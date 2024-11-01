Ester Muñoz (PP), sobre el soldado español retenido por Israel: “Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha evitado este jueves valorar la detención “ilegal” por parte de Israel de un soldado español destacado en el sur del Líbano en una misión de paz de la ONU. “La ministra [de Defensa, Margarita Robles] dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, ha respondido.
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Tomad nota militares, ésta es la consideración que os tiene el partido porcino
Lo mismo a ella, la controlaron también de soplar en el alcoholímetro...
De verdad que no puedo entender, como a día de hoy, en pleno 2026, con el acceso que tenemos a la información, haya gente que pueda votar a esta panda de hijos de puta.
Que vean bien que los traicionan a la primera de cambio.
Qué mierda tendrán en la cabeza sus votantes. Es que no me lo explico.