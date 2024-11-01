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Han analizado las coordenadas del rescate al piloto en Irán. No solo no cuadran, apuntan a una misión muy distinta de EEUU

Han analizado las coordenadas del rescate al piloto en Irán. No solo no cuadran, apuntan a una misión muy distinta de EEUU

Al seguir pistas abiertas a todo el mundo y cruzar datos, es posible construir una narrativa alternativa que cuestiona seriamente la explicación oficial.

| etiquetas: error , mision , uranio , rescate , piloto
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11 comentarios
23 5 0 K 344 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
SPOILER

Trataron de robar uranio enriquecido {0x1f525}
2 K 56
#3 Dav3n
#1 Ni eso cuadra, porque, para qué?

Objetivo?

EEUU no puede largarse de la región montando un numerito de heroísmo a lo Hollywood porque Irán seguirá reventando a Israel.

Es todo altamente absurdo.
3 K 61
efectogamonal #4 efectogamonal *
#3 Intentarlo lo intentaron, pero salieron bien trasquilados {0x1f525}  media
3 K 65
#5 Dav3n
#4 Pues no lo tengo claro, intentaron desplegarse dentro de Irán, eso seguro.

Para robar uranio... Psé, no tiene sentido estratégico alguno, ya te digo.
2 K 48
#9 diablos_maiq
#5 está claro que fue para rescatar a UN piloto derribado
0 K 10
Papirolin #10 Papirolin
#5 No le busques lógica, de Venezuela se robaron un gordo de 1,9 m. Son cleptómanos compulsivos.
1 K 23
#6 cajadecartonmojada *
#3 Puestos a fabular, igual querían vaciar las instalaciones antes de destruirlas o bombardarlas para evitar que se dispersara, pero visto lo visto no creo que tengan tantos miramientos.
3 K 49
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
#1 la gente habla de robar uranio enriquecido como si fuese algo que crece enmedio del campo, digo yo que lo tendrán a buen recaudo y vigilado, no? Ya que no es algo que la peña tenga en casa. Eso sin olvidarse de que es una cosa que no te puedes meter un puñao a la mochila y salir alegremente con el.
0 K 10
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y ya puestos ¿ande tá el piloto desaparecido?
1 K 40
efectogamonal #7 efectogamonal *
Dupe? La envié ayer {0x1f525}
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Sendas_Prevención #11 Sendas_Prevención *
Para mí, lo más extraño es como evacuaron al centenar de soldados que se quedaron tirados. Si los aviones quedaban inoperativos al aterrizar por el terreno significa que fue todo un batallón de helicópteros, que no sé si son tan silenciosos e invisibles, pasando por territorio enemigo.
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menéame