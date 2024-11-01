Irán suspende el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques contra el Líbano, según un medio local

Irán ha suspendido el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques que Israel sigue lanzando contra el Líbano, según un medio local. “El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Durante la mañana el país persa sí que autorizó el paso de dos petroleros, horas después de que Trump hubiera aceptado las condiciones de Irán y se alcanzara un alto el fuego.
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Gran jugada del tío Sam y su puta madre
www.meneame.net/story/ataque-drones-oleoducto-arabia-saudita-conecta-m
Además los persas no son de los que se esconden cuando atacan.
Por culpa de los sionistas mayormente se meten en una guerra, joden la economía, pierden aviones y un porrón de dólares en misiles, les atacan las bases, los radares y los barcos, le cierran el estrecho, amenaza con hacer desaparecer un país entero y al día siguiente se han tenido que tragar un decálogo de reglas para un alto el fuego. Luego va Israel y después de que EEUU quede totalmente derrotado ante el mundo le jode la tregua a los diez minutos.
O en otras palabras, en el próximo Eurovisión, Israel 12 points por parte de todos los países.