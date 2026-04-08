Crisis en Líbano: Israel arresta a un casco azul y la ONU habla de violación del derecho internacional

Un miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz fue detenido temporalmente por las IDF en el sur del Líbano, lo que provocó una firme protesta de la Unifil. Además, las investigaciones preliminares indican que la muerte de un soldado indonesio, el 29 de marzo, fue causada por un tanque israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detuvieron el martes por la noche a un soldado de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) tras bloquear un convoy en el sur del Líbano.
| etiquetas: libano , israel , arresta , casco , azul
Pero si el trabajo que está haciendo la ONU es callar ante la violación del derecho internacional por parte de Israel, no vengáis ahora a hablar de violaciones.
Ya que estáis ahí, podíais denunciar bien alto las violaciones de Israel.