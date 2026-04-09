La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido reconocido con el premio ‘Campeón por el Cambio Global’, una distinción que concede la Fundación de las Naciones Unidas a figuras destacadas por su implicación en los grandes desafíos internacionales. La organización justifica el galardón en el “liderazgo en temas globales” del jefe del Ejecutivo, con especial mención a ámbitos como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y su defensa de un orden internacional que “beneficie a todos los países”