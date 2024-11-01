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Ester Muñoz (PP), sobre el soldado español retenido por Israel: “Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Ester Muñoz (PP), sobre el soldado español retenido por Israel: “Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha evitado este jueves valorar la detención “ilegal” por parte de Israel de un soldado español destacado en el sur del Líbano en una misión de paz de la ONU. “La ministra [de Defensa, Margarita Robles] dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, ha respondido.

| etiquetas: pp , líbano , israel , ester_muñoz , soldado , onu
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
hdblue #2 hdblue
Traidores. No tienen otra descripcion posible. El PP y VOX son un traidores a la patria.
36 K 365
MiguelDeUnamano #23 MiguelDeUnamano
#2 Una opción política que nadie decente quiere ver en el gobierno.
2 K 44
NoPracticante #27 NoPracticante
#2 vendepatrias.
0 K 7
Anfiarao #4 Anfiarao
En controles de subnormalidad.

Tomad nota militares, ésta es la consideración que os tiene el partido porcino
14 K 152
tul #18 tul
#4 si no les quedo diafanamente claro cuando la matanza del yak-42
6 K 85
#7 Suleiman
Flipante que diga eso... Tanta bandera y pulserita para nada.. cuando hay que demostrar ser español es cuando miran por sus intereses y no por el país.
10 K 148
Dragstat #16 Dragstat
#7 por descontado que miran por sus intereses y no por el país. Lo flipante es que lo diga en voz alta cuando el patriotismo es una de las mejores bazas para atraer a votantes de clase baja.
1 K 33
antesdarle #1 antesdarle
Si, en controles de alcoholemia
10 K 120
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 a mi jamás me han retenido una hora en un control policial. No sé en qué círculos o circunstancias se mueve esta señora
7 K 97
Milmariposas #14 Milmariposas
#9 En una ocasión y justo después de un grave atentado de ETA, me pararon los picoletos en plena autovía A92 y me estuvieron más de media hora mirando por todo el interior del coche+maletero+papeles. Y eso fue todo.

Lo mismo a ella, la controlaron también de soplar en el alcoholímetro... :troll:
2 K 36
#29 Chuache_cientifico
#9 Cuando das negativo por poco en alcoholemia, te dejan un rato para que vuelvas a soplar para ver si la tendencia es ascendente y poder multarte.
0 K 7
#3 DenisseJoel
El PP, con los genocidas y contra España y sus militares. Nada nuevo cara al sol.
5 K 73
joffer #10 joffer
Siempre han sido traidores a la nación.
3 K 53
toshiro #11 toshiro
Eso es que la trincaron con algo. En toda mi vida me ha pasado.
3 K 51
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
H**a de p**a, vete para allá...a ver si hay suerte y te retienen de por vida...malnazida!...
3 K 46
tricionide #20 tricionide
me da vergüenza ajena que haya gente que vote a estos traidores
2 K 39
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Los patriotillas de siempre, se les llena la boca de patria y nacionalismo pero cuando tienen que defender a un español, primero están sus intereses en este caso intereses sionistas, y el español en cuestión nada más y nada menos que un militar. Pero luego te empezarán a decir que si tal que si pascual que no me has entendido que malinterpretan mis palabras que seguro que ese era un putorojelio y demás florituras del léxico.
3 K 37
ipanies #21 ipanies
Ya mataron a un soldado español en esa zona y a los traidores de derechas les sudó la polla.
1 K 25
#8 Kuruñes3.0
Iría borracha esa mala puta. BIBA EL BINO!
2 K 23
juliusK #15 juliusK *
Lo que ha sido una oportunidad perdida para que la entrullasen definitivamente por imbécil peligrosa. Está a un paso de decir que, además de VOX, las FDI son hermanas del PP
1 K 20
Ze7eN #25 Ze7eN
No son patriotas, son unas ratas miserables infectadas de odio.

De verdad que no puedo entender, como a día de hoy, en pleno 2026, con el acceso que tenemos a la información, haya gente que pueda votar a esta panda de hijos de puta.
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Rogue #28 Rogue
Es bueno que pasen estas cosas. el 100% de los militares, policias y guardias civiles votan a PP/VOX.
Que vean bien que los traicionan a la primera de cambio.
0 K 14
JackNorte #31 JackNorte
Que facil es hablar sobre los riesgos que corren otros en medio de una guerra en manos de genocidas que son capaces de matar miles niños.
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XtrMnIO #19 XtrMnIO
Mamándosela a los policías tras la furgoneta?
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SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
Menuda traidora asquerosa.
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mariKarmo #26 mariKarmo *
Hay que ser imbécil para votar a esta gente. Mucho. Enormemente.

Qué mierda tendrán en la cabeza sus votantes. Es que no me lo explico.
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#22 Cazatrolls
Hay que ser traidora para hablar así de un soldado español en misión de paz de la ONU retenido por un ejército extranjero.
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Cristian_AC #24 Cristian_AC
PP y Vox "los patriotas de España" siendo más israelís y usanos que españoles, otra vez... Luego acusan a la izquierda de antipatriota. NADA NUEVO.
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#30 Alcalino
Lo que yo no entiendo es, a estas alturas, con la cantidad de tradiciones, desprecios, por no hablar de ofensas como lo del yak42, que el personal de seguridad y defensa sigan siendo mayoritariamente partidarios de esta gentuza
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neiviMuubs #13 neiviMuubs
Menudos patriotas de pulsera. Patriotas "sí..." a no ser que hayan ciertos intereses extranjeros en cuyo caso pasan al "pero", y a tragar, como con lo de José Couso.
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#12 AntonioWarrior
Defender la ley, a España y a sus militares no es eso. Si como todos los españoles te ha tocado esperar en controles de trafico o se te ha alargado más de lo debido tu sabrás por qué ha sido. Por cierto si no pasa algo más grave con un militar español que ocurre o estáis proponiendo dejar tirados a la ONU y que España abandone después de tantos años y esfuerzo las fuerzas de paz el Líbano Desde 2006 avaladas por todos los gobiernos de España desde Zapatero, M.Rajoy hasta ahora.
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menéame