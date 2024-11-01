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El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"

El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"

"Si este cobarde hubiera sido presidente hubiera puesto a España al servicio de esa brutalidad. Y ni siquiera ahora se atreve a mencionar a Trump para criticarle."

| etiquetas: reacciones , feijóo , trump , irán
7 4 0 K 149 Fakejóo
6 comentarios
7 4 0 K 149 Fakejóo
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Feijóo siempre va a la guerra cuando se está firmando la paz.

¡Más tonto y no nace!
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makinavaja #4 makinavaja
#1 No le da para más, al pobre...
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#2 candonga1
Embajada de Irán en España
@IraninSpain
Más vale tarde que nunca.
10:08 p. m. · 7 abr. 2026
·
146,5 mil

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xD xD xD xD
3 K 70
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 hay que reconocer que el CM de las rrss de Irán es un crack
2 K 60
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Mas o menos lo mismo que este otro envío: www.meneame.net/story/frijolito-recogiendo-cable
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#6 laruladelnorte
No esperaba menos de tan buen lacayo.
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menéame