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Irán: Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán no incluye el Líbano

Irán: Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán no incluye el Líbano

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

| etiquetas: irán , israel , líbano , guerra
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2 comentarios
4 0 0 K 45 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Pues ya estaría el acuerdo roto.

Poco ha tardado Israel en incumplir, cosa que era esperable viendo las actuaciones de los últimos tiempos, y más cuando negocias con gente buscada por la corte penal internacional por crímenes de guerra
2 K 39
Alakrán_ #1 Alakrán_
Ya quedan 9 puntos por incumplir.
Este en concreto, por desgracia.
1 K 23

menéame