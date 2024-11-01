·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10534
clics
El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"
11960
clics
Morderte la lengua
8083
clics
La Unión Europea ha quedado retratada
6991
clics
El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta
6283
clics
Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado
más votadas
414
Sánchez: “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”
466
El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano
352
China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín
515
Abogánsters: La trama criminal conectada con el sionismo y con Vox que persigue a Pablo Iglesias y a los periodistas de Canal Red
483
El precio de oponerse al genocidio: 17 personas se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros por protestar en La Vuelta 2025
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
40
meneos
40
clics
Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por 'su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional'
El presidente del Gobierno español reclama a la comunidad internacional la 'condena' y que no haya 'impunidad' ante lo que considera 'actos criminales' de Israel sobre Líbano.
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
líbano
,
alto el fuego
,
israel
,
netanyahu
32
8
0
K
506
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
32
8
0
K
506
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Ilunabarra
Va con la chorra fuera. Vamos Sánchez joder!
2
K
38
#6
Verdaderofalso
#3
Premio Nobel de la Paz
1
K
30
#8
Grahml
*
#6
El comité noruego del nobel de la paz, ha demostrado de sobra que son unos inútiles.
La última premiada va y le da el premio a Trump, que acaba de montar una guerra de la nada de tres pares de cojones.
El premio nobel de la Paz está tan desprestigiado y prostituido hasta un punto que sólo puede merecer la pena el premio en metálico que reciben.
0
K
20
#1
Sinfonico
#0
meneame.net/story/sanchez-pide-ue-suspender-acuerdo-asociacion-israel-
2
K
27
#2
aPedirAlMetro
#1
Relacionada
3
K
41
#5
Sinfonico
#2
Yo veo la misma noticia, pero bueno, los meneantes deciden.
1
K
31
#4
DenisseJoel
Tenemos un presidente que no nos merecemos.
1
K
20
#7
pitercio
Se está colocando como lidl mundial sólo con el pico.
0
K
18
#9
neo1999
Alguien tenía que decirlo y Sánchez lo dijo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La última premiada va y le da el premio a Trump, que acaba de montar una guerra de la nada de tres pares de cojones.
El premio nobel de la Paz está tan desprestigiado y prostituido hasta un punto que sólo puede merecer la pena el premio en metálico que reciben.