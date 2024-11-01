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El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"
"Si este cobarde hubiera sido presidente hubiera puesto a España al servicio de esa brutalidad. Y ni siquiera ahora se atreve a mencionar a Trump para criticarle."
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Fakejóo
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Fakejóo
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#1
cenutrios_unidos
Feijóo siempre va a la guerra cuando se está firmando la paz.
¡Más tonto y no nace!
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#4
makinavaja
#1
No le da para más, al pobre...
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#2
candonga1
Embajada de Irán en España
@IraninSpain
Más vale tarde que nunca.
10:08 p. m. · 7 abr. 2026
·
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#3
Verdaderofalso
#2
hay que reconocer que el CM de las rrss de Irán es un crack
2
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#5
angelitoMagno
Mas o menos lo mismo que este otro envío:
www.meneame.net/story/frijolito-recogiendo-cable
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#6
laruladelnorte
No esperaba menos de tan buen lacayo.
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menéame
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¡Más tonto y no nace!
@IraninSpain
Más vale tarde que nunca.
10:08 p. m. · 7 abr. 2026
·
146,5 mil
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