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Esto cuela cada vez menos
¿A ti te parece bien que Israel asesine a todo el mundo que le apetezca cuando le dé la puta gana o tú también eres antisemita?
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etiquetas
:
israel
,
antisemitismo
,
genocidio
,
asesinos
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relacionadas
#1
eltxoa
Aquí en meneame no hay muchos de esos. Aquí hay discrepancias en muchos temas, pero en eso creo que solo tengo identificadas a 2 ratas y como es lógico las tengo en el ignore.
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#4
shake-it
#1
Lo que no sé es por qué no se llevan un strike de por vida por alentar actitudes genocidas. Yo creo recordar que identifiqué a tres gusanos miserables, que por supuesto han ido al ignore.
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#8
Varlak
#4
Pues porque entonces se harían otra cuenta, no avanzas nada.
Teniendo en cuenta que son una minoría, déjales que lo intenten, tampoco es bueno vivir en una burbuja absoluta en la que todo el mundo está de acuerdo contigo, y además a quien le molesta de verdad ya los tiene en el ignore.
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#15
eipoc
#4
por el mismo motivo que toda la prensa le baila el agua a Israel. Están metidos en toda la élites de los gobiernos.
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#16
AGlC
#4
No me gusta nada la hostidad que demostráis hacia hijos de puta de mierda come huevos de genocidas ¿No seréis unos antisemitas, verdad?
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#26
Supercinexin
*
#4
Porque el anterior dueño de Menéame era sionista militante y no los baneaba y la dirección de ahora ya pasa de banear a absolutamente nadie. Puedes darle vivas a Hitler, a E.T.A., a Israel, a Hamás, a Bin Laden o a quien quieras y no pasa nada.
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#14
xalabin
#1
Yo lo que más encuentro aquí es gente que no puede permitirse dejar de lado el más leve matiz cuando se trata de Israel, contemporizadores de sillón.
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6
#17
sieteymedio
#1
Aquí hay un montón. Lo que pasa es que se les ha ido tanto las olla a los israelíes, que ya no se atreven a salir a la luz.
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#21
pikutara
#1
De los que sí hay unos cuantos es de los que se llevan las manos a la cabeza por cualquier cosa que hagan Rusia, China, Irán, Venezuela... pero este asunto intentan esquivarlo y cuando no pueden condenan con la boca pequeña.
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#32
Tkachenko
*
#1
los multicuentas NAFO y ya está. Últimamente se están encubriendo bastante bien. Son los que comenta
#21
P.d: por aquí hay uno que ayer, después de que los sionazis cometieran una auténtica carnicería, preguntaba "si Líbano entraba en el acuerdo de alto el fuego" .
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K
40
#24
celyo
*
#1
Prueba a ir preguntando que les parece que Rusia invada Ucrania o si Irán es una dictadura teocrática, ... te hacen una buenas piruetas.
Prefiero pensar que la gente tiene diversidad de pensamiento, pero es que hay unos pocos que son binarios en pensamiento (o piensas como yo o eres facha).
0
K
14
#25
Mathrim
#1
Hay muchos más de los que se dejan ver, lo que pasa es que ya tienen la suficiente vergüenza como para no exponerla.
Me pregunto, que opina el votante medio de PP y VOX de todo esto, y si van a votar para apoyar a EEUU e Israel...
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#27
nemesisreptante
#1
yo entiendo a la gente que está a sueldo como muchos políticos españoles que nunca hablaban de Israel y que de repente son sus mejores amigos; pero el resto, son directamente gilipollas profundos?
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K
11
#13
mperdut
*
La película de Hind Rajab resume muy bien lo que es Israel. No solo no podían ir a rescatar a la niña palestina, única superviviente en un coche bombardeado con toda su familia muerta, si no que horas después cuando fueron a buscarla con una ambulancia, los genocidas israelís también asesinaron a los dos que iban en la ambulancia. La niña murió.
Muy recomendable, basada en hechos reales con las voces reales de las llamadas de teléfono de la niña.
Más que película acaba siendo un documental histórico sobre el genocidio de Israel en Gaza.
7
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103
#2
Feindesland
Si no lo entendéis, os falta mucho Schindler que tragar...
Este año, Hollywood ya está cogido para el rescate del piloto, pero el año que viene no nos libra nadie....
5
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77
#3
eltxoa
#2
Ya no vemos la tele. Que era un chisme que nos daba lentejas o repollo. Ahora cada uno ve lo que quiere.
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#10
Varlak
#3
Esa es la teoría, en la práctica la mayoría de la gente sigue tragando propaganda más a menudo aún que antes ¿O te crees que los videojuegos o los Youtubers son muy diferentes que Hollywood?
3
K
43
#7
security_incident
#2
Si hombre. Como si el piloto no fuera judío a cuyo bebé comieron los de Hamas el 7 O y, además, para más INRI, descendiente de víctimas del holocausto.
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73
#12
Feindesland
#7
ya... Hay que contar con eso también...
0
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17
#9
kwisatz_haderach
me acorde de la Version meme simpson
,
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#19
Cristian_AC
Cuando me dicen antisemita por apoyar que se deje de destruir y borrar del mundo y la historia al pueblo palestino... ¿Qué son los palestinos? ¿murcianos? y luego ves a los askenazis, claramente europeos, con muchos apellidos aún europeos decir que son descendientes directos del antiguo pueblo de allí y niegan que los palestinos son los antiguos judíos de verdad... Que yo parezco más judío que ésos polacos y alemanes jajaja.
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K
44
#5
shake-it
Como siempre, Mauro dando en la diana
2
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33
#20
almadepato
Las dos cosas. El cáncer mundial proviene de la avaricia que practican.
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#30
Tarod
#28
No es un deseo. Y me refería a algo mas gordo...
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14
#6
Tarod
Luego dentro de X años se quejarán cuando les pongan un bombazo en pleno tel aviv. No sé si lo veremos, pero pasará. Siglo tras siglo y no aprendemos
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#28
allaquevamos
#6
Llegas décadas tarde con tu deseo, eso ya ha pasado en numerosas ocasiones.
Un ejemplo :
es.wikipedia.org/wiki/Atentado_del_bus_de_la_calle_Dizengoff
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#18
blanjayo
¿Por qué beben champan?
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#11
laguerrillasilenciosa
Yo creo que la esta película termina con la CIA asesinando a Netanyahu.
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9
#22
Jack29
#11
la CIA esta colonizada por sionistas.
No matan a los suyos, fingen suicidio y les dan una jubilación dorada.
Mira a
Jeffrey Epstein
Palm Beach Pete!
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26
#33
laguerrillasilenciosa
#22
Ya, qué putada.
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K
9
#29
allaquevamos
Eso que dices es falso.
Si un comentario tuyo recibe una avalancha de negativos, pierdes karma por debajo de 6.
En ese momento ya no puedes comentar mas hasta recuperarlo, pero resulta que se queda estancado de por vida en 5.98.
Ojo, y eso sin strike ni nada, solo porque a X número de personas no les ha gustado algo que has comentado y se han dedicado a negativizarlo a saco.
Muy plural y dialogante todo. No me gusta lo que dices pues te cancelamos y listo.
0
K
7
#31
Andreham
#29
A la gente no suele gustarle que alguien como tú venga a defender a asesinos de niños y genocidas teocraticos.
0
K
8
#34
allaquevamos
#31
¿Quien ha dicho aquí que el comentario tenga que ver ni remotamente con el tema en cuestión de Gaza?
Y no, no tuvo nada que ver con este tema.
Y como muchos en MNM automáticamente asumes la posición ideológica o política del que os responde o comenta. Veo que eres uno de esos plurales y dialogantes.
1
K
27
#23
Selection
Yo tengo una respuesta fácil:
"Lo soy sí."
0
K
6
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34
comentarios)
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Teniendo en cuenta que son una minoría, déjales que lo intenten, tampoco es bueno vivir en una burbuja absoluta en la que todo el mundo está de acuerdo contigo, y además a quien le molesta de verdad ya los tiene en el ignore.
P.d: por aquí hay uno que ayer, después de que los sionazis cometieran una auténtica carnicería, preguntaba "si Líbano entraba en el acuerdo de alto el fuego" .
Prefiero pensar que la gente tiene diversidad de pensamiento, pero es que hay unos pocos que son binarios en pensamiento (o piensas como yo o eres facha).
Me pregunto, que opina el votante medio de PP y VOX de todo esto, y si van a votar para apoyar a EEUU e Israel...
Muy recomendable, basada en hechos reales con las voces reales de las llamadas de teléfono de la niña.
Más que película acaba siendo un documental histórico sobre el genocidio de Israel en Gaza.
Este año, Hollywood ya está cogido para el rescate del piloto, pero el año que viene no nos libra nadie....
Un ejemplo : es.wikipedia.org/wiki/Atentado_del_bus_de_la_calle_Dizengoff
No matan a los suyos, fingen suicidio y les dan una jubilación dorada.
Mira a
Jeffrey EpsteinPalm Beach Pete!
Si un comentario tuyo recibe una avalancha de negativos, pierdes karma por debajo de 6.
En ese momento ya no puedes comentar mas hasta recuperarlo, pero resulta que se queda estancado de por vida en 5.98.
Ojo, y eso sin strike ni nada, solo porque a X número de personas no les ha gustado algo que has comentado y se han dedicado a negativizarlo a saco.
Muy plural y dialogante todo. No me gusta lo que dices pues te cancelamos y listo.
Y no, no tuvo nada que ver con este tema.
Y como muchos en MNM automáticamente asumes la posición ideológica o política del que os responde o comenta. Veo que eres uno de esos plurales y dialogantes.
"Lo soy sí."