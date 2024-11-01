edición general
17 meneos
58 clics
Frijolito recogiendo cable

Llevamos un mes viendo al Partido Popular defender lo indefendible: la guerra unilateral de Donald Trump contra Irán. Feijóo llegó a escribir que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", avalando los primeros bombardeos, mientras Ayuso advertía de que si no obedecíamos a Trump íbamos a tener "problemas de seguridad". Hoy, de repente, Feijóo publica que "en momentos delicados necesitamos sensatez, no brutalidad". Un mes después. Sin mencionar a Trump. Sin reconocer nada. Silencio sobre todo lo anterior

| etiquetas: feijoo , guerra , irán , pp
14 3 4 K 120 politica
12 comentarios
Comentarios destacados:      
vicus. #1 vicus.
Al menos Frijolito recoge cable, mientras que Ayuso aún le sigue cayendo miedo los huevos al trumpwta por la parte del culo.
4 K 67
josde #2 josde
#1 Y el otro gran defensor de EE.UU, Abascal que dice, o esta calladito, comiéndose sus bilis.
4 K 67
Apotropeo #6 Apotropeo
#2 Abascal es de ideas fijas, cuando tiene una la atesora.
:troll:
0 K 10
devilinside #10 devilinside
#2 Es que hablar da mucho trabajo
0 K 11
josde #11 josde
#10 Y eso no lo ha hecho en toda su vida.
1 K 31
devilinside #12 devilinside
#11 Buff, es que cansa mucho y se suda
0 K 11
Apotropeo #4 Apotropeo *
#1 Ella no es de " recoger cable", es más de llenar todo de carnada.
0 K 10
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#1 Como Vox....

Vergienza ajena, tu xD
0 K 10
#3 luckyy
Lo que queria decir feijo es que necesitamos sanchetez
0 K 12
makinavaja #8 makinavaja
Frijolito simplemente es leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeento....... :-D :-D
0 K 12
Nube_Gris #5 Nube_Gris
Tenemos que entender que a la masa que vota PP les dan igual las críticas, les dan igual los casos de corrupción y les dan igual los muertos que provocan. Eso no es militancia, es obediencia ciega. No son votantes, son autómatas con una única misión: meter una papeleta determinada en la urna. Para eso están siendo programados noche y día, minuto a minuto, mentira tras mentira.
0 K 10
#9 Bravok1
De esta mierda humana y de la de acólito fachascal....que podemos esperar, ahora a llorar los dos como niñitas....son la verguenza de nuestro país, habrían tardado dos segundos en arrodillarse ante el pedófilo criminal condenado por 34 delitos y abusos sexuales a lamerle el ojal.

Que asco dan las ratas fachas cobardes sin dignidad ni honor, me repugnan hasta lo más hondo de mi ser.
0 K 7

menéame