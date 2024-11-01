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Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado

Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado  

Alguien en Siria ha encontrado algo completamente inesperado en el desierto y lo ha subido en vídeo a las redes: nada menos que uno de los “ojos” secretos del sistema antimisiles más avanzado de Washington, una pieza clave del sistema THAAD que rara vez debería aparecer fuera de entornos altamente controlados.

| etiquetas: thaad , misiles , intercepción , usa , siria , sistemas , defensa , secretos
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 laruladelnorte
no es descartable que escenas como esta se repitan, convirtiendo cada interceptación fallida en algo mucho más grave que un error táctico para el bando estadounidense: en una posible fuga de conocimiento estratégico para sus enemigos.

Los enemigos agradecen los conocimientos didácticos. :shit:
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azathothruna #6 azathothruna
#5 Que los chinos hagan misiles hipersonicos a precios nivel temu dice mucho
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Jose_Antonio_Martinez_1 #9 Jose_Antonio_Martinez_1
Contramedida en 3, 2, 1...
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Mañana esa zona será pasto de los drones xD
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mecheroconluz #3 mecheroconluz
#2 Que va, ahora son amiguitos.
3 K 42
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 no lo digo por el ex terrorista presidente de Siria xD
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josde #7 josde
#3 Para eso han puesto un terrorista de presidente de Siria
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Rembrandt #10 Rembrandt
La peña que se acerca a misiles tiene entre cero y media neurona..............

jugarse la vida para subir un vídeo a twitter....
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JanSmite #11 JanSmite *
#10 Acabo de ver una serie, basada en hechos reales, en la que unos chatarreros se llevan a casa una fuente de radiación abandonada que contenía Cesio-137, causando el accidente radiactivo más importante fuera de una central nuclear.

La abrieron, sacaron la sal de Cesio, que es luminiscente en la oscuridad, "¡oh, qué bonito!", así que el chatarrero propietario de la misma, empezó a regalarle un poquito de ese "arenilla" a cada familiar, a cada vecino, se la dejaban a los niños para que jugasen…
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Rembrandt #12 Rembrandt
#11 Puedo "entender" que en una chatarrería no esperes encontrar deshechos nucleares ..... aunque ponerse a jugar con materiales extraños es hacer mucho el idiota. No tocaría ni los materiales de una tele vieja.....

Pero en este caso hablamos de un puto misil, que saben que es un misil . Que saben que esas cosas explotan. Vale que no sepas que tienen sistemas de autodestrucción, pero joder, es que solo por el movimiento al acercarte puede explotar. Además, estoy seguro que en esos países todos los santos días sale por la tele "NO acercarse a misiles, cojones!"
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alfema #13 alfema
#11 Esto me recuerda a la película Pánico Nuclear, donde pasaba algo similar, unos pastores recogían la cabeza de una bomba nuclear que había perdido un avión israelí, al final palmaban por la radiación.
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laguerrillasilenciosa #14 laguerrillasilenciosa
#11 ¿Qué serie es? ¿Está bien?
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#8 Gurripander
Que lo eliminen, como a un escorpión venenoso, y hagan lo mismo, con todos sus artefactos de ultratumba...
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menéame