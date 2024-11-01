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Irán suspende el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques contra el Líbano, según un medio local

Irán suspende el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques contra el Líbano, según un medio local

Irán ha suspendido el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques que Israel sigue lanzando contra el Líbano, según un medio local. “El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Durante la mañana el país persa sí que autorizó el paso de dos petroleros, horas después de que Trump hubiera aceptado las condiciones de Irán y se alcanzara un alto el fuego.

| etiquetas: iran , vuelve , prohibir , paso , petroleros , ataque , israel , libano
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
ipanies #2 ipanies
Les hemos dado la oportunidad demostrar el valor de ese puto estrecho y ahora mismo son más poderosos en el mundo que hace 6 semanas y ni han conseguido la bomba atómica ni la necesitan para jodernos a todos.
Gran jugada del tío Sam y su puta madre
19 K 206
#11 Dogkiller
#2 Creo que ellos tenían claro el valor del estrecho, el que no lo sabía era Trump. Y la voluntad de Iran no es hacer daño sino defenderse.
0 K 6
Agitame #12 Agitame
#2 hemos?
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angelitoMagno #17 angelitoMagno
#12 Ya sabes, la UE tiene la misma culpa que Trump y todo eso.
0 K 13
josde #1 josde
Poco a durado la tregua,gracias a Israel y sus asesinatos en el Líbano.
9 K 113
#3 Nasser *
#1 Alguien dudaba que Israel iba a seguir asesinando? .
9 K 103
josde #4 josde
#3 No, eso se sabia de sobra y que Trump quedaba como un loco y payaso también.
1 K 31
#18 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 #6 #1 Irán ya había atacado hoy a Kuwait y Arabia Saudí, pero esos ataques no son saltarse la tregua :troll:
www.meneame.net/story/ataque-drones-oleoducto-arabia-saudita-conecta-m
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manc0ntr0 #19 manc0ntr0 *
#18 Bulo, en la noticia no menciona a Irán en ningún sitio.
Además los persas no son de los que se esconden cuando atacan.
0 K 7
#20 Nusku
#18 Hombre, si Israel sigue atacando el Líbano...
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Sacronte #16 Sacronte
Le ha salido bien la jugada a EEUU.

Por culpa de los sionistas mayormente se meten en una guerra, joden la economía, pierden aviones y un porrón de dólares en misiles, les atacan las bases, los radares y los barcos, le cierran el estrecho, amenaza con hacer desaparecer un país entero y al día siguiente se han tenido que tragar un decálogo de reglas para un alto el fuego. Luego va Israel y después de que EEUU quede totalmente derrotado ante el mundo le jode la tregua a los diez minutos.
4 K 66
Laro__ #7 Laro__ *
Estaba claro que iban a romper el acuerdo. Son fundamentalistas religiosos y amigos del terrorismo. Todos sabíamos que no iban a cumplir. Y luego está Irán, que es una teocracia.
3 K 59
Connect #9 Connect *
#7 Israel también es una teocracia. Se constituyó como estado judio en 1948, pero en 2018 lo estableció en su Constitución. Es uno de los cinco países que lo tienen en su ley básica. Los otros son todos de Islam: Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán e Irán. Además de El Vaticano (cristianismo) y Bután (budismo).
2 K 40
#10 atabey *
#9 El budismo no es una religión porque no adora a ningún dios. Supongo que por eso no lo incluiste en las teocracias anteriores, pero mejor dejarlo matizado.
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josde #8 josde *
Ha sido la tregua mas corta de la historia de la humanidad moderna, gracias Israel por jodernos la vida.
3 K 51
Papirolin #5 Papirolin
Sabíamos que Israel iba a boicotear la tregua. Atacar a El Líbano ponía a Irán en la opción de no hacer nada y quedar como traidor a sus aliados o tomar alguna medida que sea usada como excusa para ser atacado. La extorsión era clara y el dilema pone a Irán nuevamente al borde de nuevos episodios bélicos.
2 K 41
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#5 ni cotizaba
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#14 Pitchford
Irán con un par.. A ver si Trump pone en vereda al Ntanyaju o le ayuda de nuevo..
1 K 29
Andreham #13 Andreham
Supongo que el derecho internacional y los países ahora pueden exigir al que ha roto la tregua por los costes extra que van a incurrir sus países.

O en otras palabras, en el próximo Eurovisión, Israel 12 points por parte de todos los países.
1 K 28
Baalverith #6 Baalverith
Que triste que sea una dictadura teocrática la que tenga que poner coherencia. Hay que detener a Israel.
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menéame