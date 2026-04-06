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Las apuestas ultrarrápidas de Polymarket disparan la especulación: “Es como fentanilo para criptobros”
La plataforma de predicciones permite apostar sobre cuánto valdrá bitcoin en los próximos cinco minutos
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#2
Apotropeo
Son tan rápidas que antes de acabar de apostar ya has perdido.
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#3
Supercinexin
@imparsifal
ya va para un año que os lo dije
www.meneame.net/story/ciberataque-corte-cable-posibles-causas-apagon-l
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#4
Dav3n
Vivo reflejo del sistema que EEUU y todo occidente trata de apuntalar metiendo en vereda a Irán.
Recursos finitos en entorno finito equivalen a lucha a muerte en la cúpula del trueno.
Evidentemente, de eso va todo el relato sin hablar de recursos y de su control.
Porque todo esto es para liberar a gente que lo pasa fatal mediante bombas que los despedazan
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#1
aPedirAlMetro
"Las apuestas ultrarrápidas de Polymarket disparan la especulación"
Como si no se puediese hacer ya lo mismo, en cualquier exchange
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menéame
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Recursos finitos en entorno finito equivalen a lucha a muerte en la cúpula del trueno.
Evidentemente, de eso va todo el relato sin hablar de recursos y de su control.
Porque todo esto es para liberar a gente que lo pasa fatal mediante bombas que los despedazan
Como si no se puediese hacer ya lo mismo, en cualquier exchange