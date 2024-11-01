El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Soy iraní. Mi familia en Irán y yo apoyamos plenamente esta guerra y respaldamos la determinación del presidente Trump de aniquilar el régimen asesino de la República Islámica. Repito, NADA asusta más a los iraníes que la supervivencia del régimen: ni las bombas ni la destrucción de ninguna infraestructura. Sabemos que esta guerra no es contra el pueblo de Irán, sino contra uno de los regímenes terroristas más peligrosos que jamás hayan existido.
| etiquetas: hermann , tertsch , iraní , twitter , cuenta falsa , manipulación
Pero como aquí en España no se habla inglés, hay que dárselo a la gente masticadito.
x.com/MasMas2171/status/2041230426489159998
¿Esto no califica como bulo? ¿O es solo bulo cuando lo hace la derecha?
Porque me parece que están haciendo lo mismo que los tontos de VOX.
Ridiculizar al adversario torciendo la verdad
Traduce y omite lo que no interesa.
Hace no mucho vi a un personaje "español" pedir "ayuda" a Trump para acabar con el "socialismo" de Sánchez. Seguro que alguno estaría encantado de que bombardeasen el colegio de sus hijas con tal de recuperar la placidez de los años 40... las chorradas que defendéis algunos, joder
Pues darle a esto validez yo si diria que si califica como bulo, de VOX de nuevo, para variar.
No es lo que parece
Cuando pierden es por inútiles.
Simplemente se habra equivocado al citar el texto y por eso inicialmente no salia.
OK. He visto lo que ha enviado #4 así que me voy a quedar solo con "iría mamao".
Más cutre pero te saltas el tema
Así que sí, simplemente se dedica hacer eco de otro tuit que satisface su ego traduciéndolo y adaptándolo al nivel intelectual de sus seguidores.
O me explicas quién eres, nombre y algunos datos, o no me creo nada. Y os recomiendo que hagáis lo mismo
Solo está traduciendo lo que dice otra cuenta de X.
No me ha llevado más de 5 segundos comprobar esto. Un poco de sentido crítico joder. Que no paran de colarse bulos aquí día si y día también.
No tienes más que ver las respuestas a su tuit para ver que le respondían a su tuit original sin citar a nadie, si no no tendrían sentido las respuestas.
No es tan difícil. No hagamos lo mismo que hacen ellos. Somos mejores que ellos. Si ha sido una equivocación, se dice y ya está, por muy saco de mierda nazi que sea el susodicho. Claramente estaba intentando traducir el tuit del supuesto iraní, aunque ya sabemos que a esas horas probablemente ya llevaría 4 whiskys encima y tendría que guiñar un ojo para poder leer lo que estaba escribiendo.
A saber qué ha pasado.
Han enviado uno de los tweets que se spamea en una de las cuentas principales.
paradisiacaparavioladores pederastas...
Buscando en la cuenta, este es el tweet sin editar
xcancel.com/hermanntertsch/status/2041635149519946203
Terstsch retuitea un tweet de Mas Masir, una exiliada iraní
xcancel.com/MasMas2171
El texto en español es una traducción del texto en inglés de Masir. La captura del meneo esta editada y borra el tweet original para que parezca que Tertsch está hablando de él mismo.