Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán

Donald Trump ha dado marcha atrás. “Esta noche morirá toda una civilización”. La amenaza de Donald Trump, redoblando la presión sobre Irán a escasas horas de que venza el plazo del último ultimátum dado a Teherán, ha sido interpretada por algunos expertos legales como un anuncio de un genocidio. Organismos de derechos humanos y multilaterales ya habían advertido de que amenazar con eliminar las infraestructuras eléctricas y los puentes como un crimen de guerra, en tanto que instalaciones civiles.
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Mucho ojo a esto
Que sí, que también es en mucho sentidos un cobarde (TACO y tal) y no tiene ningún plan o puta idea de lo que hace (siendo esto es la punta del iceberg de lo horrible y repugnante que es como persona), pero me estaba empezando a dar ansiedad sobre muchas de las posibilidades reales ahora con la fecha límite acercandose.
Taco, Taco, Taco
Taco, Taco, Taco que mi Taco
Taco, Taco, Taco
"Trump aceptó un plan de 10 puntos
Presidente de Estados Unidos: Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base práctica para negociar. Casi todos los diferentes puntos de desacuerdo anteriores entre Estados Unidos e Irán han sido acordados.
Acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán por 2 semanas. Será un alto el fuego bilateral.
@Farsna"
Y además acaban de publicar:
"Declaración del Consejo Supremo… » ver todo el comentario
"Tras las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y
el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que
solicitaron que | suspendiéramos el envío de la fuerza destructiva prevista para esta noche
a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la
APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de
Ormuz, | aceptamos suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un
periodo de dos semanas. ¡Esto supondrá
… » ver todo el comentario
TACO una vez más haciendo el puñetero ridículo. Es que ya no sabe ni cómo salir de Irán sin que se note que están haciendo el ridículo.
Corto de 52 millones de Dolares.
x.com/DeFiTracer/status/2041647704434979211
Si esto es cierto y se confirma, pues alguien se acaba de forrar!
Extraño cuanto menos.
#17 Claro que es raro. Suena a que los pakistaníes le han dicho al cacho de mierda naranja que como la líe tiran todo lo que tienen ellos.