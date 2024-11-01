El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta

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Soy iraní. Mi familia en Irán y yo apoyamos plenamente esta guerra y respaldamos la determinación del presidente Trump de aniquilar el régimen asesino de la República Islámica. Repito, NADA asusta más a los iraníes que la supervivencia del régimen: ni las bombas ni la destrucción de ninguna infraestructura. Sabemos que esta guerra no es contra el pueblo de Irán, sino contra uno de los regímenes terroristas más peligrosos que jamás hayan existido.