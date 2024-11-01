edición general
68 meneos
70 clics
El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano

El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano

El Ejército de Israel mantuvo retenido este martes durante una hora a un soldado español, casco azul de la ONU en Líbano, según ha confirmado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles, que se ha reunido con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitell, ha explicado que el convoy de militares españoles estaba llevando aprovisionamientos a la misión de paz cuando varios soldados israelíes dieron el alto al convoy, reteniendo al casco azul español.

| etiquetas: israel , ejército , casco azul , líbano , españa
57 11 0 K 388 actualidad
24 comentarios
57 11 0 K 388 actualidad
Comentarios destacados:        
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Retiene? No, secuestra.
17 K 229
antesdarle #12 antesdarle
#2 eso no entra dentro de la jerga del pueblo De Dios, no digas secuestrar, di retener, y no digas han asesinado si no, han muerto
0 K 11
makinavaja #3 makinavaja
A ver los comentarios de VOX a esto.... :-D :-D :-D :-D
7 K 107
devilinside #1 devilinside
El Ejército de la única democracia de Oriente Medio, cosas de demócratas
6 K 75
#11 soberao *
#1 El ejército de la teocracia fascista más genocida de la zona, el ejército de Israel, donde seguro que hay entre los que secuestraron al soldado español gente que habla español de forma nativa, que la mayoría son mercenarios de otros países con doble nacionalidad.
3 K 45
devilinside #13 devilinside
#11 Creo que tu comentario se ajusta más a la realidad que el mío, pero no he podido evitar hacerlo en modo centrista constitucionalista
1 K 29
klabervk #5 klabervk *
Ya han asesinado a Cascos Azules...

Deberían ser juzgados. Europa está comprada, pero el resto del mundo observa atónito y no perdonará jamás al imperio epsteinsionista...
4 K 62
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Veo españoles muyespañoles defensores de Israel implosionando.
4 K 57
shake-it #20 shake-it
#4 Qué va, para los españoles muy españoles, la ONU es un nido de comunistas y se lo tiene bien merecido.
0 K 18
devilinside #22 devilinside
#20 Y la culpa la tiene Perro Chanche por mandarlos allí para defender a los moros terroristas islámicos en lugar de a los legítimos propietarios del país
0 K 11
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Esto refuerza el apoyo de los malnacidos "patriotas" a Israel, como hicieron tras el asesinato de Couso con EEUU.
3 K 49
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Malditos sionazis.
1 K 33
#9 soberao
Al final lo que no se sabía de esta noticia: www.meneame.net/story/crisis-libano-israel-arresta-casco-azul-onu-habl es que el casco azul era español. Israel sabe muy bien a quién acosar, no verás esto con un casco azul alemán o nórdico...
1 K 27
#14 soberao *
Del artículo: "Además, ha anunciado que trasladó "la protesta más enérgica" a Israel, tras lo cual el soldado fue liberado "en menos de una hora" y que le han asegurado que investigarán dicho comportamiento y lo enjuiciarán por si existiera posibilidad de sanción."

A ver en que queda todo esto, pero ni han expulsado al embajador israelí, ni parece que vaya a haber nada más, que Israel "solo se estaba defendiendo".
Mañana cuando cascos azules e invasores genocidas se líen a tiros ganará el que tenga mas puntería pero será tarde, porque nadie está diciendole a Israel que se vuelva a su casa con sus muertos, que los cascos azules están en Líbano, no en Israel.
1 K 27
Ripio #19 Ripio
A ver lo que dice Frijolito sobre esto.

Igual es que el casco azul iba provocando.
0 K 20
shake-it #21 shake-it
#19 Es que los visten como terroristas... Para "Israel" todos somos terroristas mientras no apoyemos su genocidio.
1 K 38
vicus. #15 vicus. *
Lo retienen en 20minutos, si fuesen lo iraníes sería secuestro y crimen de guerra, pero al tratarse de los sionistas pues, le lobby es el lobby y los amigos de BIbi el carnicero d Gaza son los que pagan.
0 K 15
Rogue #18 Rogue
La familia de Yarza, liderada por Fernando de Yarza López-Madrazo, dueña del grupo editorial Henneo (20 minutos, Heraldo de Aragón), mantiene una ideología editorial de centro-derecha, defensora de la unidad de España, la Constitución de 1978 y la monarquía parlamentaria. Promueven el liberalismo económico, la libertad de empresa y de prensa.
¿Otro pececillo financiado por ACOM?
0 K 14
Malinke #23 Malinke
No se reune con la embajadora de Israel, no.
0 K 11
strike5000 #24 strike5000
No voy a defender a Israel, que ya sabemos que se pasa la legalidad internacional por el forro de los cojones, pero o faltan datos, o el artículo está mal redactado. Si iba en un convoy es muy raro que los soldados israelíes saquen a uno de los integrantes y lo retengan aparte de los demás. Podría ser, y lo digo por experiencia, que el soldado se apartase del convoy mientras realizaban alguna gestión y fuese detenido por los soldados israelíes a cierta distancia del mismo.

Algo así fue lo que…   » ver todo el comentario
0 K 10
Ka0 #16 Ka0
Algo habra hecho :troll:
0 K 9
NoPracticante #17 NoPracticante
Ruptura de relaciones ya.
0 K 7
#8 fralbin
A ver cuando nos piramos de una vez, no pintamos nada allí. Solo ofrecemos dianas a ambos bandos.
0 K 6
#10 soberao
#8 Claro, justo lo que quiere el invasor terrorista. Con estados terroristas ni se negocia ni se cede a sus provocaciones.
2 K 34

menéame