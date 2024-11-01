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Vaya semanita: Ser facha o no ser
Sketch Vaya Semanita: Hamlet, ser facha o no ser. El texto es demasiado corto. Al menos 50 caracteres
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#3
fernando_sierra
Dilema ninguno, como si hay que fusilar a 26 millones d españoles, niños incluidos. El facha siempre antes con el genocida que con España.
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#1
sotillo
Para unas risas si da
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#2
Macnulti_reencarnado
Rojelios, lo estáis haciendo muy bien. Ahora a por Andalucia!
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