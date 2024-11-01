Legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25ª Enmienda para destituir a Trump por contradicciones en el tema militar

La reciente escalada militar ordenada por Donald Trump contra Irán ha detonado una enérgica reacción política en el país, donde legisladores y exfuncionarios cuestionan su capacidad para gobernar y plantean la posibilidad de invocar la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El detonante fue la decisión de bombardear territorio iraní el 28 de febrero de 2026, pese a advertencias internas sobre posibles represalias y sin una justificación clara. A esto se sumaron ataques contra infraestructura energética y objetivos dentr