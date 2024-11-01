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Nuevo video Lego-Trump-Irán
El vídeo informativo del día, en formato Lego. El texto es demasiado corto
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trump
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lego
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#1
traviesvs_maximvs
Los iraníes se han destapado como unos excelentes trolls. Mis dieses al pueblo persa.
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K
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#3
soberao
#1
No se sabe si son iraníes o sionistas o tu vecino. Tiene más pinta de estar hechos en EE.UU que en Irán.
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#4
MiguelDeUnamano
#3
Las cuentas de las embajadas de Irán también las debe de llevar "mi vecino".
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#5
soberao
*
#4
En esta pone "AI Iran" nada más. No pone nada de cuenta oficial de la embajada de Irán ni nada por el estilo, puede ser tranquilamente la cuenta de youtube de tu vecino.
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#6
MiguelDeUnamano
#5
Puestos a ser puntillosos, respondes a alguien que dice genéricamente "los iraníes se han destapado como unos excelentes trolls", sin matizar que sólo se refiere a los videos y que por supuesto no se aplica a los que manejan las RRSS de sus embajadas.
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K
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#7
soberao
*
#6
Ayer o hace unos días vi un vídeo de estos donde no salía Netanyahu, (en este sale), como dando a entender que son cosas de Trump y los jaques del golfo, cuando es Israel quien quiere ver la zona arder para ir luego ellos vendiendo parcelas "después del incendio". Por eso, y porque son generados por AI los pongo en cuarentena.
Además, no sabemos si son iraníes o sionistas, porque estas cosas juegan con medias verdades y con la idea de que están hecho por gente de Irán, cuando esto no podemos saberlo.
1
K
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#8
MiguelDeUnamano
#7
No pongo en duda que los pueda hacer cualquiera, tan sólo digo que no son los únicos "troles iraníes" que hemos podido disfrutar estos días.
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#14
pandacolorido
*
#7
Me cuesta creer que este video en concreto pueda ser falsa propaganda sionista. La crítica es demadiado bestia, este video dice que EEUU tiene un gobierno dirigido por pederastas que manda a morir a los suyos por Israel. No veo la posibilidad de girito argumental en esa idea.
Pero sí, está claro que EEUU ha perdido por completo el control de la dinámica propagandística y que es muy probable que aparezcan nuevas formas subterraneas para dirigir el relato.
La guerra de Iraq se vio por la tele, la guerra de Siria se explicó en redes sociales, la guerra de Irán está siendo el campo de pruebas de la propaganda generada por IA. Veremos hacia donde nos lleva todo esto.
2
K
41
#24
security_incident
#7
A ver. A Israel le have mucho más daño éstos videos mostrándolo como enemigo de Estados Unidos que si fueran ataques directos a Israel.
Israel sobrevive a costa dominar los poderes en Estados Unidos. Si pones a la base popular americana en contra de Israel, no hay congresista ni senador que salga elegido por mucho dinero que ponga la AIPAC. Es un misil a la linea de flotación. Los niveles de apoyo a Israel son mínimos. Menos de un 10% en las bases demócratas y un 50% en las republicanas y…
» ver todo el comentario
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K
19
#17
tommyx
#4
el vecino es iraní
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28
#9
placeres
#3
A día de hoy es difícil saberlo, ya que en todos los países hay gente con conocimientos bastante buenos, y las IA de voz para hacer covers han evolucionado una barbaridad en cuestión de meses.
Hace unas semanas, uno de los juegos que sigo en early access de repente puso un aviso donde decían que tenían que parar las actualizaciones, ya que gran parte de su equipo residía en Irán y el ambiente estaba caldeado.
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K
12
#11
Stathamdepueblo
#3
¿no crees que en Irán tengan ordenadores?
0
K
14
#19
Laro__
#11
Mucha gente se cree que Irán es un desierto lleno de pastores de cabras... Triste: Los drones exportados a Rusia (que hasta USA está intentando clonar), los misiles hipersónicos, los radares pasivos térmicos y el enriquecimiento de uranio los han debido hacer sus cabreros.
1
K
26
#23
soberao
#11
#19
No digo eso, digo que este tipo de vídeos puede venir de cualquier lado, no solo del lado de Irán.
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K
19
#15
Verdaderofalso
#1
el CM está optando al premio CM del año
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20
#2
Sr.No
Your goverment is run by pedophiles,
They ordered you to die for Israel,
They lyied to you all.
Lo cierto es que es pegadiza.
12
K
147
#10
nosurrender
Muy lograo lo de correr detrás de niñas, jajajajaja
3
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29
#22
security_incident
Me encanta el detalle del misil rosa.
*Viene a raíz de una niña iraní que tendría unos cinco años diciendo en vídeo no le gustaban los misiles y que quería que fueran rosas
1
K
22
#25
lgg2
*
#22
De echo lo han pintado (ya no se si lanzado).
images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/q_auto/c_fill,g_faces:ce
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8
#18
tommyx
"no lies detected" uno de los comentarios del video
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12
#13
Sacapuntas
Han conseguido muy buen nivel.
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11
#16
sofazen
En los comentarios, muchos norteamericanos parecen encantados con los hechos expuestos en la letra de la canción.
0
K
9
#20
Empresaurio_Pantano
El video es gracoso. La guerra ilegal. USA e Israel unos incompetentes y unos dementes. Irán ha demostrado fuerza e inteligencia.
Pero no nos olvidemos que
el régimen Iraní
es represor, autoritario, asesino y liberticida. Cómo liberar al pueblo Iraní? Claramente no de esta manera, pero merecen ser liberados.
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7
#21
ElBeaver
la herramienta creo que puede ser seedance 2.0 que es china
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K
7
#12
fpove
Estos persas tendran sus cosas, pero se la sacan.
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25
comentarios)
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Además, no sabemos si son iraníes o sionistas, porque estas cosas juegan con medias verdades y con la idea de que están hecho por gente de Irán, cuando esto no podemos saberlo.
Pero sí, está claro que EEUU ha perdido por completo el control de la dinámica propagandística y que es muy probable que aparezcan nuevas formas subterraneas para dirigir el relato.
La guerra de Iraq se vio por la tele, la guerra de Siria se explicó en redes sociales, la guerra de Irán está siendo el campo de pruebas de la propaganda generada por IA. Veremos hacia donde nos lleva todo esto.
Israel sobrevive a costa dominar los poderes en Estados Unidos. Si pones a la base popular americana en contra de Israel, no hay congresista ni senador que salga elegido por mucho dinero que ponga la AIPAC. Es un misil a la linea de flotación. Los niveles de apoyo a Israel son mínimos. Menos de un 10% en las bases demócratas y un 50% en las republicanas y… » ver todo el comentario
Hace unas semanas, uno de los juegos que sigo en early access de repente puso un aviso donde decían que tenían que parar las actualizaciones, ya que gran parte de su equipo residía en Irán y el ambiente estaba caldeado.
They ordered you to die for Israel,
They lyied to you all.
Lo cierto es que es pegadiza.
*Viene a raíz de una niña iraní que tendría unos cinco años diciendo en vídeo no le gustaban los misiles y que quería que fueran rosas
images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/q_auto/c_fill,g_faces:ce
Pero no nos olvidemos que el régimen Iraní es represor, autoritario, asesino y liberticida. Cómo liberar al pueblo Iraní? Claramente no de esta manera, pero merecen ser liberados.