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Donald Trump: Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", publicó el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social. "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso," añadió y continuó: "Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del Mundo.

| etiquetas: donald trump , toda , civilización , morirá , noche
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43 comentarios
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Comentarios destacados:          
Solinvictus #3 Solinvictus
En un juicio por crímenes de guerra está publicación sería importante.
30 K 280
Verdaderofalso #29 Verdaderofalso
#3 habla de un genocidio abiertamente
1 K 32
HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Este es el presidente de EEUU o el malo de una peli de espías de serie B que copia a las James Bond pero con el presupuesto de la peli en que Raúl Cimas hace de Papá Noel?
13 K 130
#5 Jacusse
Un loco de ese calibre al frente de un arsenal nuclear.
12 K 117
taSanás #17 taSanás
#5 seguro que hay alguien cabal que ha cortado los cables del botón nuclear...
1 K 14
The_End #38 The_End
#17 Ojalá caigan globos del techo cuando lo apriete y acto seguido se lo lleven a un loquero.
0 K 7
ombresaco #4 ombresaco
... y hay quién lo defienda.... una amenaza de genocidio
9 K 97
Findeton #33 Findeton
#1 Locura total.
1 K 19
efectogamonal #10 efectogamonal
Están preparando el terreno en cuanto a la opinión publica, para poder lanzar una nuclear impunemente y borrarlos del mapa, de la estratosferica vergüenza que les están haciendo pasar, en todos los sentidos {0x1f525}
4 K 67
DocendoDiscimus #20 DocendoDiscimus
#10 La opinión pública ya está en contra de la guerra. Dudo mucho que pueda preparar ningún terreno al respecto. Está desesperado intentando vender su imagen de machote duro y chungo, cuando todo el mundo ha visto el fracaso en Irán.
0 K 13
Andreham #11 Andreham
Europa no se va a pronunciar ante estas barrabasadas?

Se va a escudar en que no son declaraciones oficiales?
4 K 32
XtrMnIO #16 XtrMnIO *
Los países civilizados deberían de intentar evitar esta barbarie, parar los pies al tirano y a los integristas sionistas.

Esto es lo que ocurre cuando se actúa con tibieza, y gran parte de esta culpa la tienen los mierdas de la UE.
3 K 30
Olarcos #30 Olarcos
#16 No, la UE no tiene culpa de lo que haga este tío. Ya está bien de echarle las culpas a la UE de todo y de asumir cargas que no nos pertenecen. Si cumple sus amenazas y mata a millones de personas, el responsable es él, no nosotros.
1 K 20
Andreham #34 Andreham
#30 Los representantes europeos, hace una semana o semana y pico, dijeron literalmente: "Irán, no respondas a los bombardeos y déjate atacar".
0 K 8
Olarcos #40 Olarcos
#34 Me dan igual los representantes europeos. Todos sabemos lo que quiere decir UE y no se refiere a los 4 políticos. Hay una asumpción de culpas permanente por parte de algunos occidentales, como si fuéramos responsables del mundo. La culpa si muere gente no es de la UE es de quien lanza las bombas.
0 K 10
#43 carraxe
#30 La UE es cómplice de los promotores de la guerra, toda la cúpula de la UE está a sueldo del sionismo y así lleva la UE poniéndose de lado en el genocidio palestino desde hace décadas. Esto es la continuación de lo mismo.

La UE es responsable directa de que se haya llegado hasta aquí
0 K 8
torkato #42 torkato
#16 ¿Porque tenemos la culpa de una guerra en la que ni participamos?

Las sanciones a Irán las puso EEUU no la UE. Esta fuera absurda la ha empezado Israel y EEUU no la UE. Tiene la misma responsabilidad la UE que China.
0 K 10
angeloso #8 angeloso
Trump hijo de puta
3 K 26
c0re #22 c0re
#8 hay que decirlo más.
1 K 20
Rogue #26 Rogue
Y según Aznar, los locos y peligrosos son los Iraníes!
1 K 23
Olarcos #14 Olarcos *
Dice que va a matar esta noche a millones de personas. Cada día se supera. Está como una chota.
2 K 22
RotZ #7 RotZ
En realidad, soltar ese mensaje y luego no hacer nada, sería de parguela...
2 K 21
#21 Eukherio
#7 Puede simplemente estar jugando al juego de la gallina, aunque no creo que le sirva. No veo yo a los americanos consiguiendo blanquear una barbaridad de Trump.
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Iqui_Balam #36 Iqui_Balam
#7 y si la saca te juro que se dispara a si mismo en toda la pierna
0 K 6
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
«Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos»
2 K 20
taSanás #12 taSanás *
La bolsa ya ni se inmuta con lo que dice el tio este.. los futuros americanos están en un -0,3%; ibex sube xD
1 K 19
Kleshk #35 Kleshk
"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Habló el que quería el Premio Nobel de la Paz y se quedó sólo con el del FIFA
1 K 18
c0re #18 c0re
Lo bueno de eso es que él también moriría.
0 K 13
#32 konde1313
De nuevo España avisó y de nuevo no nos hicieron caso. Y ahora estamos al borde de otra guerra mundial. :-(
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Tx4 #6 Tx4
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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#9 rafeame *
#6 si ves el espectáculo lo bastante cerca, se harán solas
2 K 27
Tx4 #25 Tx4
#9 No entiendo tanta afición a las plataformas de cine teniendo "la realidad actual".
0 K 12
oceanon3d #27 oceanon3d *
Como una regadera. El enemigo número 1 de la humanidad.

Lo ideal ahora sería que lo mataran . Sin más. Sería lo menos traumático.

Si esto no ocurre el resto de países civilizados debería unirse en un frente comun contra EEUU y Israel para romper todo tipo de relaciones con estos cánceres de la humanidad.
1 K 11
#19 cKr1
Está directamente diciendo y preparándonos de que esta noche va a soltar la nuke
1 K 11
dunachio #39 dunachio
No puedo leer las barbaridades que, de nuevo, ha puesto el puto naranjito. La web es para mear y no echar gota de la mierda que tiene.  media
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TikisMikiss #37 TikisMikiss
RIP USA

Fue bonito conocer la civilización gringa mientras duró.

O no.
0 K 10
#15 Hynkel
EEUU tiene dos salidas ante su evidente decadencia. Aceptar lo inevitable y tratar de hacer un repliegue ordenado como los británicos tras el 45... o hacer un all-in.

El problema del all-in es evidente: es arriesgarse a mandar muchísimo a la mierda total. Pero siempre hay locos que piensan "con tal de que el dolor se lo coma el rival, adelante".
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#23 Pepis *
Fíjate que en mi mente conspiranoica, creo que no lo metieron en la cárcel antes, porque tenia mucho apoyo popular y podría haberse liado.

Y que ahora lo están dejando hacer para que llegado el momento hasta el más estúpido maga quiera verlo colgado.

Porque si no es por eso, no me explico como sigue danzando este tipo.
1 K 10
Roendal #31 Roendal
Está completamente loco
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ViejoInsultaAChemTrail #24 ViejoInsultaAChemTrail
A ver si no es la civilizacion que el cree la que va a desaparecer...
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#41 maxella
Me recuerda a la película en la que Nerón salía tocando la lira mientras Roma ardía.
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menéame