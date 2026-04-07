·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9732
clics
Morderte la lengua
7193
clics
Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo
7331
clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán
5590
clics
El lince ibérico, depredador: convierte a un gato doméstico en presa en segundos
7385
clics
Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados
más votadas
549
La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año
286
Donald Trump: Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás
397
Las amenazas de Trump causan dilema para los oficiales estadounidenses: desobedecer órdenes o cometer crímenes de guerra (ENG)
328
PIX, el sistema público de pagos de Brasil odiado por Trump (y que para un Nobel de Economía es el futuro del dinero)
357
Fallece un investigador chino de la UM tras un supuesto interrogatorio por parte de las autoridades federales (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
40
meneos
59
clics
Trump niega que amenazar con destruir a un país y a una civilización entera sea un crimen de guerra
El jefe de la Casa Blanca recordó que en tiempos pasados a los ganadores en las guerras se les permitía tomar los recursos del país vencido y lamentó que eso ya no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial.
|
etiquetas
:
trump
,
irán
,
guerra
33
7
0
K
314
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
33
7
0
K
314
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Si los del Asalto al Capitolio eran patriotas para él… ahora no vengáis haceros los sorprendidos por favor
10
K
121
#4
aPedirAlMetro
"en tiempos pasados a los ganadores en las guerras se les permitía tomar los recursos del país vencido y lamentó que eso ya no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial."
En tiempos de guerra también se solía ejecutar tras juicios, a los líderes de civilizaciones asesinas imperialistas... y tampoco sucede desde la segunda guerra Mundial... si recuperamos algo del pasado, recuperemos eso tambien...
3
K
38
#6
pitercio
*
#4
tras la segunda guerra mundial EEUU también hizo exactamente eso. Y así estamos.
1
K
38
#5
antesdarle
Imagina cuál debe ser su opinión de Nagasaki
1
K
30
#2
manuelpepito
Es una mezcla entre hijo de puta, loco y senil
2
K
26
#9
Pitchford
As part of a separate exchange, Trump was asked whether he considered hitting civilian infrastructure to be a war crime. “You know what’s a war crime?” he responded. “Having a nuclear weapon, allowing a sick country with demented leaders to have a nuclear weapon. That’s a war crime.”
Vamos, que lo de Usa ya es un crímen de guerra..
0
K
20
#3
JackNorte
*
El problema no es Trump , es la falta del resto de controles y de ley , objetivamente estan cometiendo genocidios y estan amenazando con cometer mas.
Locos siempre va a haber mas si no hay controles y o no funcionan.
Mientras tanto tratando de terroristas a los antifascistas.
1
K
16
#7
Zarangollo
No Donald, amenazar no es crimen de guerra, hacerlo si, subnormal
0
K
11
#8
RamonMercader
Estamos en un punto que no se sabe si esto es cierto o no. Creia que era un titular de EMT o The Onion e iba a entrar a poner esto mismo, que es imposible saber si es cierto o no.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En tiempos de guerra también se solía ejecutar tras juicios, a los líderes de civilizaciones asesinas imperialistas... y tampoco sucede desde la segunda guerra Mundial... si recuperamos algo del pasado, recuperemos eso tambien...
Vamos, que lo de Usa ya es un crímen de guerra..
Locos siempre va a haber mas si no hay controles y o no funcionan.
Mientras tanto tratando de terroristas a los antifascistas.