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El papa León se niega a viajar a Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente (EN)
Según se informa, el pontífice, que es estadounidense, ha tomado esta decisión tras una intervención «sin precedentes» del Pentágono.
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papa
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cristianos
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león
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trump
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actualidad
Comentarios destacados:
#2
Pues ya esta haciendo mas el Papa que toda la UE junta. Ostracismo internacional es lo mínimo para USA, Israel y Rusia.
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relacionadas
#2
ipanies
Pues ya esta haciendo mas el Papa que toda la UE junta. Ostracismo internacional es lo mínimo para USA, Israel y Rusia.
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#4
Aokromes
#2
el papa woke rojo comunista bolivariano
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K
43
#6
ipanies
#4
No hace falta ser rojo comunista para estar a favor de que no se masacren a pueblos o que se amenace con aniquilar civilizaciones, vamos, creo yo...
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#18
MiguelDeUnamano
#6
No, pero desde la perspectiva de la gentuza que respalda a Trump, cualquiera que no sea un hijoputa como ellos es un "rojo comunista".
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#27
notengonizorra
#6
Visto lo visto hace falta ser derecha fascista para estar a favor de la guerra y de que se masacren a pueblos o que se amenace con aniquilar civilizaciones
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#56
leader
#6
Esa es tu opinión.
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#66
ipanies
#56
Es tan obvio que no se a que viene la puntualización
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#63
xiobit
*
#6
Es que ahora mismo o eres rojo o genocida, se ha polarizado tanto que nadie se queda enmedio.
Bueno, hay algunos que dicen que no son rojos y son equidistantes entre víctimas y verdugos.
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K
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#8
Verdaderofalso
*
#4
si el anterior era woke imagina este
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#36
Shynea
#4
El papel es el representante máximo de la iglesia católica. A poco que leas un poco el nuevo testamento o veas películas para abreviar.... verás que eso de fulminar una civilización no va mucho con Cristo, tampoco echar a patadas a los pobres o a los migrantes
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#5
Ortzi_
Tiene narices que una institución tan conservadora como la iglesia católica tenga una actitud más audaz y valiente que la propia la unión europea.
33
K
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#37
Anfiarao
#5
ya tarda en excomulgarlo y convocar una cruzada contra este blasfemo y hereje
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#52
metalico_zgz
#37
No creo que Trump sea católico, no le puede excomulgar. Blasfemo no sé pero si se declara cristiano no católico ya es hereje
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#46
j-light
#5
Tiene una cosa que no tiene la UE: principios
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#55
BM75
#46
¿Un papa va a tener principios? ¿El máximo dirigente de una de las organizaciones más mafiosas y criminales de toda la Historia?
Vale que en este punto en concreto actúa bien, pero hasta un reloj parado da la hora bien dos veces.
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K
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#61
j-light
#55
Perfección =/= Principios. No hay organización humana perfecta y de eso no se salva la iglesia católica. Incluso una organización corrupta como la Iglesia Católica es infinitamente más moral y menos corrputa que la UE.
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#49
capitansevilla
#5
Y que los partidos "cristoconservadores" españoles, PP y BOCS
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#59
Thony
#5
Mientras tanto, nuestros políticos más abiertamente católico-practicantes, haciendo cola para ir a EEUU a besarle los pies al naranjito.
Es que la derecha española es lo más absurdo e hipócrita que existe en el mundo.
- Muy patrióticos con la bandera y el escudo: pero luego abrazan las políticas de terceros países y están dispuestos a vender el propio.
- Muy católicos de cara a la galería, pero luego no practican lo que indica la Biblia ni hacen caso al Papa.
- Muy liberales, pero luego cuando no gobiernan, el gobierno de turno debería proteger a todas las empresas, es culpable de todo (incluso de las cosas que hicieron ellos mientras gobernaban), repatriar españoles auto-exiliados, aplicar medidas proteccionistas, etc.
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#1
concentrado
Un aplauso para este señor
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#11
Dene
#1
na, seguramente sea por miedo a que lo deporten
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#19
Dakaira
#11
no creo tiene doble nacionalidad, estadounidense y peruana.
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#26
troll_hdlgp
#19
Pues eso, medio peruano, de sobra para el ICE.
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#64
LázaroCodesal
*
#26
Le podrían hacer un "Maduro".
Creo que le insinuaron la posibiliedad de montar un nuevo Papa en Avigñón.
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#30
srskiner
#19
no estara para que le miren el movil en el aeropuerto
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#42
nemeame
#19
Entonces no está claro si le deportan o no, se tendría que quedar unos años en la isla de los cocodrilos o en Guantanamo hasta que lo decidan
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#45
Dakaira
#42
no importa donde esté, todo forma parte de Dios (aunque por lo que sea, siempre prefieren los sitios donde hay sillas de oro en nombre de Dios)
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#54
Wintermutius
#19
triple. Imagino que también la Vaticana. Además de pasaporte diplomático e inmunidad de jefe de Estado.
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#38
Alqui
#11
Mas bien le hacen un Maduro, lo secuestran y se pone Trump de Papa. Seguro que se cree valido para el puesto, como ya es un papanatas...
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#28
MasterChof
#1
no lo veo así. Trump solo es un síntoma del sistema, y el Papa, otro, si esto es lo máximo que puede hacer tras dos años de Genocidio brutal en Palestina y ahora el Líbano
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K
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#31
concentrado
#28
¿Y qué quieres que haga?, ¿que envíe la guardia suiza a defender Palestina? De momento ya está haciendo más que cualquiera de nosotros. Él lo hace a cara descubierta, con lo que eso puede suponer cuando te enfrentas a Trump y a su camarilla siendo estadounidense.
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#35
angelitoMagno
#31
Yo tampoco pienso viajar a EEUU mientras Trump sea presidente. Así que ya estamos haciendo lo mismo.
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K
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#43
nemeame
#35
Yo no voy a EEUU ni aunque pongan de presidenta a Mary Poppins
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#44
MasterChof
#31
sí, eso, que envie a sí guardia suiza. Otra cosa no se me ocurre
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14
#16
Guanarteme
- Uy, que se murió Francisco, que era un
progre y un rojazo
, seguro que ahora viene un papa como dios manda, como el Wojtila, el Ratzinger...
- Estos genocidios no son legítimos y menos aún hacerlos bajo el nombre de Cristo
- No puede puto ser....
Lo que pasa es que la derecha está tan desbocada y polarizada, que hasta el Vaticano parece "woke" a su lado... Que se lo hagan mirar.
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#29
KaBeKa
Lo triste de todo esto es que piensan que pueden entrar en reuniones como si fueran Jhon Wayne y quedar molones a la par de avezados.
Para nada la imagen que dan es de ridículos prepotentes y ya.
Como dicen más arriba
#16
eeuu se ha escorado tanto que hasta a la derecha tradicional les parecen salvajes... o ridículos prepotentes.
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10
#33
Externalizado
#16
hereje, el Papa Paco está vivo!!
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#7
HeilHynkel
Normal, si Trump se entera que habla español lo deporta a El Salvador.
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32
#3
taSanás
Teniendo en cuenta que las visitas papales se organizan con años de antelación y al naranjito le quedan 2 años si no se lo lleva dios antes… el pape no ha dicho nada relevante
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K
29
#9
efectogamonal
*
Además, debería desligar a la iglesia de toda la administración Tump y excomulgarlos a todos, cosa bastante complicada, porque entre pedofilos anda el juego
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27
#12
Aokromes
#9
trump era presbiterianismo vamos, la mierda anglosajona, no consideran al papa su papa. ahora dice que es cristiano no confesional que no se que relaccion tendra con el papa, pero cualquier protestante se limpia el culo con una excomunion del papa.
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#20
Robe7064
#12
Vance es católico, lo mismo que el tal Colby que presionó al embajador del Vaticano.
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11
#15
tierramar
Relacionado:
www.meneame.net/m/actualidad/secta-tarados-mentales-satanicos-profetas
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23
#17
pirat
*
Literalmente le dijeron que como tienen el más poderoso ejército del mundo, están legitimados para hacer lo que quieran...
Y eso que van de capillitas.
Es flipante como hasta la curia se cagó rncima y eligió a un papa yanki para congratularse ( Los muy vendidos...) con el mimado niñato caprichoso anaranjado.
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K
21
#22
jm22381
Relacionada:
www.meneame.net/story/pentagono-amenazo-embajador-papa-leon-xiv-papado
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K
20
#10
ombresaco
¿y qué dice Vox de esto?
1
K
20
#13
Alcalino
#10
¿tú has entrado en casa de algún cristiano de bien últimamente?
La foto que tienen colgada es la de Juan Pablo II , o como mucho la de Benedicto XVI
Estos papas wokes no existen para ellos... Son interregnos extendidos
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K
28
#21
Aokromes
#13
conozco a una que llamamos la monjita que se cambio de parroquia por que el cura nuevo era demasiado woke
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K
18
#14
Leclercia_adecarboxylata
*
Hay que reconocer que, salvo por su asistencia a congresos de exorcismo
, este Papa está siendo sensato y buena gente. Me alegro.
0
K
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#57
Deltaqh
#14
Pues creo que necesitamos algunos exorcistas...
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27
#34
madeagle
¿Para que iba a visitar un pais hereje que ha abandonado el catolicismo? Se han echado a los brazo de los evangelistas y estan mas cerca de los salafistas que del cristianismo verdadero
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K
18
#41
tierramar
*
Trump si no fuera porque sabe que perdería votantes, fundaría una nueva religión como Enrique VII en su tiempo. Lo demas todo igual: siervos que pagan impuestos a cambio de nada para sus guerras y riquezas, Cruzadas contra Oriente,...
www.meneame.net/m/actualidad/secta-tarados-mentales-satanicos-profetas
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K
17
#23
veratus_62d669b4227f8
*
Esta escorio neocon con derivas místicas no necesita a ninguna institución ni religión , ni siquiera a la ciencia. Que la realidad no les da la razón, pues una realidad alternativa, que las religiones al uso no justifican sus actos, pues su propia religion (ya les visteis el otro día un payaso rodeado de otros payasos todos haciendo como que rezaban) , que las organizaciones internacionales como naciones unidas no les respaldan pues crean su liga de " no se que"..Que la ciencia…
» ver todo el comentario
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K
16
#67
vicus.
Sería como visitar y besar la mano de el mismísimo Satanás.
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15
#51
j-light
Fue Dalmacio Negro a quien se lo escuche: UE (y USA) se están descomponiendo solitas porque el modelo (ideología social + económica) no funciona. Eso le pasó a la URSS antes que a la UE y a USA. ¿Y qué hizo Rusia para superar la era ideológica de la URSS? Volver a los valores tradicionales: nacionalismo y cristianismo (ortodoxo en el caso ruso). Porque es algo con substancia, guste o no.
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12
#25
Battlestar
Mira, por lo menos UNA cosa en la que se van a beneficiar los americanos gracias a Trump
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11
#39
mariKarmo
Hasta el Papa deja en ridículo al PP.
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11
#48
Trimegisto
No, no es una pataleta ni un mensaje. Es perfectamente posible que le detuvieran alli con cualquier excusa.
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10
#62
eipoc
Lo hace por miedo, no por dignidad. Ni la iglesia ni el Papa usan de eso.
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10
#32
cdya
Y a continuación dijo: Que Trump se lave su imagen con ácido.
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9
#60
Magog
Que pida una cruzada y se deje de hostias
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9
#53
zeioth
*
Algo han aprendido a nivel de prensa de cuando apoyaban a Hitler. (A diferencia del ABC)
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9
#47
radiolasmatas
le hace un feo al Premi FIFA de la Paz
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#40
Raúl_Rattlehead
El Papa Basado I
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#65
Tiranoc
Normal, a ver quién es el que aguanta el olor a azufre estando a menos de 3000 km del genocida ese.
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#24
CheliO_oS
Otro Papa rojoturbocomunista, que mala racha tienen los creyentes de derechas oye...
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7
#58
NanakiXIII
Para que le hagan un Zelenski siempre hay tiempo.
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K
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#50
babuino
Punto para León.
Se convierte en una carrera por la supervivencia. Si Donald vive lo suficiente, este Papa no visitará EE.UU. Si Donald la espicha pronto, León visitará la Tierra De La Libertaz
TM
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K
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Bueno, hay algunos que dicen que no son rojos y son equidistantes entre víctimas y verdugos.
Vale que en este punto en concreto actúa bien, pero hasta un reloj parado da la hora bien dos veces.
Es que la derecha española es lo más absurdo e hipócrita que existe en el mundo.
- Muy patrióticos con la bandera y el escudo: pero luego abrazan las políticas de terceros países y están dispuestos a vender el propio.
- Muy católicos de cara a la galería, pero luego no practican lo que indica la Biblia ni hacen caso al Papa.
- Muy liberales, pero luego cuando no gobiernan, el gobierno de turno debería proteger a todas las empresas, es culpable de todo (incluso de las cosas que hicieron ellos mientras gobernaban), repatriar españoles auto-exiliados, aplicar medidas proteccionistas, etc.
Creo que le insinuaron la posibiliedad de montar un nuevo Papa en Avigñón.
- Estos genocidios no son legítimos y menos aún hacerlos bajo el nombre de Cristo
- No puede puto ser....
Lo que pasa es que la derecha está tan desbocada y polarizada, que hasta el Vaticano parece "woke" a su lado... Que se lo hagan mirar.
Para nada la imagen que dan es de ridículos prepotentes y ya.
Como dicen más arriba #16 eeuu se ha escorado tanto que hasta a la derecha tradicional les parecen salvajes... o ridículos prepotentes.
Y eso que van de capillitas.
Es flipante como hasta la curia se cagó rncima y eligió a un papa yanki para congratularse ( Los muy vendidos...) con el mimado niñato caprichoso anaranjado.
La foto que tienen colgada es la de Juan Pablo II , o como mucho la de Benedicto XVI
Estos papas wokes no existen para ellos... Son interregnos extendidos
Se convierte en una carrera por la supervivencia. Si Donald vive lo suficiente, este Papa no visitará EE.UU. Si Donald la espicha pronto, León visitará la Tierra De La LibertazTM.