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España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social y todos se acuerdan de este vídeo de Feijóo: "Qué mal ha envejecido

España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social y todos se acuerdan de este vídeo de Feijóo: "Qué mal ha envejecido  

“España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura” – Feijoó, 2023. Objetivo conseguido, a pesar del PP. La buena nueva, como era de prever, ha sido recibida por el principal partido de la oposición con cierto resquemor, algo que sorprende si nos atenemos a las declaraciones que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, realizaba hace tres años, cuando trazaba los objetivos económicos del país que aspiraba a gobernar.

| etiquetas: hemeroteca , feijóo , afiliados , seguridad social
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5 comentarios
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Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Ya, ya, pero el suegro de Pedro Sánchez tenía unas saunas de maricones.
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Kantinero #2 Kantinero
#1 Y Begoña, no olvides Begoña....
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devilinside #3 devilinside
#2 Que además es un tío, lo que lleva al comentario número #1 y he cerrado el círculo con un solo comentario
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#4 Mk22
22 millones de afiliaciones, que no es lo mismo que afiliados.
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Delay #5 Delay *
@imparsifal En casi 20 años por Menéame jamás he visto una media de karma tan elevada como ahora (16,33).
Normalmente siempre ha estado entre 8 y 12.
Igual los últimos cambios en el algoritmo no le están quitando peso a los karma 20, sino más bien lo contrario :-P  media
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menéame