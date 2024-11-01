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Ataque con drones al oleoducto de Arabia Saudita que conecta con el Mar Rojo [EN]

El miércoles se atacó un oleoducto crucial que conecta el este y el oeste de Arabia Saudita, lo que perturbó el optimismo del mercado tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

| etiquetas: arabia , drones , oleoducto
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2 comentarios
7 1 0 K 111 actualidad
#1 lamarisevadecañas
Los jeques tienen que estar contentos con el primo del zumosol
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
vaya, se ha perturbado el optimismo ...
1 K 29

menéame