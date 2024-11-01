Tras resucitar por enésima vez, Jesucristo se convierte en la segunda persona con más resurrecciones por detrás de Pedro Sánchez

El pasado domingo, Jesucristo resucitó por enésima vez y se convirtió en la segunda persona con más resurrecciones de la historia por detrás de Pedro Sánchez. El hijo de Dios completó su milésima noningentésima nonagésima resurrección y se acercó un poco más al presidente del Gobierno de España.
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Le gana Pedro por goleada.
La gente ya no se acuerda de estos rollos, por eso vale la pena volver a ver NTMEP desde la primera temporada.
A ver, que el tío está resultando ser un máquina.
Y en todo esto, el verdadero héroe en la sombra del PSOE se llama Alberto, y se apellida Núñez Feijoo.