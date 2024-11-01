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El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta

El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta

Soy iraní. Mi familia en Irán y yo apoyamos plenamente esta guerra y respaldamos la determinación del presidente Trump de aniquilar el régimen asesino de la República Islámica. Repito, NADA asusta más a los iraníes que la supervivencia del régimen: ni las bombas ni la destrucción de ninguna infraestructura. Sabemos que esta guerra no es contra el pueblo de Irán, sino contra uno de los regímenes terroristas más peligrosos que jamás hayan existido.

| etiquetas: hermann , tertsch , iraní , twitter , cuenta falsa , manipulación
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73 comentarios
142 114 56 K 566 politica
Comentarios destacados:              
#2 Estaría borracho cuando lo puso.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Estaría borracho cuando lo puso.
50 K 478
#7 kreator
#2 fino el fascista, dices?
7 K 74
z3t4 #43 z3t4
#7 creo que es mas de wisky que de fino.
1 K 13
Sacronte #11 Sacronte
#2 Estaría puesto cuando estaba borracho
13 K 117
#31 eugeniodl
#11 Los medios de comunicación tergiversan mis palabras.
1 K 17
LokoYo_ #37 LokoYo_
#31 #7_ #3 Este es el post original que ha traducido.
Pero como aquí en España no se habla inglés, hay que dárselo a la gente masticadito.
x.com/MasMas2171/status/2041230426489159998
¿Esto no califica como bulo? ¿O es solo bulo cuando lo hace la derecha?
Porque me parece que están haciendo lo mismo que los tontos de VOX.
Ridiculizar al adversario torciendo la verdad
3 K 35
loborojo #40 loborojo
#37 pero si Twitter traduce picando a un botón ¿Tan inútiles son los Boxtantes?
2 K 33
#48 IsraelEstadoGenocida
#37 Y lo hace sin enlazar el twit original?
1 K 24
Alqui #57 Alqui
#48 Ha sido "periodista" del ABC y Telemadrid entre otros medios de "información" de la caverna. Entiende que no esta acostumbrado a citar fuentes o a valorar el trabajo de los demás.
0 K 7
JuanCarVen #54 JuanCarVen
#37 Se ha dejado lo más interesante, quiere que vuelva el hijo del Sha.
Traduce y omite lo que no interesa.
1 K 19
#61 konde1313
#37 Es bulo cuando traduce un tweet de una cuenta claramente fake sin decirlo o enlazar el mensaje original.
0 K 12
Fariseo #62 Fariseo
#37 Bulo no sé, propaganda vomitiva seguro.
Hace no mucho vi a un personaje "español" pedir "ayuda" a Trump para acabar con el "socialismo" de Sánchez. Seguro que alguno estaría encantado de que bombardeasen el colegio de sus hijas con tal de recuperar la placidez de los años 40... las chorradas que defendéis algunos, joder
0 K 7
#63 AGlC *
#37 ¿Algo que ha publicado alguien que dice ser Irani, y hablar por lo visto en nombre de los 90 millones de ciudadanos de Irán, y que como avatar usa una imagen creada por IA, se supone que es algo a lo que hayamos de darle alguna importancia? ¿Y que un eurodiputado tenga que traducir y repostear como si significase algo o justificase algo?

Pues darle a esto validez yo si diria que si califica como bulo, de VOX de nuevo, para variar.  media
0 K 7
#14 cybermouse
#2 ¿Y cuando no? :-D
2 K 26
angeloso #27 angeloso
#2 Si tuviese que esperar a estar sobrio no abriría la boca.
1 K 21
Raúl_Rattlehead #35 Raúl_Rattlehead
#2 ¿Y cuando no lo está? Hasta durmiendo va pedo.
0 K 8
#65 osids
#2 Este hombre siempre está borracho es difícil que no estuviera borracho xD
0 K 10
devilinside #68 devilinside
#65 Al menos no fuma, evitando prender fuego a sus interlocutores
1 K 21
devilinside #66 devilinside
#2 Igual estaba sobrio, y como no está acostumbrado, la ha liado
0 K 11
Rixx #67 Rixx
#2 Le habrá hackeado Wyoming xD
0 K 8
xyria #71 xyria *
#2 A ver, la borrachera es su estado natural, en todo caso, sobrio, por la falta de costumbre sus neuronas no trabajan como debieran.
0 K 10
#73 mosquis
#2 Estado natural.
0 K 9
#12 Eukherio
#4 Ya, es simple propaganda estándar. Traduce el mensaje de una cuenta norteamericana que dice que es iraní pero que apoya que destruyan el país y gobierne el hijo del sha.
15 K 154
par #17 par
#12 Puede, pero incluso asi, la noticia es bastante manipuladora si #4 es cierto.
5 K 32
#21 Eukherio
#17 Pero tiene menos gracia. Es la manipulación estándar de redes: mirad lo que dice este iraní puro que solo comparte propaganda, no tiene foto, escribe en inglés y vive en América, pero dice que representa la voluntad popular de allí.
4 K 45
par #33 par
#21 Vale, pero entonces di esto.
0 K 6
#49 NO86 *
#17 Qué más da? O incluso mejor así, calumnia que algo queda. Se lo merece, porque de todas formas lo que diría esto de su persona, si esto fuera cierto, es cierto.
0 K 7
par #51 par
#49 Da que no nos deberiamos poner a su nivel. Que no deberiamos inventar noticias como hace el. Que no deberiamos perder toda credibilidad como ha hecho el. Si a ti te parece que que mas da... A mi no me lo parece.
1 K 9
#58 NO86 *
#51 A mí eso de no ponerse a su nivel no veo que nos sirva de nada. Ellos manipulan y ganan.
Cuando pierden es por inútiles.
0 K 7
par #72 par
#58 Pues yo pienso todo lo contrario.
0 K 6
MasterChof #53 MasterChof
#12 hombre, yo creo que un mensaje en Twitter de un iraní pidiendo la destrucción de su país es más que suficiente para que EEUU e "Israel" lo destruyan. Pensad que es iraní. Si pide eso el sabrá mejor que nadie. Además lo ha escrito en un mensaje.
0 K 15
Ah_no_nimo #15 Ah_no_nimo
#4 Mira que me cae gordo, pero tienes razón, no es lo que parece.
Simplemente se habra equivocado al citar el texto y por eso inicialmente no salia.
12 K 88
earthboy #18 earthboy *
Iría mamao y le ha fallado el farsi.

OK. He visto lo que ha enviado #4 así que me voy a quedar solo con "iría mamao".
1 K 13
Fisionboy #23 Fisionboy
#4 Quería poner el twit original, pero menéame tiene vetado los envíos de Twitter (sí, para mí siempre será Twitter).
1 K 19
celyo #41 celyo
#23 podrías haber hecho un artículo.

Más cutre pero te saltas el tema :troll:
1 K 18
imagosg #46 imagosg
#23 Y todos los trolls en manada intentando tirar la noticia para ocultar el ridículo de éste facha casposo... :palm:
0 K 11
Asmode0 #47 Asmode0
#23 pues la puedes autodescartar porque es un bulo, antes de que te la cierren y te penalice más.
0 K 10
BM75 #24 BM75
#13 Este mierda es pura escoria, pero lee a #4
1 K 14
Manuel.G #25 Manuel.G
#4 Decía yo que no era posible xD
0 K 10
Jack29 #26 Jack29
#4 tienes razon. pero no quita que la cuenta a la que cita es un pedazo bot astroturfer propagandista de caaaaalle.
1 K 9
#42 Jalzhar *
#4 Las fechas no coinciden. Aparentemente es un post que borró y luego lo subió correctamente. No obstante, el post de la cuenta iraní es anterior.

Así que sí, simplemente se dedica hacer eco de otro tuit que satisface su ego traduciéndolo y adaptándolo al nivel intelectual de sus seguidores.
1 K 12
craigvalen #3 craigvalen
No puede ser cierto. xD
3 K 47
#6 kreator
Spam. Que vuelva el ban a fuentes asquerosas (aunque está concreto sea "diferente'. Estará borracho)
3 K 42
Aokromes #1 Aokromes
pillote.
4 K 37
Priorat #38 Priorat *
Y esto, amigos, demuestra porque las cuentas anónimas que explican su vida me importan una mierda.

O me explicas quién eres, nombre y algunos datos, o no me creo nada. Y os recomiendo que hagáis lo mismo
2 K 36
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Y pensar que este infraser está viviendo a cuerpo de rey de los impuestos de los europeos...
2 K 29
MasterChof #55 MasterChof
#5 y siendo iraní, que es mi más Jose, que no sea ni europeo
0 K 15
Sadalsuud #30 Sadalsuud
A mi me fascina que clase de procesos mentales pueden llevar a alguien a afirmar que Irán es un régimen totalitario, que lo es, pero olvidarse 100% de Arabia Saudita que es lo mismo, o el resto de países del golfo pérsico, o marruecos... Luego me acuerdo que esta carcunda tardofranquista esta en esto de la política para llenarse los bolsillos, e igual que aquí los natontados intentan hacernos comulgar con ruedas de molino por 4 cacahuetes, estos desde sus poltronas y con los bolsillos llenos de billetes solo quieren seguir chupando de la teta publica y venderán a su madre y mentirán como bellacos todo lo que haga falta.
1 K 24
Nihil_1337 #9 Nihil_1337 *
Acabo de poner al ignore a uno que juraba y perjuraba que la mayoría de la población Iraní quiere que estados unidos "arrase con el país para que caiga el regimen" Lo mismo era Hermann! xD
3 K 21
#10 Maikimaik
Grande Hermann, siempre al servicio del humor.
2 K 21
kosako #22 kosako
Ehm... Es bulo o errónea. Por mucho que me parezca un desgraciado, está cortado justo para que no se vea que lo que hace es traducir un retweet..
2 K 20
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre *
Ayer o antes de ayer también hubo problemas en la BBC, no sé si en su cuenta de X o en su web, de un supuesto iraní que vivía eb Teherán que pedía que les lanzasen un bomba nuclear para acabar con el régimen que preferían arriesgarse a morir a vivir así y blablabla, tuvo mucha repercusión y evidentemente tuvieron que borrarlo
0 K 19
Asmode0 #45 Asmode0
A ver, que no es por defender al saco de mierda este pero ya en el primer comentario de la página que enlaza el tuit ya explica que es un bulo.

Solo está traduciendo lo que dice otra cuenta de X.

No me ha llevado más de 5 segundos comprobar esto. Un poco de sentido crítico joder. Que no paran de colarse bulos aquí día si y día también.  media
2 K 16
TikisMikiss #52 TikisMikiss
#45 Eso lo cambió después el Hermann.

No tienes más que ver las respuestas a su tuit para ver que le respondían a su tuit original sin citar a nadie, si no no tendrían sentido las respuestas.
0 K 10
Asmode0 #70 Asmode0 *
#56 #52 claramente ha puesto el tuit y se ha olvidado de citar al otro tuit original que quería traducir por eso ha puesto otro o lo ha editado.

No es tan difícil. No hagamos lo mismo que hacen ellos. Somos mejores que ellos. Si ha sido una equivocación, se dice y ya está, por muy saco de mierda nazi que sea el susodicho. Claramente estaba intentando traducir el tuit del supuesto iraní, aunque ya sabemos que a esas horas probablemente ya llevaría 4 whiskys encima y tendría que guiñar un ojo para poder leer lo que estaba escribiendo.
0 K 10
Fisionboy #56 Fisionboy
#45 El tuit que enlaza el portal es este... x.com/hermanntertsch/status/2041635704896373243

A saber qué ha pasado.
0 K 11
Mltfrtk #20 Mltfrtk *
La propaganda fascista de copiar/pegar que les llega a todos los ultrababas fachos around the world.
0 K 15
#19 Wizardd
Leedlo con voz de borracho. Se entiende mejor.
1 K 14
BastardWolf #69 BastardWolf
Esto es como los venezolanos y cubanos (y hasta españoles) que piden que el ejército de USA asalten su pais. Unos putos traidores
0 K 12
Spirito #8 Spirito
Una escoria.
1 K 12
Doisneau #59 Doisneau
Ya hasta envios de finofilipino, muchas gracias a los que contribuis a hacer meneame un poquito peor dia a dia :hug:
0 K 12
haprendiz #16 haprendiz *
Edit
0 K 11
mudito #64 mudito
Jaaajajaja, es como Carlos Areces, cada día es un personaje nuevo  media
0 K 10
Glidingdemon #50 Glidingdemon
Puede ser que el autor del post sea un antiguo financiador, de los voxtrencos, de ahí que el borracho fascista tenga línea directa con ellos, y en un delirio etílico no sepa lo que carajo hizo con el post. Lo mismo acababa de llegar de una de esas fiestas bruxelenses de "papas" y iba como un piojo. xD xD xD xD
0 K 7
LokoYo_ #34 LokoYo_ *
......
0 K 7
noqdy #32 noqdy *
Vamos, que alguien en el lobby de la Red Atlas, que controla millones de cuentas fake en granjas de bots, que y llevan las cuentas de muchas figuras de la ultraderecha la ha liado.
Han enviado uno de los tweets que se spamea en una de las cuentas principales.
0 K 7
#39 rystan
Lo único que quiere USA es el petróleo y le ha salido mal. Si se quiere aniquilar el régimen hay que hacerlo desde dentro, pero es que no están por eso.
0 K 7
#44 pablogad
Seguro que recuerdan con cariño al sha en Irán, un régimen ultra corrupto que tenía a todos oprimidos mientras una pequeña élite se quedaba con toda la riqueza. Cuando la tasa de alfabetización era del 15% y había un régimen de terror con una policía secreta de las más brutales del mundo.. vamos, que estarán deseando que gobierne el hijo.
0 K 7
f2105 #60 f2105
Me da igual que esté traduciendo un post de una supuesta tía Iraní que ni vive en Irán y que es seguidora de Reza Pahlavi. Qué le pregunten a los iranis que viven en Irán que opinan del tema con el papá de Reza Pahlavi sobre la SAVAK y otras lindezas que sufrieron. Al hijo no lo quieren ni ver y con razón. A mi cómo si traduce a un Español que vive en la conchinchina y que es seguidora acérrima de Franco y lo bueno que fue. A tomar viento uno y lo que traduzca de los propagandistas.
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#28 Wololot
"Soy judío, sobrevivi al Holocausto!"
0 K 7
Sadalsuud #36 Sadalsuud
#28 No confundir con "soy sionista, compré mi vida pagando a los nazis para que me dejaran irme a palestina y luego copie al 100% sus métodos de terror y exterminio, pero aproveche la carta del holocausto hasta el hastío más asqueroso y profundo... Somos la hez del mundo, pero el zanahorio nos come de la mano a cambio de que no revelemos todo lo que hizo con nuestro chico, epstein, en su isla paradisiaca paravioladores pederastas...
0 K 10
Lenari #29 Lenari
{0x1f514} BULO

Buscando en la cuenta, este es el tweet sin editar
xcancel.com/hermanntertsch/status/2041635149519946203

Terstsch retuitea un tweet de Mas Masir, una exiliada iraní
xcancel.com/MasMas2171

El texto en español es una traducción del texto en inglés de Masir. La captura del meneo esta editada y borra el tweet original para que parezca que Tertsch está hablando de él mismo.
3 K -8

menéame