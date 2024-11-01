Donald Trump: Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", publicó el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social. "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso," añadió y continuó: "Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del Mundo.
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Se va a escudar en que no son declaraciones oficiales?
Esto es lo que ocurre cuando se actúa con tibieza, y gran parte de esta culpa la tienen los mierdas de la UE.
La UE es responsable directa de que se haya llegado hasta aquí
Las sanciones a Irán las puso EEUU no la UE. Esta fuera absurda la ha empezado Israel y EEUU no la UE. Tiene la misma responsabilidad la UE que China.
Habló el que quería el Premio Nobel de la Paz y se quedó sólo con el del FIFA
Lo ideal ahora sería que lo mataran . Sin más. Sería lo menos traumático.
Si esto no ocurre el resto de países civilizados debería unirse en un frente comun contra EEUU y Israel para romper todo tipo de relaciones con estos cánceres de la humanidad.
Fue bonito conocer la civilización gringa mientras duró.
O no.
El problema del all-in es evidente: es arriesgarse a mandar muchísimo a la mierda total. Pero siempre hay locos que piensan "con tal de que el dolor se lo coma el rival, adelante".
Y que ahora lo están dejando hacer para que llegado el momento hasta el más estúpido maga quiera verlo colgado.
Porque si no es por eso, no me explico como sigue danzando este tipo.