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Tras resucitar por enésima vez, Jesucristo se convierte en la segunda persona con más resurrecciones por detrás de Pedro Sánchez

Tras resucitar por enésima vez, Jesucristo se convierte en la segunda persona con más resurrecciones por detrás de Pedro Sánchez

El pasado domingo, Jesucristo resucitó por enésima vez y se convirtió en la segunda persona con más resurrecciones de la historia por detrás de Pedro Sánchez. El hijo de Dios completó su milésima noningentésima nonagésima resurrección y se acercó un poco más al presidente del Gobierno de España.

| etiquetas: jesucristo , segunda , persona , resurrecciones , detrás , pedro , sánchez
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6 comentarios
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#3 laruladelnorte
“Sánchez ha resucitado de una pandemia, un volcán, un apagón, numerosos casos de corrupción y varias guerras; por su parte, Jesucristo solo sobrevivió a una crucifixión”, apuntan desde el PSOE. “No le quitamos mérito, solo ponemos las cosas en contexto”, añaden.

Le gana Pedro por goleada. :-D
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#5 Maikimaik
#3 Qué pena que no hayan puesto la resurrección más bíblica de todas, con sus judas y todo: cuando le montaron la gestora los partidarios de Susana Díaz.
La gente ya no se acuerda de estos rollos, por eso vale la pena volver a ver NTMEP desde la primera temporada.
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Spirito #1 Spirito *
Más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez. xD xD xD

A ver, que el tío está resultando ser un máquina.
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ronko #2 ronko
Y Goku o Kenny.
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#4 Flamazares
El tío ha resucitado tras una de las peores gestiones del COVID de Europa, con 120.000 muertos, ha resucitado tras dos secretarios generales imputados por corrupción, ha resucitado después de que se supiera que manipuló los votos en todas las primarias del PSOE en las que participó antes de ser presidente del gobierno, ha resucitado tras a haber ayudado a su hermano a cometer fraude fiscal...

Y en todo esto, el verdadero héroe en la sombra del PSOE se llama Alberto, y se apellida Núñez Feijoo.
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SMaSeR #6 SMaSeR
#4 Astrosurfer detected. Al ignore!
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menéame