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Las apuestas ultrarrápidas de Polymarket disparan la especulación: “Es como fentanilo para criptobros”

La plataforma de predicciones permite apostar sobre cuánto valdrá bitcoin en los próximos cinco minutos

| etiquetas: polymarket , fentanilo , criptobros , ludopatia
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4 comentarios
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Apotropeo #2 Apotropeo
Son tan rápidas que antes de acabar de apostar ya has perdido.
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#4 Dav3n
Vivo reflejo del sistema que EEUU y todo occidente trata de apuntalar metiendo en vereda a Irán.

Recursos finitos en entorno finito equivalen a lucha a muerte en la cúpula del trueno.

Evidentemente, de eso va todo el relato sin hablar de recursos y de su control.

Porque todo esto es para liberar a gente que lo pasa fatal mediante bombas que los despedazan :troll:
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"Las apuestas ultrarrápidas de Polymarket disparan la especulación"
Como si no se puediese hacer ya lo mismo, en cualquier exchange
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menéame