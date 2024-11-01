Donald Trump: Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", publicó el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social. "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso," añadió y continuó: "Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del Mundo.