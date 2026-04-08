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Crisis en Líbano: Israel arresta a un casco azul y la ONU habla de violación del derecho internacional

Crisis en Líbano: Israel arresta a un casco azul y la ONU habla de violación del derecho internacional

Un miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz fue detenido temporalmente por las IDF en el sur del Líbano, lo que provocó una firme protesta de la Unifil. Además, las investigaciones preliminares indican que la muerte de un soldado indonesio, el 29 de marzo, fue causada por un tanque israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detuvieron el martes por la noche a un soldado de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) tras bloquear un convoy en el sur del Líbano.

| etiquetas: libano , israel , arresta , casco , azul
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Arrestado? Ha tenido suerte de seguir vivo viendo los últimos capítulos
5 K 76
End #2 End
#1 bueno... Suerte, suerte... A lo mejor ahora lo usan de "donante" de órganos... O lo violan...
2 K 18
makinavaja #5 makinavaja
#2 O todo a la vez.... que los sionazis son muy de aprovechar todo... :-D :-D :-D
1 K 15
josde #3 josde
#1 Les habrá dao vergüenza cargárselo.
1 K 23
#4 soberao
#1 Bueno, Israel tampoco está para aumentar todavía más su fama de saltarse las leyes internacionales y de sanguinarios, que todavía queda más de un mes para cantar en Eurovision...
0 K 20
Javi_Pina #8 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
2 K 24
#6 luckyy
El nivel de paz sionista
1 K 15
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
La colonia sionista en Palestina siempre ha violado todo derecho internacional, cuando las tornas se cambien contra ellos, que no pidan que se respete.
1 K 15
Malinke #9 Malinke
«"Cualquier interferencia con su trabajo es una violación de la resolución 1701", expresa el comunicado, en referencia a los soldados de la misión internacional.»

Pero si el trabajo que está haciendo la ONU es callar ante la violación del derecho internacional por parte de Israel, no vengáis ahora a hablar de violaciones.
Ya que estáis ahí, podíais denunciar bien alto las violaciones de Israel.
1 K 14
Fantasma_Opera #10 Fantasma_Opera
¿"Arresta"? Secuestra, rapta. Ay, la violación sistémica del lenguaje...
0 K 10

menéame