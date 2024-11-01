La jueza acredita con las llamadas del chófer de Mazón la falsedad de la versión del PP sobre sus pasos tras El Ventorro

La jueza de la dana ha acreditado con las llamadas del chófer de Carlos Mazón que las versiones de la Generalitat y del PP sobre los pasos del president tras su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro eran completamente falsas. Se trata de la enésima demostración de la mentira oficial orquestada por el Consell anterior para salvar la actuación de Mazón, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca.