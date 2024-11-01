El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano

El Ejército de Israel mantuvo retenido este martes durante una hora a un soldado español, casco azul de la ONU en Líbano, según ha confirmado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles, que se ha reunido con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitell, ha explicado que el convoy de militares españoles estaba llevando aprovisionamientos a la misión de paz cuando varios soldados israelíes dieron el alto al convoy, reteniendo al casco azul español.
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Deberían ser juzgados. Europa está comprada, pero el resto del mundo observa atónito y no perdonará jamás al imperio epsteinsionista...
morosterroristas islámicos en lugar de a los legítimos propietarios del país
A ver en que queda todo esto, pero ni han expulsado al embajador israelí, ni parece que vaya a haber nada más, que Israel "solo se estaba defendiendo".
Mañana cuando cascos azules e invasores genocidas se líen a tiros ganará el que tenga mas puntería pero será tarde, porque nadie está diciendole a Israel que se vuelva a su casa con sus muertos, que los cascos azules están en Líbano, no en Israel.
Igual es que el casco azul iba provocando.
¿Otro pececillo financiado por ACOM?
Algo así fue lo que… » ver todo el comentario