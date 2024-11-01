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Sánchez: “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”

Sánchez: “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”

Tras el anuncio de Donald Trump del alto al fuego de dos semanas en Irán, Pedro Sánchez ha celebrado que “los altos al fuego siempre son una buena noticia”, aunque ha subrayado que se trata de un “alivio momentáneo”. “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”.

| etiquetas: trump , usa , eeuu , guerra , irán , pedro sánchez
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8 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
Thornton #2 Thornton
La metáfora es cojunuda. Orgulloso de la actitud de nuestro gobierno. 8-D
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Yo viendo las opciones y aunque se que se ha posicionado de manera "semi-voluntaria" del lado bueno, me estoy pensando por primera vez en mi vida votar PSOE.
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Thornton #5 Thornton
#3 se ha posicionado de manera "semi-voluntaria"

Te recuerdo que fue el priemr líder europeo en posicionarse "en el lado bueno".
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frankiegth #6 frankiegth *
#2. Se refiere a este "alto el fuego" en Irán como a un "cubo de agua" para apagar los incendios que el mismo imperio provoca. Lo explico porque al principio lo del "cubo" al final de la frase me dejó descolocado.  media
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 ¿Que pensabas que era un cubo de rubik o que?
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frankiegth #8 frankiegth *
#7. Acabo de editar #6. ;)
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#1 VFR
:palm:
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Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Estas declaraciones solo acrecentarán el odio en la mitad de la población española. Gracias al enorme esfuerzo de lavado de cerebro han conseguido que la caterva del PP produzca una respuesta pavloviana ante cualquier cosa que haga y que diga Sánchez.

Este es el éxito de la psicología del PP: no sirven absolutamente para nada pero media españa piensa que es una opción válida para llevar las riendas del país.
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menéame