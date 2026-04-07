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Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán

Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán

Donald Trump ha dado marcha atrás. “Esta noche morirá toda una civilización”. La amenaza de Donald Trump, redoblando la presión sobre Irán a escasas horas de que venza el plazo del último ultimátum dado a Teherán, ha sido interpretada por algunos expertos legales como un anuncio de un genocidio. Organismos de derechos humanos y multilaterales ya habían advertido de que amenazar con eliminar las infraestructuras eléctricas y los puentes como un crimen de guerra, en tanto que instalaciones civiles.

| etiquetas: trump , irán , ultimátum , taco
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
jm22381 #2 jm22381
Fijo que pagó al de Pakistán para que le rogara tiempo en redes y poder quedar de magnánimo... {0x1f64a}
4 K 79
reithor #12 reithor
#2 el primer ministro paki ha puesto en x el mensaje que le han mandado de la casa blanca sin quitar la linea de "primer draft del tweet en X del primer ministro paki".
0 K 11
carakola #15 carakola
#2 Al de Pakistán creo que ya lo tiene en nómina. ¿No es el que salió tras encerrar al candidato ganador, que se acercaba a China y Rusia, con lawfare?
1 K 30
efectogamonal #9 efectogamonal
Es todo una comedia.

Mucho ojo a esto {0x1f525}
4 K 76
#8 carlos24
No se por qué pero de todas las posibilidades esta realmente me alegra. Por qué este es suficientemente hijo de la gran puta y megalómano como para querer ser recordado por la historia como el segundo presidente americano en haber tirado un pepinazo nuclear.
Que sí, que también es en mucho sentidos un cobarde (TACO y tal) y no tiene ningún plan o puta idea de lo que hace (siendo esto es la punta del iceberg de lo horrible y repugnante que es como persona), pero me estaba empezando a dar ansiedad sobre muchas de las posibilidades reales ahora con la fecha límite acercandose.
5 K 62
Dramaba #1 Dramaba
Taco, Taco, Taco que mi Taco
Taco, Taco, Taco
Taco, Taco, Taco que mi Taco
Taco, Taco, Taco
5 K 56
#4 raul.ina *
#1 me imagino a ralph wiggum dando vueltas alrededor de niños sentados diciendo "taco, taco, taco..." xD
2 K 23
#18 diosmioporque
Lo he visto en el telegram de los iraníes.

"Trump aceptó un plan de 10 puntos
Presidente de Estados Unidos: Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base práctica para negociar. Casi todos los diferentes puntos de desacuerdo anteriores entre Estados Unidos e Irán han sido acordados.

Acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán por 2 semanas. Será un alto el fuego bilateral.
@Farsna"


Y además acaban de publicar:


"Declaración del Consejo Supremo…   » ver todo el comentario
3 K 46
Gotsel #14 Gotsel
Y el planeta entero pendiente a todas horas de las delirantes ocurrencias de un viejo demente. Surrealista es poco, si queda vida inteligente en los USA, espero que corrijan de alguna este entuerto mundial.
4 K 40
produccionesrubio #5 produccionesrubio
Ya he perdido la cuenta de las prórrogas a cada ultimátum. Pasado mañana se inventará otra cosa y así sucesivamente.
2 K 39
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Para sorpresa de nadie, supongo. Trump "negocia" así, con amenazas.
3 K 39
JanSmite #16 JanSmite *
Su post en su red social particular:

"Tras las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y
el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que
solicitaron que | suspendiéramos el envío de la fuerza destructiva prevista para esta noche
a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la
APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de
Ormuz, | aceptamos suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un
periodo de dos semanas. ¡Esto supondrá

…  media   » ver todo el comentario
1 K 32
Dramaba #7 Dramaba
Y ahora ya para rematar el tema tendría que salir el de Pakistán diciendo que "no le metan es estos fregaos, que él no ha pedido nada..." :troll:
1 K 23
#11 IanGibson
Es la versión yanki del "sujetadme que lo mato!" mientras no tiene a nadie a su lado.
1 K 21
#21 Leclercia_adecarboxylata
Venga, tenemos dos semanas para que lo echen de una vez.
0 K 20
Asmode0 #10 Asmode0 *
Alguien tenía dudas? Ahora esperamos a la noticia del líder de Irán o de Pakistán o de sus fuerzas armadas diciendo que ellos no han pedido nada, que estaban preparados para el ataque y que no han llegado a ningún acuerdo.

TACO una vez más haciendo el puñetero ridículo. Es que ya no sabe ni cómo salir de Irán sin que se note que están haciendo el ridículo.
1 K 14
#13 Onaj
Dos semanas para comprar yodo.
0 K 12
lvalin #22 lvalin
El mamarrachómetro explotó por enésima vez en este mandato presidencial....
0 K 10
lvalin #23 lvalin
Me pregunto que commodities habrán escalado brutalmente desde "¡Que viene una explosión nuclear!!!!!" a "....pero dentro de dos semanas"
0 K 10
#24 Zamarro *
Parece que vuelve a pasar que "alguien" con informacion privilegiada vuelve a hacer un corto justo antes de que Trump hable y se forra!
Corto de 52 millones de Dolares.
x.com/DeFiTracer/status/2041647704434979211

Si esto es cierto y se confirma, pues alguien se acaba de forrar!
0 K 8
#17 Zamarro
¿No os parece extraño que TODO el planeta, DECENAS de lideres de paises aliados, hasta el PAPA, le ha pedido a Trump que pare la guerra, y el tipo le hace caso de repente a un pavo de ¿PAKISTAN??? para un alto el fuego?
Extraño cuanto menos.
0 K 8
SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones
A lo dos y a las que no tienen alas... dos y cuarto...

#17 Claro que es raro. Suena a que los pakistaníes le han dicho al cacho de mierda naranja que como la líe tiran todo lo que tienen ellos.
1 K 33
#25 Kuruñes3.0
Me alegra que fuese otro penultimatum, pero este es tan metiroso que lo que diga no garantiza nada.
0 K 7
#26 Hemin
aquí nos olvidamos que el pacto no ha sido con israel, que esos van por libre
0 K 6

menéame