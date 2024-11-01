Irán: Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán no incluye el Líbano

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.
| etiquetas: irán , israel , líbano , guerra
Poco ha tardado Israel en incumplir, cosa que era esperable viendo las actuaciones de los últimos tiempos, y más cuando negocias con gente buscada por la corte penal internacional por crímenes de guerra
Este en concreto, por desgracia.