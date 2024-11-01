España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social y todos se acuerdan de este vídeo de Feijóo: "Qué mal ha envejecido  

“España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura” – Feijoó, 2023. Objetivo conseguido, a pesar del PP. La buena nueva, como era de prever, ha sido recibida por el principal partido de la oposición con cierto resquemor, algo que sorprende si nos atenemos a las declaraciones que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, realizaba hace tres años, cuando trazaba los objetivos económicos del país que aspiraba a gobernar.