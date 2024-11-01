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La jueza acredita con las llamadas del chófer de Mazón la falsedad de la versión del PP sobre sus pasos tras El Ventorro

La jueza acredita con las llamadas del chófer de Mazón la falsedad de la versión del PP sobre sus pasos tras El Ventorro

La jueza de la dana ha acreditado con las llamadas del chófer de Carlos Mazón que las versiones de la Generalitat y del PP sobre los pasos del president tras su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro eran completamente falsas. Se trata de la enésima demostración de la mentira oficial orquestada por el Consell anterior para salvar la actuación de Mazón, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca.

| etiquetas: jueza , chófer , mazón , pp , ventorro
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9 comentarios
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Andreham #1 Andreham
Osea que queda demostrado en sede judicial que el PP mintió y mantiene una mentira en la que murieron 230 personas para defender a su presidente, que aguantó en el puesto hasta que consiguió automáticamente los privilegios de ex-presidente; Y NO PASA NADA.

Aún serán la lista más votada.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Aún serán la lista más votada.

Normal, si no hiciesen este tipo de cosas sus votantes se sentirían defraudados y buscarían otro partido que les represente mejor.
1 K 34
#3 mbcn *
#1 no pasa nada ni pasará tampoco
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riska #4 riska
Son solo números 7291 + 230 +
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 no olvides el 11m
3 K 51
#6 Poligrafo
#5 o el Yak-42
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#7 abogado_del_diablo
#6 O el Sovaldi (4000 muertos).
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Asimismov #9 Asimismov
#7 ni los 43 fallecidos en el MetroValència.
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ipanies #8 ipanies
Cuando la justicia tiene que retorcer la realidad de formas tan grotescas para defender a una organización delictiva llena de inútiles lo que se están cargando es a España en su conjunto... Pero banderitas y llamadles patriotas, a ellos y sus votantes.
1 K 30

menéame