edición general
35 meneos
54 clics
Legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25ª Enmienda para destituir a Trump por contradicciones en el tema militar

Legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25ª Enmienda para destituir a Trump por contradicciones en el tema militar

La reciente escalada militar ordenada por Donald Trump contra Irán ha detonado una enérgica reacción política en el país, donde legisladores y exfuncionarios cuestionan su capacidad para gobernar y plantean la posibilidad de invocar la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El detonante fue la decisión de bombardear territorio iraní el 28 de febrero de 2026, pese a advertencias internas sobre posibles represalias y sin una justificación clara. A esto se sumaron ataques contra infraestructura energética y objetivos dentr

| etiquetas: trump , 25 enmienda , destitucion , mtg
30 5 1 K 293 actualidad
9 comentarios
30 5 1 K 293 actualidad
#8 Leclercia_adecarboxylata
#1 Ojalá esto sirva para aprender algo... Pero primero tienen que echar a ese hombre.
0 K 20
#9 Suleiman
#1 Si me dicen hace un año que esta tipa estaría tan en contra de Trump, no me lo creo ni de coña ...
1 K 33
#7 daniMate
Es la única salida honrosa para EEUU de esta guerra
Que echen a su presidente y tener así la escusa de abandonar la zona.

Si de paso detienen a Netanyahu y lo juzgan por genocidio, volverá la paz en la zona muchas décadas.
1 K 20
sat #5 sat
Trump puto loco.
0 K 12
BastardWolf #6 BastardWolf
Pero igualmente, no seria Vance el que asumiría el cargo? En que vamos a mejorar?
0 K 12
Zarangollo #2 Zarangollo
Qué enmienda?
0 K 11
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

La de la rima. :-D
1 K 36
Zarangollo #4 Zarangollo
#3 la del que se tiró a su prima
0 K 11

menéame