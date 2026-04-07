Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán

Donald Trump ha dado marcha atrás. “Esta noche morirá toda una civilización”. La amenaza de Donald Trump, redoblando la presión sobre Irán a escasas horas de que venza el plazo del último ultimátum dado a Teherán, ha sido interpretada por algunos expertos legales como un anuncio de un genocidio. Organismos de derechos humanos y multilaterales ya habían advertido de que amenazar con eliminar las infraestructuras eléctricas y los puentes como un crimen de guerra, en tanto que instalaciones civiles.