edición general
40 meneos
40 clics
Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por 'su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional'

Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por 'su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional'

El presidente del Gobierno español reclama a la comunidad internacional la 'condena' y que no haya 'impunidad' ante lo que considera 'actos criminales' de Israel sobre Líbano.

| etiquetas: pedro sánchez , líbano , alto el fuego , israel , netanyahu
32 8 0 K 506 politica
9 comentarios
32 8 0 K 506 politica
Ilunabarra #3 Ilunabarra
Va con la chorra fuera. Vamos Sánchez joder!
2 K 38
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 Premio Nobel de la Paz
1 K 30
#8 Grahml *
#6 El comité noruego del nobel de la paz, ha demostrado de sobra que son unos inútiles.

La última premiada va y le da el premio a Trump, que acaba de montar una guerra de la nada de tres pares de cojones. :palm:

El premio nobel de la Paz está tan desprestigiado y prostituido hasta un punto que sólo puede merecer la pena el premio en metálico que reciben.
0 K 20
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 Relacionada
3 K 41
Sinfonico #5 Sinfonico
#2 Yo veo la misma noticia, pero bueno, los meneantes deciden.
1 K 31
#4 DenisseJoel
Tenemos un presidente que no nos merecemos.
1 K 20
pitercio #7 pitercio
Se está colocando como lidl mundial sólo con el pico.
0 K 18
neo1999 #9 neo1999
Alguien tenía que decirlo y Sánchez lo dijo.
0 K 11

menéame