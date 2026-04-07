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Trump niega que amenazar con destruir a un país y a una civilización entera sea un crimen de guerra

Trump niega que amenazar con destruir a un país y a una civilización entera sea un crimen de guerra

El jefe de la Casa Blanca recordó que en tiempos pasados a los ganadores en las guerras se les permitía tomar los recursos del país vencido y lamentó que eso ya no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial.

| etiquetas: trump , irán , guerra
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9 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si los del Asalto al Capitolio eran patriotas para él… ahora no vengáis haceros los sorprendidos por favor
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"en tiempos pasados a los ganadores en las guerras se les permitía tomar los recursos del país vencido y lamentó que eso ya no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial."

En tiempos de guerra también se solía ejecutar tras juicios, a los líderes de civilizaciones asesinas imperialistas... y tampoco sucede desde la segunda guerra Mundial... si recuperamos algo del pasado, recuperemos eso tambien... :roll:
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pitercio #6 pitercio *
#4 tras la segunda guerra mundial EEUU también hizo exactamente eso. Y así estamos.
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antesdarle #5 antesdarle
Imagina cuál debe ser su opinión de Nagasaki :shit:
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manuelpepito #2 manuelpepito
Es una mezcla entre hijo de puta, loco y senil
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#9 Pitchford
As part of a separate exchange, Trump was asked whether he considered hitting civilian infrastructure to be a war crime. “You know what’s a war crime?” he responded. “Having a nuclear weapon, allowing a sick country with demented leaders to have a nuclear weapon. That’s a war crime.”

Vamos, que lo de Usa ya es un crímen de guerra..
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JackNorte #3 JackNorte *
El problema no es Trump , es la falta del resto de controles y de ley , objetivamente estan cometiendo genocidios y estan amenazando con cometer mas.
Locos siempre va a haber mas si no hay controles y o no funcionan.
Mientras tanto tratando de terroristas a los antifascistas.
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Zarangollo #7 Zarangollo
No Donald, amenazar no es crimen de guerra, hacerlo si, subnormal
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RamonMercader #8 RamonMercader
Estamos en un punto que no se sabe si esto es cierto o no. Creia que era un titular de EMT o The Onion e iba a entrar a poner esto mismo, que es imposible saber si es cierto o no.
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menéame