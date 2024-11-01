Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones "muy graves" contra los inquilinos

La multa, por tanto, "ya es firme", tal y como señalan desde el departamento de Bustinduy, tras haberse resuelto el recurso de alzada que presentó la empresa de gestión de alquileres, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas. El Gobierno concluye que Alquiler Seguro ha cometido "una sanción grave y seis infracciones muy graves" que han derivado en esta multa de casi cuatro millones. En primer lugar, por imponer a los arrendatarios la contratación de...