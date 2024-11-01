Irán suspende el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques contra el Líbano, según un medio local

Irán ha suspendido el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques que Israel sigue lanzando contra el Líbano, según un medio local. “El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Durante la mañana el país persa sí que autorizó el paso de dos petroleros, horas después de que Trump hubiera aceptado las condiciones de Irán y se alcanzara un alto el fuego.