priemr líder europeo en posicionarse "en el lado bueno".
Este es el éxito
de la psicologíadel PP: no sirven absolutamente para nada pero media españa piensa que es una opción válida para llevar las riendas del país.