Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado  

Alguien en Siria ha encontrado algo completamente inesperado en el desierto y lo ha subido en vídeo a las redes: nada menos que uno de los “ojos” secretos del sistema antimisiles más avanzado de Washington, una pieza clave del sistema THAAD que rara vez debería aparecer fuera de entornos altamente controlados.
| etiquetas: thaad , misiles , intercepción , usa , siria , sistemas , defensa , secretos
Los enemigos agradecen los conocimientos didácticos.
jugarse la vida para subir un vídeo a twitter....
La abrieron, sacaron la sal de Cesio, que es luminiscente en la oscuridad, "¡oh, qué bonito!", así que el chatarrero propietario de la misma, empezó a regalarle un poquito de ese "arenilla" a cada familiar, a cada vecino, se la dejaban a los niños para que jugasen…
Pero en este caso hablamos de un puto misil, que saben que es un misil . Que saben que esas cosas explotan. Vale que no sepas que tienen sistemas de autodestrucción, pero joder, es que solo por el movimiento al acercarte puede explotar. Además, estoy seguro que en esos países todos los santos días sale por la tele "NO acercarse a misiles, cojones!"