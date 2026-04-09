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El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'

El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'

El creador de contenido conocido como el Feo, responsable del proyecto de divulgación La Filmoteca Maldita, se enfrenta este viernes a una petición de dos años y medio de cárcel y una indemnización de 870.000 euros. El proceso judicial, impulsado por el entramado empresarial del productor Enrique Cerezo, pretende castigar la actividad de Zoowoman, una página de naturaleza colectiva que ponía a disposición del público películas desaparecidas, descatalogadas o de muy difícil acceso.

| etiquetas: la filmoteca maldita , enrique cerezo , cine , persecución judicial
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado *
Poco me parece, yo creo que dos penas de muerte es lo mínimo por poner a disposición del público películas desaparecidas, descatalogadas o de muy difícil acceso.

Qué puto grande El Feo :hug:
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#2 diablos_maiq
#1 Enrique Cerezo: un nombre para recordar
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Vodker #4 Vodker
#2 como no puede ser IL CAPO del júrgol porque ese cargo ya está pillado, pretende serlo de lo audiovisual.
4 K 50
#10 osids
#4 ya robaron la propiedad del Atlético de Madrid, y condenados en juicio pero.....había pasado el periodo legal en el que te puedes quedar cosas ilegalmente
1 K 18
#12 cajadecartonmojada
#2 Sin olvidar que va ligado a FlixOlé.
1 K 15
antesdarle #13 antesdarle
#2 recuerdo que FlixOlé es de su propiedad, por si alguien está dado de alta y se replantea su membresia ;)
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#11 surco *
#1 Pues tu lo dices con ironía, pero este tío se ha forrado robándole a cines, estadios y auditorios grandes cantidades de gente, emitiendo películas como el gabinete del doctor Caligari, Nosferatu o la doble vida de Verónica.
Este peligroso anarquista que encima se está forrando atrayendo a las masas, no tiene cabida en nuestra sociedad. No. La muerte es poco. Damnatio memoriae inmediata
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CheliO_oS #3 CheliO_oS
La acusación sostiene la petición de esta cuantía económica y la pena privativa de libertad basándose en un "beneficio económico inexistente",

El que si que está llevándose un buen beneficio económico es el hdp de Cerezo. Ojalá le salga mal la jugada y lo empuren a él, pero ya sabemos cómo va esto de la justicia, el que tiene pasta gana.
11 K 135
Wolfgang #6 Wolfgang
El 19 de abril habrá en Madrid (Fundación Anselmo Lorenzo) una charla coloquio en apoyo al autor de La Filmoteca Maldita

fal.cnt.es/charla-de-apoyo-al-autor-de-la-filmoteca-maldita-a-espera-d
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Ludovicio #8 Ludovicio
Que maldito psicópata el tal Enrique Cerezo.

El HDGP se aprovecha de las leyes para arruinar la vida de alguien, que no le ha causado ningún perjuicio, y ganar unos euros.
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Amenophis #9 Amenophis
#7 Pues que si pones a disposición de las empresas un mecanismo mediante el cual si denuncias a gente como este caso obtienes dinero vía indemnizaciones, pues lo van a usar.
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Amenophis #5 Amenophis
Las empresas solo buscan el beneficio económico. Si tú pones a su disposición un mecanismo por el que van a poder añadir dinero a su balance del año de forma fácil, pues lo aprovecharán.
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#7 NO86
#5 ¿Y eso qué tiene que ver con este artículo? Pregunto en serio.
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#14 jaramero
Cárcel por esto?

Luego los presidentes de fútbol son los primeros que dicen que no haya cárcel por delitos económicos.

Debería permitirse explícitamente la divulgación de contenido una vez finalizado su ciclo comercial.

En muchas películas es fácilmente demostrable.

Es una labor que debería desempeñar rtve en colaboración con la biblioteca nacional que garantice la universalidad de la cultura.

Y que se pueda ver de forma anónima sin necesidad de una cuenta.
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menéame