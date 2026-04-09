El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'

El creador de contenido conocido como el Feo, responsable del proyecto de divulgación La Filmoteca Maldita, se enfrenta este viernes a una petición de dos años y medio de cárcel y una indemnización de 870.000 euros. El proceso judicial, impulsado por el entramado empresarial del productor Enrique Cerezo, pretende castigar la actividad de Zoowoman, una página de naturaleza colectiva que ponía a disposición del público películas desaparecidas, descatalogadas o de muy difícil acceso.
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Qué puto grande El Feo
Este peligroso anarquista que encima se está forrando atrayendo a las masas, no tiene cabida en nuestra sociedad. No. La muerte es poco. Damnatio memoriae inmediata
El que si que está llevándose un buen beneficio económico es el hdp de Cerezo. Ojalá le salga mal la jugada y lo empuren a él, pero ya sabemos cómo va esto de la justicia, el que tiene pasta gana.
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El HDGP se aprovecha de las leyes para arruinar la vida de alguien, que no le ha causado ningún perjuicio, y ganar unos euros.
Luego los presidentes de fútbol son los primeros que dicen que no haya cárcel por delitos económicos.
Debería permitirse explícitamente la divulgación de contenido una vez finalizado su ciclo comercial.
En muchas películas es fácilmente demostrable.
Es una labor que debería desempeñar rtve en colaboración con la biblioteca nacional que garantice la universalidad de la cultura.
Y que se pueda ver de forma anónima sin necesidad de una cuenta.