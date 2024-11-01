El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano

El Ejército de Israel mantuvo retenido este martes durante una hora a un soldado español, casco azul de la ONU en Líbano, según ha confirmado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles, que se ha reunido con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitell, ha explicado que el convoy de militares españoles estaba llevando aprovisionamientos a la misión de paz cuando varios soldados israelíes dieron el alto al convoy, reteniendo al casco azul español.