El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'

El creador de contenido conocido como el Feo, responsable del proyecto de divulgación La Filmoteca Maldita, se enfrenta este viernes a una petición de dos años y medio de cárcel y una indemnización de 870.000 euros. El proceso judicial, impulsado por el entramado empresarial del productor Enrique Cerezo, pretende castigar la actividad de Zoowoman, una página de naturaleza colectiva que ponía a disposición del público películas desaparecidas, descatalogadas o de muy difícil acceso.