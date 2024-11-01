Las probabilidades de que Trump sea destituido mediante la Enmienda 25 aumentan [ENG]

Los mercados de predicción que siguen la probabilidad de que el presidente Donald Trump pueda ser destituido del cargo en virtud de la Enmienda 25 registraron un aumento constante este fin de semana, reflejando una mayor especulación pública a medida que la guerra con Irán se intensifica y las recientes declaraciones del presidente generan un amplio escrutinio.
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Está pensada más para incapacidades claras (problemas médicos graves), no tanto para conflictos políticos.
Vamos, más claro, imposible
Me atrevo a afirmar que en todo estados unidos no hay ni un solo voluntario que no este igual de mal o incluso peor.
Lo único que pueden hacer es esperar a que muera para culparle de todos los males y rezar porque "sólo seguíamos órdenes" sirva de excusa.
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