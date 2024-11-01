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Las probabilidades de que Trump sea destituido mediante la Enmienda 25 aumentan [ENG]

Las probabilidades de que Trump sea destituido mediante la Enmienda 25 aumentan [ENG]

Los mercados de predicción que siguen la probabilidad de que el presidente Donald Trump pueda ser destituido del cargo en virtud de la Enmienda 25 registraron un aumento constante este fin de semana, reflejando una mayor especulación pública a medida que la guerra con Irán se intensifica y las recientes declaraciones del presidente generan un amplio escrutinio.

| etiquetas: trump , eeuu , iran , mercados de predicción , enmienda 25
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Connect #1 Connect
Es prácticamente imposible. Requiere que su propio equipo (vicepresidente + gabinete) se vuelva en su contra y luego exige una supermayoría muy alta en el Congreso.

Está pensada más para incapacidades claras (problemas médicos graves), no tanto para conflictos políticos.
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azathothruna #3 azathothruna
#1 Lo cual deja un kennedy o caligula
1 K 30
Cuñado #5 Cuñado
#1 Efectivamente, está pensado para cuando un presidente se quede muñeco por una enfermedad o accidente sobrevenidos. No para cuando el pueblo elige a un gobierno de psicópatas retrasados y estos se comportan como psicópatas retrasados.
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#8 jorgeesc
#1 estaba pensada para algo como esto, pero claro, la ventana de Overton...
1 K 21
elgranpilaf #10 elgranpilaf
#1 "Está pensada más para incapacidades claras".
Vamos, más claro, imposible
1 K 25
johel #11 johel *
#1 Y un apunte que todo el mundo parece obviar, el que venga se come el marron de arreglar todo esto.
Me atrevo a afirmar que en todo estados unidos no hay ni un solo voluntario que no este igual de mal o incluso peor.
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LoboAsustado #6 LoboAsustado
Supongo que esperaran a que ordene el lanzamiento de un arma nuclear táctica para aplicarle la 25 y posiblemente la .45
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Dramaba #12 Dramaba
#6 En plan "que haga el trabajo sucio el loco" y después los destituimos/suicidamos? De los políticos usanos hasta me lo creería...
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Andreham #4 Andreham
No lo pueden destituir porque es el pilar de contención que soporta los numerosos delitos de todos los que están debajo de él.

Lo único que pueden hacer es esperar a que muera para culparle de todos los males y rezar porque "sólo seguíamos órdenes" sirva de excusa.
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Mildranx #13 Mildranx
#4 salvo que los senadores y congresistas vean peligrar sus sillones, entinces se moveran
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
¿Como estan las apuestas del asunto en polymarket y similares?
www.meneame.net/story/apuestas-ultrarrapidas-polymarket-disparan-espec
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#2 CrudaVerdad *
Es el plan superbrillante de Trump: así convocará a sus seguidores a que defiendan a su presidente de los rojos comunistas woke ateos. Que Trump está sacando toda esa podredumbre y por eso huele mal todo, pero cuando termine.... MAGA. :troll:
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#7 rystan
Lo de la 25 no es una destitución, sino una pérdida de poderes.
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menéame