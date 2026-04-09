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La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido reconocido con el premio ‘Campeón por el Cambio Global’, una distinción que concede la Fundación de las Naciones Unidas a figuras destacadas por su implicación en los grandes desafíos internacionales. La organización justifica el galardón en el “liderazgo en temas globales” del jefe del Ejecutivo, con especial mención a ámbitos como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y su defensa de un orden internacional que “beneficie a todos los países”

| etiquetas: naciones unidad , campeón por el cambio global , pedro sanchez , lideragazo
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #6 jonolulu
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Feijóo carga contra la "irrelevante" política internacional de Sánchez
www.ondacero.es/noticias/espana/feijoo-carga-irrelevante-politica-inte
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Chinchorro #9 Chinchorro
#6 a él no se lo han dado porque no quiere.
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jonolulu #13 jonolulu
#9 Qué tonto, se lo podía haber regalado a Trump
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OCLuis #19 OCLuis
#6 Todos los españoles saben ya (menos los zombis y los zumbaos) que la veleta del PP siempre apunta en la dirección contraria de la que sopla el viento.
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DaniTC #20 DaniTC
#6 la manipulación de casa.
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NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo
El Perro al final se lleva el Nobel (ya se que no es este) jajaja, el facherio patrio e internacional van a llorar fuerte.
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Cuñado #7 Cuñado
Se avecinan riadas de lágrimas de facha :troll:
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#8 laruladelnorte
#7 Y bilis,mucha bilis. :hug:
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#8 Siempre será poca para lo que merecen.
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vicus. #21 vicus.
Con mucho más calado moral que el sobrevalorado premio Nobel, que se lo dan a cualquier tuercebotas.
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yoma #3 yoma
Como han dicho por ahí, si hubiera elecciones a presidente mundial, en estos momentos ganaba Sánchez por goleada. xD xD
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#12 Flamazares
#3 la verdad es que le pegaría, es la viva imagen de Nixon en Futurama
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#16 Lacasito.Pérez *
Bueno: a Ánsar le dieron la medalla del congreso de EEUU por sumarnos a la guerra de Irak. ¡Ah, perdón!: Me dicen por el pinganillo que pagamos con dinero público español un carísimo bufete de abogados yankis para enjabonar la operación de la automedalla.

(Nota: lo llamo "Ánsar" porque así se dirigió a él Bush: My friend Ansar)
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Veelicus #4 Veelicus
Lo he dicho varias veces, proximo secretario general de la ONU
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Solinvictus #10 Solinvictus
#4 equivale a presidente de comunidad de vecinos por lo que representa.
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Veelicus #17 Veelicus
#10 Puede ser, pero yo he sido presidente de mi comunidad de vecinos y nunca lo sere de la ONU
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#5 laruladelnorte
A frijolito lo van matar a disgustos. :foreveralone:
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#18 Leon_Bocanegra
No puede ser, si el mamarracho de Carlos Cuesta no para de repetir en su programa todos los días que Sánchez está aislado totalmente por la comunidad internacional.
Voy a empezar a pensar que en EsRadio mienten.
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frankye #14 frankye
Que buen presidente vamos a perder.
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#15 Perraka77
Premio Nobel de la Paz ya, solo por ver la cara de algunos.
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menéame