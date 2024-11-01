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Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones "muy graves" contra los inquilinos

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones "muy graves" contra los inquilinos

La multa, por tanto, "ya es firme", tal y como señalan desde el departamento de Bustinduy, tras haberse resuelto el recurso de alzada que presentó la empresa de gestión de alquileres, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas. El Gobierno concluye que Alquiler Seguro ha cometido "una sanción grave y seis infracciones muy graves" que han derivado en esta multa de casi cuatro millones. En primer lugar, por imponer a los arrendatarios la contratación de...

| etiquetas: alquiler seguro , multa , consumo
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5 comentarios
31 7 0 K 395 actualidad
shake-it #1 shake-it *
Qué satisfacción más grande me da que estos buitres carroñeros tengan que sacar la cartera y pagar una morterada por ser unos miserables hijos de puta. A ver si con suerte quiebran y se van al hoyo.
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jdmf #2 jdmf *
¿3,6 millones? Bahh , eso lo recuperan en nà.
360 millones me tendrían que haber puesto, verías como cambia la cosa
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Robus #4 Robus
A ver como acaban las "rectificaciones" que tienen que hacer... tengo curiosidad.
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Benzo #5 Benzo
Siempre hay que evitar a Alquiler Seguro.
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elgato79 #3 elgato79
y poco les han puesto! fueron de los primeros carroñeros organizados
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menéame